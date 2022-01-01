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Güllü Değişimiyle Herkesi Şaşırttı

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak son işiyle olay oldu.

  1. Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak son işiyle olay oldu. Son günlerde ikinci şubesini Bakü'da açmanın heyecanını yaşayan Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali...

    Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak son işiyle olay oldu. Son günlerde ikinci şubesini Bakü'da açmanın heyecanını yaşayan Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali...

  2. Uzun zamandır ekrasnlarda yer almayan Erhan Ufak uzakta eşi ve çocuklarıyla bir yaşam sürdürüyor.

    Uzun zamandır ekrasnlarda yer almayan Erhan Ufak uzakta eşi ve çocuklarıyla bir yaşam sürdürüyor.

  3. Dokuz sezon devam edip kitleleri televizyon karşısına bağlayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı ekranları bıraktı.

    Dokuz sezon devam edip kitleleri televizyon karşısına bağlayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı ekranları bıraktı.

  4. YENİ HAYATI ŞAŞIRTTI 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü oyunculuğu bırakmadığını söyledi. Erhan Ufak İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını şu aralar Azerbaycan'da geçiriyormuş. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türk Sanat Akademisi kurduğunu ve yeni hayatını şu sözlerle anlatıyor:

    YENİ HAYATI ŞAŞIRTTI 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü oyunculuğu bırakmadığını söyledi. Erhan Ufak İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını şu aralar Azerbaycan'da geçiriyormuş. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türk Sanat Akademisi kurduğunu ve yeni hayatını şu sözlerle anlatıyor:

  5. "Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum.

    "Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum.

  6. 140 KİLODAN 85 KİLOYA DÜŞTÜ! Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu.

    140 KİLODAN 85 KİLOYA DÜŞTÜ! Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu.

  7. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

    140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

  8. Ufak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu fotoğraf karesine 'Herşeyin Güzel Bir Yönü Vardır Fakat Herkes Bunu Göremez ?' sözleriyle paylaştı.

    Ufak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu fotoğraf karesine 'Herşeyin Güzel Bir Yönü Vardır Fakat Herkes Bunu Göremez ?' sözleriyle paylaştı.

  9. Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun kır saçları dikkatlerden kaçmadı.

    Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun kır saçları dikkatlerden kaçmadı.

  10. İşte Kurtlar Vadisi Güllü Erhan ve mütevazı yaşamından kareler.

    İşte Kurtlar Vadisi Güllü Erhan ve mütevazı yaşamından kareler.

  11. NECATİ VE RACİ ŞAŞMAZ SAYESİNDE OYUNCU OLDUM <br> Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlamış. <br> Oyunculuk eğitimi olmadığını söyleyen Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." dedi.

    NECATİ VE RACİ ŞAŞMAZ SAYESİNDE OYUNCU OLDUM
    Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlamış.
    Oyunculuk eğitimi olmadığını söyleyen Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." dedi.

  12. Çocuklarıyla mutlu ve keyifli anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Ufak'ın takipçileri de paylaşımlarına yoğun ilgi gösteriyor.

    Çocuklarıyla mutlu ve keyifli anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Ufak'ın takipçileri de paylaşımlarına yoğun ilgi gösteriyor.