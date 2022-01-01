Eyfel Kulesi Önünde Bir 'Garip' Araç

Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı
Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı
118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
Benzine ve LPG'ye zam geldi
Benzine ve LPG'ye zam geldi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Orta gelirliye konut projesi yolda
Orta gelirliye konut projesi yolda
Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Anayasa değişikliğine diğer partiler ne düşünüyor? Bozdağ açıkladı
Anayasa değişikliğine diğer partiler ne düşünüyor? Bozdağ açıkladı
İşverenlerden EYT açıklaması
İşverenlerden EYT açıklaması
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama

Eyfel Kulesi Önünde Bir 'Garip' Araç

Eyfel Kulesi yakınlarında aracında türkü de çalan araba tutkunu, sevgisinin gençlik yıllarından geldiğini söyledi

  1. Ürgüplü Korhan Sakarya'nın Paris'e getirdiği Şahin aracı görenlerin ilgisini çekiyor.

    Ürgüplü Korhan Sakarya'nın Paris'e getirdiği Şahin aracı görenlerin ilgisini çekiyor.

  2. Eyfel Kulesi yakınlarında memleketi Nevşehir'in plakasını taşıyan 2001 model Şahin aracında türkü çaldığı anların görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Sakarya, araba sevdasının gençlik yıllarından geldiğini anlattı.

    Eyfel Kulesi yakınlarında memleketi Nevşehir'in plakasını taşıyan 2001 model Şahin aracında türkü çaldığı anların görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Sakarya, araba sevdasının gençlik yıllarından geldiğini anlattı.

  3. Öğrenciyken geldiği Paris'te şu anda 5 işletmesi bulunan 38 yaşındaki Sakarya, iki Mercedes, iki Tofaş Şahin ve bir Tofaş Murat'tan oluşan koleksiyonu olduğunu söyledi.

    Öğrenciyken geldiği Paris'te şu anda 5 işletmesi bulunan 38 yaşındaki Sakarya, iki Mercedes, iki Tofaş Şahin ve bir Tofaş Murat'tan oluşan koleksiyonu olduğunu söyledi.

  4. Sakarya, Fransa'ya ilk önce Tofaş Murat aracını getirerek plakasını Fransız plakasına çevirdiğini, sonradan getirdiği 1993 model Şahin arabasına da Fransız plakası almaya çalıştığını kaydetti.

    Sakarya, Fransa'ya ilk önce Tofaş Murat aracını getirerek plakasını Fransız plakasına çevirdiğini, sonradan getirdiği 1993 model Şahin arabasına da Fransız plakası almaya çalıştığını kaydetti.

  5. ''GURUR VERİCİ'' Gündem olan 2001 Şahin model arabasını 1,5 sene önce satın alarak 6 ayda bugünkü haline getirdiğini söyleyen Sakarya, aracına 14 hoparlörlü özel bir ses sistemi kurdurttuğuna değindi.

    ''GURUR VERİCİ'' Gündem olan 2001 Şahin model arabasını 1,5 sene önce satın alarak 6 ayda bugünkü haline getirdiğini söyleyen Sakarya, aracına 14 hoparlörlü özel bir ses sistemi kurdurttuğuna değindi.

  6. Sakarya, "(Şahin'i) Paris'e getirmek benim için gurur verici, memleketim, devletim, ülkem için bence gurur verici bir şey. ifadesini kullandı.

    Sakarya, "(Şahin'i) Paris'e getirmek benim için gurur verici, memleketim, devletim, ülkem için bence gurur verici bir şey. ifadesini kullandı.

  7. Sakarya, arabasını yolda görenlerin şaşırdığını ve çok ilgi duyduğunu belirterek "(Şahin) Burada Lamborghini'den, Ferrari'den daha çok dikkat çekiyor" ifadesini kullandı.

    Sakarya, arabasını yolda görenlerin şaşırdığını ve çok ilgi duyduğunu belirterek "(Şahin) Burada Lamborghini'den, Ferrari'den daha çok dikkat çekiyor" ifadesini kullandı.

  8. Eyfel Kulesi'nin karşısında Ankara havası açıp oynama fikrinin nereden geldiği sorusuna Sakarya, "Benim iş yerim Eyfel Kulesi'ne çok yakın, evim de çok yakın. Hep hayalimdi. Anne tarafı Ankaralı, ben Ürgüplüyüm doğma büyüme Nevşehir, dedim bir Ankara havası açalım güzel bir ortam olsun. Sevincimizi paylaşmak içindi." yanıtını verdi.

    Eyfel Kulesi'nin karşısında Ankara havası açıp oynama fikrinin nereden geldiği sorusuna Sakarya, "Benim iş yerim Eyfel Kulesi'ne çok yakın, evim de çok yakın. Hep hayalimdi. Anne tarafı Ankaralı, ben Ürgüplüyüm doğma büyüme Nevşehir, dedim bir Ankara havası açalım güzel bir ortam olsun. Sevincimizi paylaşmak içindi." yanıtını verdi.

  9. TOGG'LA DA OYNAYACAK Sakarya, yerli otomobil TOGG'un Türkiye için çok iyi bir proje olduğunu söyleyerek imkanlar el verirse yerli araç TOGG'u satın alıp Eyfel Kulesi yakınlarına getirip yine burada oyun havası oynamak istediğini ifade etti.

    TOGG'LA DA OYNAYACAK Sakarya, yerli otomobil TOGG'un Türkiye için çok iyi bir proje olduğunu söyleyerek imkanlar el verirse yerli araç TOGG'u satın alıp Eyfel Kulesi yakınlarına getirip yine burada oyun havası oynamak istediğini ifade etti.