Geri Mi Dönüyor?

Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Faizler düşüyor, %0 faiz fırsatı!
Faizler düşüyor, %0 faiz fırsatı!
Sponsorlu İçerik
KPDS, ALES, YDS ve ÜDS usulsüzlüğünden 25 FETÖ gözaltısı
KPDS, ALES, YDS ve ÜDS usulsüzlüğünden 25 FETÖ gözaltısı
İlk Evim projesine başvuru sayısı belli oldu
İlk Evim projesine başvuru sayısı belli oldu
25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon
25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon
Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti
Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti
Togg fark atıyor: Araçtan ev yönetilebilecek
Togg fark atıyor: Araçtan ev yönetilebilecek
İptal edilen KPSS'de sızdırma yok: YÖK ön raporunu açıkladı
İptal edilen KPSS'de sızdırma yok: YÖK ön raporunu açıkladı
Maden faciasında müessese müdürü dahil 8 tutuklama
Maden faciasında müessese müdürü dahil 8 tutuklama
Öğretmenin dönem ortasında tayini çıktı, veliler eylem yaptı
Öğretmenin dönem ortasında tayini çıktı, veliler eylem yaptı
Bakan Özer'den okul idarecilerine: Lütfen gönderdiğimiz bütçeyi kullanın
Bakan Özer'den okul idarecilerine: Lütfen gönderdiğimiz bütçeyi kullanın
Bakan Nebati: Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz
Bakan Nebati: Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz
Bakan Özer'den 'öğretmenlik kariyer basamakları sınavı' açıklaması
Bakan Özer'den 'öğretmenlik kariyer basamakları sınavı' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
Ekim enflasyonu perşembe günü açıklanacak
Ekim enflasyonu perşembe günü açıklanacak
MEB, okul kantinlerinde kira artışını sabitledi
MEB, okul kantinlerinde kira artışını sabitledi
KDK'dan tavsiye kararı: Promosyonlar güncellensin
KDK'dan tavsiye kararı: Promosyonlar güncellensin
KPSS soruşturmasında savcı, Danıştay'a başvurdu
KPSS soruşturmasında savcı, Danıştay'a başvurdu
İkinci el oto piyasasında Togg rüzgarı
İkinci el oto piyasasında Togg rüzgarı
Milyonlarca çalışanın gözü kasım ve aralıktaki düzenlemelerde
Milyonlarca çalışanın gözü kasım ve aralıktaki düzenlemelerde
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama
Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama
Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aileyi korumayı hedefliyoruz
Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aileyi korumayı hedefliyoruz
'Efsane' indirimlere karşı 'dikkatli olun' uyarısı
'Efsane' indirimlere karşı 'dikkatli olun' uyarısı
KPSS soruşturmasında eski ÖSYM Başkanı şüpheliler arasında
KPSS soruşturmasında eski ÖSYM Başkanı şüpheliler arasında
Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz
Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Altının gram fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görüyor
EYT'de 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
EYT'de 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek

Geri Mi Dönüyor?

Yeni karantinaya neden olan korona varyantının oldukça bulaşıcı olduğu kabul edildi. Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da Covid-19 tedbirleri genişletildi.

  1. Omicron varyantı artık dünyada en hızlı bulaşan enfeksiyonlar arasında yerini alıyor. Çin'den gelen kara haber ise insanları tedirgin etmeye başladı. Çin'de yeni karantinaya neden olan korona varyantının oldukça bulaşıcı olduğu kabul edildi. Üçüncü büyük şehri Guangcou'da Covid-19 tedbirleri genişletildi.

    Omicron varyantı artık dünyada en hızlı bulaşan enfeksiyonlar arasında yerini alıyor. Çin'den gelen kara haber ise insanları tedirgin etmeye başladı. Çin'de yeni karantinaya neden olan korona varyantının oldukça bulaşıcı olduğu kabul edildi. Üçüncü büyük şehri Guangcou'da Covid-19 tedbirleri genişletildi.

  2. Kış aylarının gelmesiyle birlikte boğaz ağrısı, ateşlenme, yorgunluk, öksürük gibi birçok hastalık belirtisi insanlarda gözükmeye başladı.

    Kış aylarının gelmesiyle birlikte boğaz ağrısı, ateşlenme, yorgunluk, öksürük gibi birçok hastalık belirtisi insanlarda gözükmeye başladı.

  3. Son dönemlerde sıkça rastlanan bu şikayetler ise insanlarda tedirginlik oluşturdu. "Yeni bir salgın mı var?" sorusu ise sıkça gündeme geliyor.

    Son dönemlerde sıkça rastlanan bu şikayetler ise insanlarda tedirginlik oluşturdu. "Yeni bir salgın mı var?" sorusu ise sıkça gündeme geliyor.

  4. ÇİNDEN HABER GEÇİKMEDİ! Dünya'yı ekonomik, sosyal, psikolojik açıdan etkileyen koronavirüs salgını bitti derken, Çin'den yeni açıklama geldi. 800 binden fazla kişinin yeniden karantina altına alındığı ve bu virüsün, korananın yeni bir varyantı olduğu tespit edildi.

    ÇİNDEN HABER GEÇİKMEDİ! Dünya'yı ekonomik, sosyal, psikolojik açıdan etkileyen koronavirüs salgını bitti derken, Çin'den yeni açıklama geldi. 800 binden fazla kişinin yeniden karantina altına alındığı ve bu virüsün, korananın yeni bir varyantı olduğu tespit edildi.

  5. SALGININ YENİ ADI BF.7 ve BA.5.1.7 BF.7 ve BA.5.1.7 isminin verildiği yeni varyantın ise oldukça etkili olduğu söyleniyor. Bulaşma konusunda ise koronavirüsten daha etkili olduğu bildirildi.

    SALGININ YENİ ADI BF.7 ve BA.5.1.7 BF.7 ve BA.5.1.7 isminin verildiği yeni varyantın ise oldukça etkili olduğu söyleniyor. Bulaşma konusunda ise koronavirüsten daha etkili olduğu bildirildi.

  6. VAKALARDA ARTIŞ GÖZÜKÜYOR Yerel yönetimin yaptığı açıklamada, Çin'in belli kesimlerinde kısmi ve tam kapanmaya geçildiği söylendi.

    VAKALARDA ARTIŞ GÖZÜKÜYOR Yerel yönetimin yaptığı açıklamada, Çin'in belli kesimlerinde kısmi ve tam kapanmaya geçildiği söylendi.

  7. Bu aşamada gözler bilim adamlarına çevrildi. Yeni varyantlar için neler yapılmalı? Halkın bu aşamada ne gibi tedbirler alınması gerektiği hakkında ise açıklamalar bekleniyor.

    Bu aşamada gözler bilim adamlarına çevrildi. Yeni varyantlar için neler yapılmalı? Halkın bu aşamada ne gibi tedbirler alınması gerektiği hakkında ise açıklamalar bekleniyor.