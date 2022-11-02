Kasım Ayında Hangi Balık Yenir?

İSTAVRİT BALIĞININ FAYDALARI Birçok insanın karşılaştığı sorunlardan biri olan 'hormon düzensizliği' rahatsızlığına çözüm sağlamaktadır. Kolesterolü düşürmede ve kan akışını düzenlemede ise etkili bir besindir. Kalbe ve hafızaya ise oldukça yararlıdır.