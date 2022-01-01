800 yıllık sütunlar depremden haber veriyor

Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı
Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı
118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
Benzine ve LPG'ye zam geldi
Benzine ve LPG'ye zam geldi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Orta gelirliye konut projesi yolda
Orta gelirliye konut projesi yolda
Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Anayasa değişikliğine diğer partiler ne düşünüyor? Bozdağ açıkladı
Anayasa değişikliğine diğer partiler ne düşünüyor? Bozdağ açıkladı
İşverenlerden EYT açıklaması
İşverenlerden EYT açıklaması
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama

800 Yıllık Sütunlar Depremden Haber Veriyor

800 yıllık sütunlar depremden haber veriyor

  1. Diyarbakır Ulu Cami içinde bulunan tarihi Mesudiye Medresesi?nde 1183 yılında, sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebü'l-İzz İsmâîl bin er-Rezzâz (El-Cezeri) tarafından yapılan, bir nevi deprem alarm sistemi işlevini gören 2 sütunce, yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor.

    Diyarbakır Ulu Cami içinde bulunan tarihi Mesudiye Medresesi?nde 1183 yılında, sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebü'l-İzz İsmâîl bin er-Rezzâz (El-Cezeri) tarafından yapılan, bir nevi deprem alarm sistemi işlevini gören 2 sütunce, yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor.

  2. Anadolu?nun en eski camilerinden biri olan ve İslam alemi için 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Diyarbakır'daki Ulu Cami, 639 yılında Hazreti Ömer?in halifeliği döneminde kentin fethi sonrası İslam alemine kazandırılan önemli yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

    Anadolu?nun en eski camilerinden biri olan ve İslam alemi için 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Diyarbakır'daki Ulu Cami, 639 yılında Hazreti Ömer?in halifeliği döneminde kentin fethi sonrası İslam alemine kazandırılan önemli yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

  3. Merkez Sur ilçesindeki cami içerisinde bulunan tarihi Mesudiye Medresesi?nde, Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu düşünülen El-Cezeri tarafından yapılan 2 sütun, görenleri hayran bırakıyor.

    Merkez Sur ilçesindeki cami içerisinde bulunan tarihi Mesudiye Medresesi?nde, Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu düşünülen El-Cezeri tarafından yapılan 2 sütun, görenleri hayran bırakıyor.

  4. 4 yıla yakın Diyarbakır Ulu Cami?de Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği gönüllü rehberlik yapan Yaser Aydın, El-Cezeri?nin medrese içerisindeki sütunları yapmasındaki amacın, deprem veya toprak kaymasında alarm sistemi gibi işlev gördüğünü söyledi. Tarihi medresenin 1183 yılında Melik Mesud döneminde yapımının tamamlandığı için Mesudiye Medresesi adını aldığını aktaran Aydın, Mesudiye Medresesi?nin Anadolu?nun ilk medreselerinden biri olduğunu ifade etti.

    4 yıla yakın Diyarbakır Ulu Cami?de Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği gönüllü rehberlik yapan Yaser Aydın, El-Cezeri?nin medrese içerisindeki sütunları yapmasındaki amacın, deprem veya toprak kaymasında alarm sistemi gibi işlev gördüğünü söyledi. Tarihi medresenin 1183 yılında Melik Mesud döneminde yapımının tamamlandığı için Mesudiye Medresesi adını aldığını aktaran Aydın, Mesudiye Medresesi?nin Anadolu?nun ilk medreselerinden biri olduğunu ifade etti.

  5. Ulu Cami ve Mesudiye Medresesi içerisinde El-Cezeri?ye ait 2 eserin olduğunu hatırlatan Aydın, ?Burada hem Ulu Cami avlusunda hem de medresenin içerisinde İmam El-Cezeri?ye ait olduğu ifade edilen 2 tane önemli eser bulunuyor.

    Ulu Cami ve Mesudiye Medresesi içerisinde El-Cezeri?ye ait 2 eserin olduğunu hatırlatan Aydın, ?Burada hem Ulu Cami avlusunda hem de medresenin içerisinde İmam El-Cezeri?ye ait olduğu ifade edilen 2 tane önemli eser bulunuyor.

  6. Bunlardan bir tanesi hemen arkamızda bulunan sütunlardır. Sağda ve solda mihrabın iki tarafında sütunlar bulunur. Mihrabın sağına ve soluna bu sütunların yapılmasındaki neden; herhangi bir deprem veya toprak kayması olduğu zaman yapıda herhangi bir hasar meydana geldiği zaman bu sütunları döndüremiyoruz ve durduğu yerde kilitleniyor? dedi.

    Bunlardan bir tanesi hemen arkamızda bulunan sütunlardır. Sağda ve solda mihrabın iki tarafında sütunlar bulunur. Mihrabın sağına ve soluna bu sütunların yapılmasındaki neden; herhangi bir deprem veya toprak kayması olduğu zaman yapıda herhangi bir hasar meydana geldiği zaman bu sütunları döndüremiyoruz ve durduğu yerde kilitleniyor? dedi.

  7. El-Cezeri?ye ait sütunların 1975 Lice depreminden dolayı kısmen hasar gördüğünü kaydeden Aydın, ?Solda olan sütun sağlıklı çalışırken sağdaki sütunu çevirmekte zorlanıyoruz.

    El-Cezeri?ye ait sütunların 1975 Lice depreminden dolayı kısmen hasar gördüğünü kaydeden Aydın, ?Solda olan sütun sağlıklı çalışırken sağdaki sütunu çevirmekte zorlanıyoruz.

  8. Bunun sebebi de yaşlı amcalarımıza sorduğumuzda en son Diyarbakır?da meydana gelen Lice depremiyle beraber bu yapının az da olsa hasar gördüğü yorumu yapılır. Bu anlamda sütunların bir alarm sistemi gibi işlev gördüğünü söyleyebiliriz? ifadelerine yer verdi.

    Bunun sebebi de yaşlı amcalarımıza sorduğumuzda en son Diyarbakır?da meydana gelen Lice depremiyle beraber bu yapının az da olsa hasar gördüğü yorumu yapılır. Bu anlamda sütunların bir alarm sistemi gibi işlev gördüğünü söyleyebiliriz? ifadelerine yer verdi.