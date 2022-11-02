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Burun Estetiği Yaptırmış Ünlüler!

İşte bir burunla tüm yüzünü değiştiren o isimler...

  1. Estetik operasyonlar günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başladı. En önemli estetik operasyonlarından birisi de burundur. Burun yüzde en dikkat çekici kısımlardan birisidir. Burun estetik ameliyatı sonrası ünlenen ya da ünlenmeye başlayınca hemen burnunu yaptıran ve hayatını tamamen değiştiren ünlüler sizler için araştırdık. İşte bir burunla tüm yüzünü değiştiren o isimler...

    Estetik operasyonlar günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başladı. En önemli estetik operasyonlarından birisi de burundur. Burun yüzde en dikkat çekici kısımlardan birisidir. Burun estetik ameliyatı sonrası ünlenen ya da ünlenmeye başlayınca hemen burnunu yaptıran ve hayatını tamamen değiştiren ünlüler sizler için araştırdık. İşte bir burunla tüm yüzünü değiştiren o isimler...

  2. ŞÜKRAN OVALI

    ŞÜKRAN OVALI

  3. FAHRİYE EVCEN

    FAHRİYE EVCEN

  4. MURAT DALKILIÇ

    MURAT DALKILIÇ

  5. EBRU ŞALLI

    EBRU ŞALLI

  6. İREM DERİCİ

    İREM DERİCİ

  7. BERDAN MARDİNİ

    BERDAN MARDİNİ

  8. TÜRKAN ŞORAY

    TÜRKAN ŞORAY

  9. MELİS BUSE BETKAYAN

    MELİS BUSE BETKAYAN

  10. İDO TATLISES

    İDO TATLISES

  11. ALPER POTUK

    ALPER POTUK

  12. PINAR ALTUĞ

    PINAR ALTUĞ

  13. DİDEM SOYDAN

    DİDEM SOYDAN

  14. DENİZ AKKAYA

    DENİZ AKKAYA

  15. HANDE ATAİZİ

    HANDE ATAİZİ

  16. EBRU YAŞAR

    EBRU YAŞAR

  17. FİLİZ AKIN

    FİLİZ AKIN

  18. ALMEDA ABAZİ

    ALMEDA ABAZİ