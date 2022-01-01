İşte Dünyanın En Hızlı Ayakkabısı!

Shift Robotics'in kurucusu ve CEO'su Xunjie Zang, ?Onları motorlu paten olarak görmek yerine, yürüme hızınızı artıran bir güçlendirici olarak düşünün. Moonwalkers paten değildir, onlar ayakkabıdır. Aslında, onlar dünyanın en hızlı ayakkabıları? diye konuştu.