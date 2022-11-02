Burun Estetiği Yaptırmış Ünlüler!
İşte bir burunla tüm yüzünü değiştiren o isimler...
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Estetik operasyonlar günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başladı. En önemli estetik operasyonlarından birisi de burundur. Burun yüzde en dikkat çekici kısımlardan birisidir. Burun estetik ameliyatı sonrası ünlenen ya da ünlenmeye başlayınca hemen burnunu yaptıran ve hayatını tamamen değiştiren ünlüler sizler için araştırdık. İşte bir burunla tüm yüzünü değiştiren o isimler...
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ŞÜKRAN OVALI
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FAHRİYE EVCEN
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MURAT DALKILIÇ
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EBRU ŞALLI
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İREM DERİCİ
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BERDAN MARDİNİ
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TÜRKAN ŞORAY
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MELİS BUSE BETKAYAN
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İDO TATLISES
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ALPER POTUK
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PINAR ALTUĞ
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DİDEM SOYDAN
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DENİZ AKKAYA
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HANDE ATAİZİ
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EBRU YAŞAR
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FİLİZ AKIN
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ALMEDA ABAZİ