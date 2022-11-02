Ünlü İsimlerin Keşfedilme Hikayeleri!
Gösteri dünyasında yer alan ünlüler nasıl keşfedildi. İşte birbirinden ilginç ünlülerin meşhur olma ve keşfedilme hikayelerini sizler için araştırdık.
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Sanat dünyasının en gözde isimleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en aranılan isimleri özel hayatları kadar nasıl keşfedildikleri de merak ediliyor. Peki gösteri dünyasında yer alan ünlüler nasıl keşfedildi. İşte birbirinden ilginç ünlülerin meşhur olma ve keşfedilme hikayelerini sizler için araştırdık.
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FAHRİYE EVCEN Çok ilginç bir keşfedilme hikayesine sahip ünlülerden biri de Fahriye Evcen.
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Almanya'da yaşayan Fahriye Evcen, tatil için geldiği Türkiye'de merhum Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılmıştı. Daha sonra Oya Aydoğan onu yapımcısı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırmıştı. Telefon numarası alışverişinden sonra Fahriye Evcen Almanya'ya dönmüştü. Ama telefonu bir türlü susmak bilmedi. Sonunda dayanamayıp gelen rol tekliflerini kabul etti. ''Asla Unutma' ve 'Hasret' dizilerinde rol aldı. Ama asıl büyük çıkışını 'Yaprak Dökümü' ile yaptı.
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HANDE SORAL Tolga Çevik'in oynadığı Komedi Dükkanı'nın yapımcısı Hande Soral'ı yanına çağırıp oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sordu.
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Böylece Hande Soral'ın ekran serüveni de başlamış oldu. Onun tanınmasını sağlayan yapım Küçük Kadınlar dizisi oldu.
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BURAK ÖZÇİVİT Burak Özçivit'in babası oğlunun fotoğraflarını ondan habersiz olarak bir modellik yarışmasına gönderdi. Yarışmanın jürisi ise Burak Özçivit'in fotoğraflarını çöpe atmıştı.
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Organizatörler Burak Özçivit'in fotoğraflarını tesadüfen çöpte bulup beğenince yakışıklı oyuncu modellik yarışmasında ikinci olarak şöhret basamaklarına ilk adımı atmıştı.
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SİBEL CAN Sibel Can ve Ebru Gündeş çocuk yaşta konfeksiyonda çalışarak ailelerine yardımcı olmaya çalışmıştı.
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Sibel Can oryantal olarak başladığı kariyerine şarkıcılık yaparak devam etti.
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EBRU GÜNDEŞ Şarkıcı Gündeş'te o günden sonra başarı basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmıştı. İki ünlü isim son dönemde hem şarkılarıyla hem de çıktıkları porgramlarla adlarından söz etmeye devam ediyorlar.
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HANDE YENER Hande Yener'i Hülya Avşar modaevinde keşfediyor.
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Müzik dünyasına girebilmek için birçok ünlüden yardım isteyen Hande Yener, istediği kapıyı bir türlü açamamıştı. Ta ki, ünlülerin sık sık gittiği bir modaevinde tezgahtarlık yapana kadar. Modaevine Hülya Avşar'ın gelmesi ile Hande Yener derdini ona anlattı. Hande Yener ile sohbet eden Hülya Avşar ondan bir şarkı söylemesini istedi. Yener de Yalnızlık Senfosi'ni seslendirdi. Bu şarkıyla birlikte Hande Yener'in önü açıldı ve tanınmaya başladı.
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BEREN SAAT Öğretim görevlisi olma hayalini kurarken oyuncu olan Beren Saat, bir yarışmada keşfedildi.
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Keşfedilen yarışmacıya oyunculuk teklifleri gelmeye başladı. Böylece Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün suçu ne gibi önemli yapımlarda tanınmayı başardı.
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NİHAT ALTINKAYA Nihat Alptuğ Altınkaya 17 yaşında gece kulüplerinin önünde koruma olarak çalışmaya başladı. Bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken bir ajans sahibi peşinden koşarak onu durdurdu. Ajans sahibinin 'Seni çekebilir miyiz?" sorusuna olumlu yanıt veren Nihat Altınkaya için kader işte o anda değişti.
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Bir hafta sonra Funda Arar'ın klibi için teklif geldi. Daha sonra da dizi oyunculuğu başladı.
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CEM ADRİAN Şarkıcılık kariyerine hızlı bir geçiş yapan Cem Adrian'ın da hikayesi ilginç. Adrian, Etiler'de bir kafede falcılık yapıyordu. Müzisyen olmak isteyen Cem Adrian fal baktığı bir müşterisi onun hayallerine giden yolu açmasında yardımcı oldu.
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Fazıl Say'ın arkadaşı olan bu müşterisine doldurduğu demoyu verdi Cem Adrian. Sonunda demo Fazıl Say'a ulaştı ve Cem Adrian da özel öğrenci statüsüyle Bilkent Üniversitesi'nde müzik eğitimine başladı. Bu arada Cem Adrian'ın demosunu Fazıl Say'a ulaştıran kişi de şarkıcı Demet Sağıroğlu'ydu.
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HAZAR ERGÜÇLÜ Hazar Ergüçlü?nün hikayesi ise ilham verici: ''Benim kariyer planlarımda oyunculuk hiç hesapta yoktu, bir tavsiye üzerine tiyatroya gittim, 'Tamam burada olmalıyım' dedim. Hukuk okuyacaktım, tiyatrodan sonra kararımı değiştirip Haliç Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almaya başladım. Hayatım boyunca maddi kazanç sağladığım yer bu alan olacak ama çok daha önemlisi şu ki kendimi bulduğum iş bu.''
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünü bitiren Tuba Büyüküstün, yönetmen Tomris Giritlioğlu ile tanıştıktan sonra hayatı değişTİ.
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Sultan Makamı dizisiyle hayatımıza giren Tuba Büyüküstün, Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında ve Asi dizileriyle başarı grafiğini yükseltti.
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PELİN KARAHAN Pelin Karahan ise 'Yakınlarım 'Pelin yüzün çok güzel. Bir reklam ajansa yazıl en azından reklam filminde oynarsın' diyordu. Ama ben bunu hiç istemiyordum.
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Fakat İstanbul'daki zor hayat şartları karşısında mecbur kalıp ajansa yazıldım. İlk reklam filmimi Çağan Irmak çekti. Onunla başlamak büyük şans. Ajanstan aradılar ve görüşmeye gitmemi söylediler. Görüşmeye gittim. 'Müzikle uğraşıyor musun?', 'Okullu musun?', 'Bir müzik aleti çalabiliyor musun?', 'Spor yapıyor musun?' gibi bir sürü soru sordular. Ben her soruya 'hayır' diyordum. Orada bir sürü insan vardı ve aralarında çok güzel fiziğe sahip mankenler de vardı. Onlara baktığımda hiç şansımın olmadığını düşündüm.'' Fakat işler düşündüğü gibi ilerlemedi ve Kavak Yelleri'ndeki Aslı rolüyle karşımıza çıktı. Başarısı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle iyice yükseldi ve bugünün aranılan oyuncularından oldu.
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CANER CİNDORUK Adana Şehir Tiyatroları'ndaki amcasıyla çalışan Caner Cindoruk, daha 17 yaşındayken profesyonel oyuncu olmuş.
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Ama maddi imkansızlıklar yüzünden Adana'da kalıp işletme okumuş.
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Okul bittikten sonra İstanbul'a taşınan amcasının peşinden giden Caner Cindoruk ve kardeşleri, neredeyse sektörü ele geçirecek düzeye gelmiş.
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Hikayedeki hayat kurtaran amca ise usta oyuncu Erdal Cindoruk. Cindoruk, bu sezon da 'Gönül Dağı' dizisiyle izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Yeğeni Caner Cindoruk gibi çocuk yaşta çalışma hayatına atılan Erdal Cindoruk, 14 yaşındayken şehir tiyatrolarında yer göstericiliği yapmaya başlamış. Açılan kurslara giren ünlü oyuncu bir oyunda rol kapmayı başarmış.
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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erkan Kolçak Köstendil, bir dönem kalecilik yapmış. Erkan Kolçak Köstendil oyunculuk serüvenini şöyle anlatıyor: Bursaspor'da kaleciydim. ÖSS'den yüksek puan alamazdım çünkü rakamlarla aram iyi değildi. Spor Akademisi'ne girmek isterdim ama kaleci olduğum için çok hızlı koşamıyordum. Geriye konservatuvar kaldı. Lisedeki hocam Zuhal Köseoğlu beni konservatuvara yönlendirdi. İstanbul'a telefon açıp "Bir çocuk göndersem bakar mısınız?" dedi.
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Telefonun ucundaki kişi "Biz Bursa'dayız" diye yanıt verdi. 10 dakika sonra Erkan Can ile Ali Sürmeli okula geldi. Erkan Can bana "Shakespeare'i biliyor musun?" diye sordu.
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O dönem 'Romeo+ Juliet' adında bir film vardı. "Biliyorum, Leonardo DiCaprio" dedim. Erkan Can "Hay ..., çok işimiz var" dedi. Ardından İstanbul'a gelip konservatuvara girdim. Oradan sonra ilk uzun soluklu işim 'Sakarya Fırat'ta oyunculuğa başladım. diyerek oyunculuk serüvenini açıkladı.
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RAFET EL ROMAN Şöhret olmadan önce müezzinlik yapıyordu.