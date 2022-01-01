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Çürüyen Domateslerinizi Sakın Çöpe Atmayın!

Çürüyen domateslerinizi sakın çöpe atmayın!

  1. Alışveriş yaparken araya kaynayan veya saklama koşullarından dolayı çürüyen domateslerinizi çöpe atıyorsanız sakın atmayın.

    Alışveriş yaparken araya kaynayan veya saklama koşullarından dolayı çürüyen domateslerinizi çöpe atıyorsanız sakın atmayın.

  2. Yemeklere salça, kızartmalara sos olarak eşlik eden domates, mutfakların vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor.

    Yemeklere salça, kızartmalara sos olarak eşlik eden domates, mutfakların vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor.

  3. Ancak yaz ayının favori besinlerinden olan domates de ne yazık ki doğru şekilde saklanmadığında hemen çürüyebiliyor.

    Ancak yaz ayının favori besinlerinden olan domates de ne yazık ki doğru şekilde saklanmadığında hemen çürüyebiliyor.

  4. Dolapta kalan ve bozulmaya yüz tutmuş domatesleri değerlendirme imkanınız var.

    Dolapta kalan ve bozulmaya yüz tutmuş domatesleri değerlendirme imkanınız var.

  5. Peki bu çürüyen domatesleri birçok alanda değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz?

    Peki bu çürüyen domatesleri birçok alanda değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz?

  6. Domatesler çürüdükten sonra çok fazla küflenebilir ve bu nedenle çok kötü görünecektir.

    Domatesler çürüdükten sonra çok fazla küflenebilir ve bu nedenle çok kötü görünecektir.

  7. Küflenen ve çürüyen domatesleri kesinlikle yiyemiyoruz ama domatesin yemek dışında bir çok faydası var.

    Küflenen ve çürüyen domatesleri kesinlikle yiyemiyoruz ama domatesin yemek dışında bir çok faydası var.

  8. Konserve hazırladığınız bu günlerde çürük domateslerden nasıl fayda sağlayacağınızı açıklayacağız böylece artık bu çürük domatesleri çöpe atmanıza gerek kalmayacak.

    Konserve hazırladığınız bu günlerde çürük domateslerden nasıl fayda sağlayacağınızı açıklayacağız böylece artık bu çürük domatesleri çöpe atmanıza gerek kalmayacak.

  9. Eğer elinizde çürük domates varsa çiçek gübresi olarak değerlendirebilirsiniz. Bunun için domatesleri bıçakla küçük parçalar halinde kesin ve bir kaba koyun, içine biraz pirinç yıkama suyu dökün ve ıslatın, ardından plastik bir örtü ile örtün ve mayalanmaya bırakın

    Eğer elinizde çürük domates varsa çiçek gübresi olarak değerlendirebilirsiniz. Bunun için domatesleri bıçakla küçük parçalar halinde kesin ve bir kaba koyun, içine biraz pirinç yıkama suyu dökün ve ıslatın, ardından plastik bir örtü ile örtün ve mayalanmaya bırakın

  10. Birkaç gün içinde organik gübre olacak ve pirinç yıkama suyu içinde bulundurduğu yararlı bakteriler ile domatesler fermente edilecek. Çiçek gübresi almaktansa çiçekleri sulamak daha çürük domateslerden faydalanın.

    Birkaç gün içinde organik gübre olacak ve pirinç yıkama suyu içinde bulundurduğu yararlı bakteriler ile domatesler fermente edilecek. Çiçek gübresi almaktansa çiçekleri sulamak daha çürük domateslerden faydalanın.

  11. Kısa sürede çiçeklerinizin büyüdüğünü ve daha da güzelleştiğini görünce şoke olacaksınız...

    Kısa sürede çiçeklerinizin büyüdüğünü ve daha da güzelleştiğini görünce şoke olacaksınız...

  12. SAÇLARINIZI UZATABİLİR VE GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ <BR> Saçlarınıza evde bakım mı yapmak istiyorsunuz? Evdeki çürük domatesler işinizi görebilir... Domatesin çürük kısımları çıkarın ve ardından saçı domateslerle ovalayan. Bu işlem sadece saçı korumakla kalmaz, aynı zamanda saçın büyümesini de destekler.

    SAÇLARINIZI UZATABİLİR VE GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ
    Saçlarınıza evde bakım mı yapmak istiyorsunuz? Evdeki çürük domatesler işinizi görebilir... Domatesin çürük kısımları çıkarın ve ardından saçı domateslerle ovalayan. Bu işlem sadece saçı korumakla kalmaz, aynı zamanda saçın büyümesini de destekler.

  13. Kullanırken, önce saçı yıkayın ve kurutun, ardından domatesleri saçlarınız üzerinde eşit bir şekilde ezin, domateslerin içindeki besin maddelerinin saç köklerine nüfuz etmesini sağlamak için biraz el masajı yapın, 15 dakika sonra saçı suyla yıkayın ve ardından bir saç kremi kullanın.

    Kullanırken, önce saçı yıkayın ve kurutun, ardından domatesleri saçlarınız üzerinde eşit bir şekilde ezin, domateslerin içindeki besin maddelerinin saç köklerine nüfuz etmesini sağlamak için biraz el masajı yapın, 15 dakika sonra saçı suyla yıkayın ve ardından bir saç kremi kullanın.

  14. Domateslerdeki etkili besinler, saçların kurumasını önlemede iyi bir tedavi edici etkiye sahiptir ve aynı zamanda saçınızı parlak hale getirebilir.

    Domateslerdeki etkili besinler, saçların kurumasını önlemede iyi bir tedavi edici etkiye sahiptir ve aynı zamanda saçınızı parlak hale getirebilir.

  15. Buzdolapları içerisindeki yiyecekler yüzünden veya belli bir kullanımdan sonra kokmaya başlar. Buna engel olmak için elinizdeki çürük domatesleri püre haline getirin domateslerin suyuna bir bez batırın ve buzdolabını silin. Sadece lekeleri değil, buzdolabındaki kötü kokunun da yok olduğunu göreceksiniz. Hem buzdolabınız temizlenecek hem de kötü kokudan arınacak.

    Buzdolapları içerisindeki yiyecekler yüzünden veya belli bir kullanımdan sonra kokmaya başlar. Buna engel olmak için elinizdeki çürük domatesleri püre haline getirin domateslerin suyuna bir bez batırın ve buzdolabını silin. Sadece lekeleri değil, buzdolabındaki kötü kokunun da yok olduğunu göreceksiniz. Hem buzdolabınız temizlenecek hem de kötü kokudan arınacak.