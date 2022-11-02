Fakat İstanbul'daki zor hayat şartları karşısında mecbur kalıp ajansa yazıldım. İlk reklam filmimi Çağan Irmak çekti. Onunla başlamak büyük şans. Ajanstan aradılar ve görüşmeye gitmemi söylediler. Görüşmeye gittim. 'Müzikle uğraşıyor musun?', 'Okullu musun?', 'Bir müzik aleti çalabiliyor musun?', 'Spor yapıyor musun?' gibi bir sürü soru sordular. Ben her soruya 'hayır' diyordum. Orada bir sürü insan vardı ve aralarında çok güzel fiziğe sahip mankenler de vardı. Onlara baktığımda hiç şansımın olmadığını düşündüm.'' Fakat işler düşündüğü gibi ilerlemedi ve Kavak Yelleri'ndeki Aslı rolüyle karşımıza çıktı. Başarısı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle iyice yükseldi ve bugünün aranılan oyuncularından oldu.