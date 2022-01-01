TOGG Yerli Otomobile Övgüler Yağdı!

HAKAN AYSEV "Çok büyük bir gurur. Ben çok araba meraklısı bir insanım. Böyle bir tutkum var. Bu nedenle benim için ayrıca bir gurur. Devrim Arabası'ndan beri uzun süredir ilk yerli arabamızın üretileceği günü bekliyorduk. Ben modeli gördüğümden beri çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir tasarım, çok beğendim. Türkiye otomobilini üretmekte geç bile kaldı. Keşke daha önce yerli otomobilimizi yapabilseydik. Bir an önce satışa çıkmasını bekliyorum. Çünkü ilk alanlardan olmak gibi bir isteğim, arzum var. Umarım bu isteğimi hayata geçirmeyi başarabilirim ve ilk sahip olanlardan olurum."