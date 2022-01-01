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TOGG Yerli Otomobile Övgüler Yağdı!

Tüm ülkede büyük bir heyecan oluşturan yerli otomobil için ünlü isimlerde paylaşımlarda bulundu.

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg, önceki gün görücüye çıktı. Tüm ülkede büyük bir heyecan oluşturan yerli otomobil için ünlü isimlerde paylaşımlarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg, önceki gün görücüye çıktı. Tüm ülkede büyük bir heyecan oluşturan yerli otomobil için ünlü isimlerde paylaşımlarda bulundu.

  2. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'un ilki Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel önceki gün banttan indirildi.

    Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'un ilki Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel önceki gün banttan indirildi.

  3. Banttan inen ilk aracın direksiyonuna geçen Başkan Erdoğan, vatandaşlara büyük bir heyecan yaşattı. Sanat camiasında da büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil Togg hakkında birçok ünlü isim paylaşımda bulundu.

    Banttan inen ilk aracın direksiyonuna geçen Başkan Erdoğan, vatandaşlara büyük bir heyecan yaşattı. Sanat camiasında da büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil Togg hakkında birçok ünlü isim paylaşımda bulundu.

  4. İşte o paylaşımlar;

    İşte o paylaşımlar;

  5. UĞUR IŞILAK "TOGG sadece bir otomobil değil; bir ufuk, bir umut, bir öz güven, bir yol haritasıdır gençlerimiz için. Hem karada, hem havada, hem denizde bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Başarı tesadüf değildir; inanç ister, azim ister, kabiliyet ister. Bu da fazlasıyla Türk Milletinde var. TOGG'umuz hayırlı olsun."

    UĞUR IŞILAK "TOGG sadece bir otomobil değil; bir ufuk, bir umut, bir öz güven, bir yol haritasıdır gençlerimiz için. Hem karada, hem havada, hem denizde bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Başarı tesadüf değildir; inanç ister, azim ister, kabiliyet ister. Bu da fazlasıyla Türk Milletinde var. TOGG'umuz hayırlı olsun."

  6. BEDİA AKARTÜRK "Bu güzel yapım için önce Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. O başına geçince zaten her şey güzel olur. TOGG hakikatten çok başarılı, çok güzel. Türkiye'nin böyle bir şeye girişmesi, böyle bir varlığı çıkarması çok gurur verici. Ben kutluyorum, tebrik ediyorum."

    BEDİA AKARTÜRK "Bu güzel yapım için önce Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. O başına geçince zaten her şey güzel olur. TOGG hakikatten çok başarılı, çok güzel. Türkiye'nin böyle bir şeye girişmesi, böyle bir varlığı çıkarması çok gurur verici. Ben kutluyorum, tebrik ediyorum."

  7. MEHMET YALÇINKAYA "Bizim için gerçekten gurur verici ve tarihi bir gün. Burada olup yerli otomobilimiz TOGG'un açılış töreninde olmaktan gurur duyuyorum."

    MEHMET YALÇINKAYA "Bizim için gerçekten gurur verici ve tarihi bir gün. Burada olup yerli otomobilimiz TOGG'un açılış töreninde olmaktan gurur duyuyorum."

  8. WİLMA ELLES "Arabalarla her zaman çok ilgili olmuşumdur. TOGG markası çok muhteşem bir tasarıma sahip. Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, ayrıca mükemmel detayları ile ikna edici bir tasarıma sahip. TOGG bu özellikleri ile şimdiden dünyadaki rakipleri ile yarışıyor. Çok gurur verici bir çalışma. Kullanmayı çok isterim."

    WİLMA ELLES "Arabalarla her zaman çok ilgili olmuşumdur. TOGG markası çok muhteşem bir tasarıma sahip. Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, ayrıca mükemmel detayları ile ikna edici bir tasarıma sahip. TOGG bu özellikleri ile şimdiden dünyadaki rakipleri ile yarışıyor. Çok gurur verici bir çalışma. Kullanmayı çok isterim."

  9. TAMER KARADAĞLI "Gerçekten çok merakla bekliyorum. Türkiye için heyecan ve gurur verici. Başarılı olacağından şüphem yok. Bende alıp keyifle kullanacağım. Bugün yapılacak açılışı heyecanla bekliyorum."

    TAMER KARADAĞLI "Gerçekten çok merakla bekliyorum. Türkiye için heyecan ve gurur verici. Başarılı olacağından şüphem yok. Bende alıp keyifle kullanacağım. Bugün yapılacak açılışı heyecanla bekliyorum."

  10. EBRU ŞALLI "TOGG otomobil Türkiye için çok güzel bir yenilik. Elektrikli araba tüm dünyada artık cok yaygın ve tercih ediliyor. Ayrıca TOGG otomobilimizde beni en cok etkileyen kısım ise sadece 30 dakikada aracın sarjının %80 inin doluyor olması. Bu çok değerli bir özellik. Heyecanlıyız tabi... Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum."

    EBRU ŞALLI "TOGG otomobil Türkiye için çok güzel bir yenilik. Elektrikli araba tüm dünyada artık cok yaygın ve tercih ediliyor. Ayrıca TOGG otomobilimizde beni en cok etkileyen kısım ise sadece 30 dakikada aracın sarjının %80 inin doluyor olması. Bu çok değerli bir özellik. Heyecanlıyız tabi... Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum."

  11. TOLGAHAN SAYIŞMAN "Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim."

    TOLGAHAN SAYIŞMAN "Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim."

  12. SELÇUK YÖNTEM "Yerli otomobil üretimi Türkiye için çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanım olacak. Bu üretimi çok önemsiyorum. Bir gün kısmet olursa ben de kullanmak isterim."

    SELÇUK YÖNTEM "Yerli otomobil üretimi Türkiye için çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanım olacak. Bu üretimi çok önemsiyorum. Bir gün kısmet olursa ben de kullanmak isterim."

  13. HAKAN AYSEV "Çok büyük bir gurur. Ben çok araba meraklısı bir insanım. Böyle bir tutkum var. Bu nedenle benim için ayrıca bir gurur. Devrim Arabası'ndan beri uzun süredir ilk yerli arabamızın üretileceği günü bekliyorduk. Ben modeli gördüğümden beri çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir tasarım, çok beğendim. Türkiye otomobilini üretmekte geç bile kaldı. Keşke daha önce yerli otomobilimizi yapabilseydik. Bir an önce satışa çıkmasını bekliyorum. Çünkü ilk alanlardan olmak gibi bir isteğim, arzum var. Umarım bu isteğimi hayata geçirmeyi başarabilirim ve ilk sahip olanlardan olurum."

    HAKAN AYSEV "Çok büyük bir gurur. Ben çok araba meraklısı bir insanım. Böyle bir tutkum var. Bu nedenle benim için ayrıca bir gurur. Devrim Arabası'ndan beri uzun süredir ilk yerli arabamızın üretileceği günü bekliyorduk. Ben modeli gördüğümden beri çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir tasarım, çok beğendim. Türkiye otomobilini üretmekte geç bile kaldı. Keşke daha önce yerli otomobilimizi yapabilseydik. Bir an önce satışa çıkmasını bekliyorum. Çünkü ilk alanlardan olmak gibi bir isteğim, arzum var. Umarım bu isteğimi hayata geçirmeyi başarabilirim ve ilk sahip olanlardan olurum."