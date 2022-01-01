Geri Mi Dönüyor?
Yeni karantinaya neden olan korona varyantının oldukça bulaşıcı olduğu kabul edildi. Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da Covid-19 tedbirleri genişletildi.
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Omicron varyantı artık dünyada en hızlı bulaşan enfeksiyonlar arasında yerini alıyor. Çin'den gelen kara haber ise insanları tedirgin etmeye başladı. Çin'de yeni karantinaya neden olan korona varyantının oldukça bulaşıcı olduğu kabul edildi. Üçüncü büyük şehri Guangcou'da Covid-19 tedbirleri genişletildi.
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte boğaz ağrısı, ateşlenme, yorgunluk, öksürük gibi birçok hastalık belirtisi insanlarda gözükmeye başladı.
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Son dönemlerde sıkça rastlanan bu şikayetler ise insanlarda tedirginlik oluşturdu. "Yeni bir salgın mı var?" sorusu ise sıkça gündeme geliyor.
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ÇİNDEN HABER GEÇİKMEDİ! Dünya'yı ekonomik, sosyal, psikolojik açıdan etkileyen koronavirüs salgını bitti derken, Çin'den yeni açıklama geldi. 800 binden fazla kişinin yeniden karantina altına alındığı ve bu virüsün, korananın yeni bir varyantı olduğu tespit edildi.
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SALGININ YENİ ADI BF.7 ve BA.5.1.7 BF.7 ve BA.5.1.7 isminin verildiği yeni varyantın ise oldukça etkili olduğu söyleniyor. Bulaşma konusunda ise koronavirüsten daha etkili olduğu bildirildi.
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VAKALARDA ARTIŞ GÖZÜKÜYOR Yerel yönetimin yaptığı açıklamada, Çin'in belli kesimlerinde kısmi ve tam kapanmaya geçildiği söylendi.
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Bu aşamada gözler bilim adamlarına çevrildi. Yeni varyantlar için neler yapılmalı? Halkın bu aşamada ne gibi tedbirler alınması gerektiği hakkında ise açıklamalar bekleniyor.