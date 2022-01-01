Vosshall, ?Cildinizde bu asitlerden yüksek düzeyde varsa, piknikte en çok ısırılan siz olacaksınız. Kimin daha çok ısırıldığına dair kan grubu çeşitleri gibi pek çok teori var ama pek çok iddia güçlü kanıtlarla desteklenmiyor? dedi.