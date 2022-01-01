2023 Yılı Trafik Cezası Ücretleri Belli Oldu

Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı
Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı
118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
Benzine ve LPG'ye zam geldi
Benzine ve LPG'ye zam geldi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Orta gelirliye konut projesi yolda
Orta gelirliye konut projesi yolda
Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Anayasa değişikliğine diğer partiler ne düşünüyor? Bozdağ açıkladı
Anayasa değişikliğine diğer partiler ne düşünüyor? Bozdağ açıkladı
İşverenlerden EYT açıklaması
İşverenlerden EYT açıklaması
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama

2023 Yılı Trafik Cezası Ücretleri Belli Oldu

Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. YDO oranı yüzde 122,93 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde artacak.

  1. Ekim ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı da netlik kazandı. 2023 Yeniden Değerleme Oranı yüzde122,9 oldu. 2022?de ise Yeniden Değerleme Oranı, yüzde 36,2?ydi. Ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezaları, Ocak ayında yeniden değerleme oranında artış gösterecek.

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı da netlik kazandı. 2023 Yeniden Değerleme Oranı yüzde122,9 oldu. 2022?de ise Yeniden Değerleme Oranı, yüzde 36,2?ydi. Ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezaları, Ocak ayında yeniden değerleme oranında artış gösterecek.

  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirme yetkisi bulunuyor <br> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50 oranında indirme yetkisi bulunuyor fakat trafik cezalarını indirme yetkisi bulunmuyor.<br> 5 yılda bir artırma veya eksiltme yetkisi bulunuyor <br> Cumhurbaşkanı, her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili. Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirme yetkisi bulunuyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50 oranında indirme yetkisi bulunuyor fakat trafik cezalarını indirme yetkisi bulunmuyor.
    5 yılda bir artırma veya eksiltme yetkisi bulunuyor
    Cumhurbaşkanı, her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili. Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.

  3. İşte 2023 trafik cezaları listesi

    İşte 2023 trafik cezaları listesi

  4. Kırmızı ışıkta geçmek <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 427 TL - 951 TL

    Kırmızı ışıkta geçmek
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    427 TL - 951 TL

  5. Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 427 TL - 951 TL

    Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    427 TL - 951 TL

  6. Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 888 TL - 1979 TL

    Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    888 TL - 1979 TL

  7. Hız Sınırını %50'den fazla aşmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 1823 TL - 4064 TL

    Hız Sınırını %50'den fazla aşmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    1823 TL - 4064 TL

  8. Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 1823 TL - 4064 TL<br> Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 2286 TL - 5096 TL

    Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma)
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    1823 TL - 4064 TL
    Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma)
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    2286 TL - 5096 TL

  9. Engelliler için ayrılan yere park etmek <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 392 TL - 873 TL

    Engelliler için ayrılan yere park etmek
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    392 TL - 873 TL

  10. Emniyet kemeri kullanmamak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 196 TL - 436 TL

    Emniyet kemeri kullanmamak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    196 TL - 436 TL

  11. Seyir halinde cep telefonu kullanmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 427 TL - 951 TL

    Seyir halinde cep telefonu kullanmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    427 TL - 951 TL

  12. Alkol testine itiraz etmek <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 3836 TL - 8551 TL

    Alkol testine itiraz etmek
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    3836 TL - 8551 TL

  13. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 427 TL - 951 TL

    Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    427 TL - 951 TL

  14. Yasak olan yerde sollama yapmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 427 TL - 951 TL

    Yasak olan yerde sollama yapmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    427 TL - 951 TL

  15. Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 288 TL - 642 TL

    Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    288 TL - 642 TL

  16. Çakar veya siren kullanmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 1823 TL - 4064 TL

    Çakar veya siren kullanmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    1823 TL - 4064 TL

  17. Ehliyetsiz araç kullanmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 3674 TL - 8190 TL

    Ehliyetsiz araç kullanmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    3674 TL - 8190 TL

  18. Drift atmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 9125 TL - 20342 TL

    Drift atmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    9125 TL - 20342 TL

  19. Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 9410 TL - 20977 TL

    Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    9410 TL - 20977 TL

  20. Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 750 TL - 1671 TL

    Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    750 TL - 1671 TL

  21. Aracı plakasız kullanmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 2312 TL - 5154 TL<br> Araca sahte plaka takmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 9107 TL - 20302 TL

    Aracı plakasız kullanmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    2312 TL - 5154 TL
    Araca sahte plaka takmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    9107 TL - 20302 TL

  22. Emniyet şeridini ihlal etmek <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 1823 TL - 4064 TL

    Emniyet şeridini ihlal etmek
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    1823 TL - 4064 TL

  23. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 196 TL - 436 TL

    Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    196 TL - 436 TL

  24. Takip mesafesine uymamak <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 196 TL - 436 TL

    Takip mesafesine uymamak
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    196 TL - 436 TL

  25. Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler <br> 2022 Ücret - 2023 Ücret <br> 750 TL - 1671 TL

    Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler
    2022 Ücret - 2023 Ücret
    750 TL - 1671 TL