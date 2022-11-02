İşte 14 Günde Bağırsakları Temizleyen Mikrobiyom Kürü!

Mikrobiyom İçeceği ile bağırsak floranızda doping etkisi yapın.

Kürde yer alan değerli probiyotik kaynakları tüketin

? Kür süresinde salatalarınızı ev sirkesi ile hazırlayın.

? Hemen her öğünde şirden mayasıyla yapılmış peynir, ev yoğurdu, kefir ya da turşu tüketin.

? Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.

? Mevsim sebzelerinin probiyotiklerin favori besinleri olduğunu unutmayın!

? Kürde yer alan fermente yiyeceklerle vücudunuza aldığınız probiyotiklerin gelişmesini ve çoğalmasını sağlayın.

? Bağırsak floranızda dost bakterilerin dolaşmasını istiyorsanız ?Süper Starlar? olarak tanımladığımız; rezene, sarımsak, soğan, pırasa, enginar, kuşkonmaz, mercimek, nohut, kuru fasulye, havuç, turp, lahana, brokoli, domates, patates, elma, muz, keten tohumu ve ceviz tüketin!

? Kendi zeytininizi evde kendiniz yapın. Buna imkanınız yoksa güvenilir bir üreticiden salamura zeytin satın alın. Salamura zeytinin şifalı özelliklerinin, fermentasyon sayesinde kat be kat arttığını aklınızda bulundurun!