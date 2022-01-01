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İşte Dünyanın En Hızlı Ayakkabısı!

ABD'li bir şirket, yürüme hızını 2,5 kat artıran dünyanın en hızlı ayakkabısını tanıttı.

  1. ABD?de Pittsburgh merkezli robotik ve mühendislik şirketi Shift Robotics, elektrikle çalışan spor ayakkabısı Moonwalkers'ı tanıttı. "Dünyanın en hızlı ayakkabısı" olduğu belirtilen cihaz, kullanıcılarının yürüyüş hızlarını yüzde 250 oranında artırmaya yardımcı oluyor.

    ABD?de Pittsburgh merkezli robotik ve mühendislik şirketi Shift Robotics, elektrikle çalışan spor ayakkabısı Moonwalkers'ı tanıttı. "Dünyanın en hızlı ayakkabısı" olduğu belirtilen cihaz, kullanıcılarının yürüyüş hızlarını yüzde 250 oranında artırmaya yardımcı oluyor.

  2. Shift Robotics?tan yapılan açıklamada Moonwalkers?ın son teknoloji DC motorlarla çalışan sekiz tekerleği olduğu belirtildi. Çevreci bir cihaz olan ayakkabının hem kullanıcıların yürümesini sağlayacağı hem de karbon ayakizlerini minimuma indireceği belirtildi.

    Shift Robotics?tan yapılan açıklamada Moonwalkers?ın son teknoloji DC motorlarla çalışan sekiz tekerleği olduğu belirtildi. Çevreci bir cihaz olan ayakkabının hem kullanıcıların yürümesini sağlayacağı hem de karbon ayakizlerini minimuma indireceği belirtildi.

  3. FARKLI YÜZEYLERDE KULLANILABİLİYOR Bununla birlikte şirket, bir buçuk saatte tamamen şarj olabilen ve 10 km?ye yakın yürüyüş desteği getiren Moonwalkers?ın engebeli arazide de dahil olmak üzere çok farklı yüzeylerde kullanılabileceği aktarıldı.

    FARKLI YÜZEYLERDE KULLANILABİLİYOR Bununla birlikte şirket, bir buçuk saatte tamamen şarj olabilen ve 10 km?ye yakın yürüyüş desteği getiren Moonwalkers?ın engebeli arazide de dahil olmak üzere çok farklı yüzeylerde kullanılabileceği aktarıldı.

  4. Shift Robotics'in kurucusu ve CEO'su Xunjie Zang, ?Onları motorlu paten olarak görmek yerine, yürüme hızınızı artıran bir güçlendirici olarak düşünün. Moonwalkers paten değildir, onlar ayakkabıdır. Aslında, onlar dünyanın en hızlı ayakkabıları? diye konuştu.

    Shift Robotics'in kurucusu ve CEO'su Xunjie Zang, ?Onları motorlu paten olarak görmek yerine, yürüme hızınızı artıran bir güçlendirici olarak düşünün. Moonwalkers paten değildir, onlar ayakkabıdır. Aslında, onlar dünyanın en hızlı ayakkabıları? diye konuştu.

  5. Zang, ayrıca Moonwalkers?ın merdiven çıkma ve yokuş aşağı inme gibi durumlarında sabit moda geçtiğini ve zorlandığı zaman hızını saatte 11 km?ye çıkarabildiğini sözleri ekledi.

    Zang, ayrıca Moonwalkers?ın merdiven çıkma ve yokuş aşağı inme gibi durumlarında sabit moda geçtiğini ve zorlandığı zaman hızını saatte 11 km?ye çıkarabildiğini sözleri ekledi.

  6. FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR Öte yandan şu anda Kickstarter adlı web sitesinde destekçilerini bekleyen Moonwalkers için açıklanan en düşük bağış oranı yaklaşık bin dolar (yaklaşık 18 bin lira) olduğu görülüyor. Şirket ürün satışa çıktığında ise fiyatın bin 399 dolar (yaklaşık 26 bin lira) olacağını açıkladı.

    FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR Öte yandan şu anda Kickstarter adlı web sitesinde destekçilerini bekleyen Moonwalkers için açıklanan en düşük bağış oranı yaklaşık bin dolar (yaklaşık 18 bin lira) olduğu görülüyor. Şirket ürün satışa çıktığında ise fiyatın bin 399 dolar (yaklaşık 26 bin lira) olacağını açıkladı.