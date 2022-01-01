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Dünya Kupası İçin Hadisi Şerifli Hazırlık!

Dünya Kupası için hadisi şerifli hazırlık!

  1. Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadisi şeriflerin anlatılması için hazırlık yapıldı.

    Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadisi şeriflerin anlatılması için hazırlık yapıldı.

  2. Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisi şerifler ve İngilizce çevirileri asıldı.

    Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisi şerifler ve İngilizce çevirileri asıldı.

  3. Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır.", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin.", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." hadisi şerifleri paylaşıldı.

    Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır.", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin.", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." hadisi şerifleri paylaşıldı.

  4. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadisi şeriflerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.

    Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadisi şeriflerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.

  5. Filistinli gazeteci Tamir el-Mishal ise etkinliği "harika ve muazzam bir girişim" olarak değerlendirerek, "Katar'ın başkenti Doha'nın kalbi, Dünya Kupası ziyaretçilerini İslam ile tanıştırmak için duvarları Peygamberin hadisi şerifleri ve İngilizce çevirileriyle süsledi." yorumunu yaptı.

    Filistinli gazeteci Tamir el-Mishal ise etkinliği "harika ve muazzam bir girişim" olarak değerlendirerek, "Katar'ın başkenti Doha'nın kalbi, Dünya Kupası ziyaretçilerini İslam ile tanıştırmak için duvarları Peygamberin hadisi şerifleri ve İngilizce çevirileriyle süsledi." yorumunu yaptı.

  6. Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

    Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.