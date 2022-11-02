Burun Estetiği Yaptırmış Ünlüler!

Estetik operasyonlar günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başladı. En önemli estetik operasyonlarından birisi de burundur. Burun yüzde en dikkat çekici kısımlardan birisidir. Burun estetik ameliyatı sonrası ünlenen ya da ünlenmeye başlayınca hemen burnunu yaptıran ve hayatını tamamen değiştiren ünlüler sizler için araştırdık. İşte bir burunla tüm yüzünü değiştiren o isimler...