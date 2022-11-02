Kasım Ayında Hangi Balık Yenir?
Kasım ayında hangi balık tüketilmeli? Kasım ayında tüketilen balığın insan vücuduna faydaları nelerdir? İşte yanıtlar...
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Kış mevsimine adım adım yaklaşırken sofralarımızda en çok tercih ettiğimiz besinlerin başında balık geliyor. Özellikle balık tezgahlarının dolup taştığı kasım ayında faydaları saymakla bitmeyen balığı sık sık tüketebilirsiniz. Ancak balığın faydaları türüne göre değişkenlik gösterebilir. Peki kasım ayında hangi balık tüketilmeli? Kasım ayında tüketilen balığın insan vücuduna faydaları nelerdir? İşte yanıtlar...
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Birbirinden lezzetli olan balıklar için en popüler aya girmiş bulunmaktayız. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte balıklarında yağ oranında değişmeler meydana geldi. Bu ay daha lezzetli olan balıklardan hangisinin soframızı lezzetlendireceği ise araştırılıyor.
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Uzmanlar midemizi ve soframızı şenlendiren balıkların sık tüketilmesi hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor. Protein ve mineral açısından oldukça zengin olan balığın kasım ayında ise ticari değeri her geçen gün artıyor.
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Bağılıklığın yükseltmede önemli bir rol üstlenen balığın haftada en az iki kere tüketilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor.
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Çok fazla çeşidi olan balığı farklı pişirme teknikleriyle sofralarınıza misafir edebilirsiniz. İster kızartma ister buğlama ister fırında ya da güveçte pişirme imkanı bulunan balık her damak zevkine hitap edecek şekilde servis edilebilir.
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KASIM AYINDA HANGİ BALIK TÜKETİLİR? Kasım ayında tezgahların gözbebeği olan balıklardan hangisinin tercih edileceği merak konusu oldu. İşte, Kasım ayında tüketilmesi gereken lezzetli balıklar...
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Kasım ayında sofralarımıza vitamin ve lezzet açısından görsel şöleni sunacak derya kuzuları şu şekilde: Uskumru, lüfer, hamsi, barbun, istavrit ve çinekop sıkça tercih edilenler arasında yerini alırken mercan ve levrekte tüketilmesi önerilenler listesinde bulunuyor.
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LÜFER Karadeniz sularında beslenen balıklar bu aylarda Marmara Denizi'ne doğru yüzerler. Bu yüzden lezzetli olan lüfer ise bu ayın yıldızı!
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LÜFER BALIĞININ FAYDALARI Kasım ve aralık aylarının baş tacı olan lüfer bu ay sofralarınızın vitamin deposu olacak. Vücudun enerji üretiminde etkili olan lüfer, aynı zamanda kalp ritmini düzenlemede de önemli rol oynuyor.
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İSTAVRİT Tava ve fırında lezzetini şaha kaldıran istavrit, kasım ayında sıkça tercih edilen listeler arasında yerini aldı. Kasım ayının yağlı balığı olarak bilinen istavrit vücuda birçok faydası bulunduğu uzmanlar tarafından açıklandı.
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İSTAVRİT BALIĞININ FAYDALARI Birçok insanın karşılaştığı sorunlardan biri olan 'hormon düzensizliği' rahatsızlığına çözüm sağlamaktadır. Kolesterolü düşürmede ve kan akışını düzenlemede ise etkili bir besindir. Kalbe ve hafızaya ise oldukça yararlıdır.
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USKUMRU Uskumru, protein oranının yüksekliği ve etinin lezzetli olmasıyla kasım ayında sıkça tercih ediliyor. Vitamin ve mineral açısından da oldukça faydalı olan uskumru buğlaması, ızgarası, tavası gibi birçok pişirme tekniğiyle lezzetine lezzet katıyor.
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13/15 Tweetle Facebook'ta paylaş USKUMRU BALIĞININ FAYDALARI Güçlü bir antioksidan görevi gören ve zihinsel yorgunluğu en aza indiren selenyum mineralini yüksek miktarda içerir. Kanser riskini azaltmada ve yaşlanmayı geciktirmede yardımcı olur.
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HAMSİ Bu coğrafyanın vazgeçilmez balıklarından biri hamsidir. Pilavından tatlısına kadar birçok çeşiti olan hamsi balığı ise bu ay sofralarda sıkça göreceğimiz lezzetler arasında yerini alıyor.
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HAMSİ BALIĞININ FAYDALARI A ve D vitamini yönünden zengin olan hamsi balığı, kalp ve damar hastalıklarına karşı kalkan görevi görüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda hamsi balığının ani kalp ölümlerini azaltığı ileri sürülüyor.