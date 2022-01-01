2023 Yılı Trafik Cezası Ücretleri Belli Oldu
Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. YDO oranı yüzde 122,93 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde artacak.
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Ekim ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı da netlik kazandı. 2023 Yeniden Değerleme Oranı yüzde122,9 oldu. 2022?de ise Yeniden Değerleme Oranı, yüzde 36,2?ydi. Ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezaları, Ocak ayında yeniden değerleme oranında artış gösterecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirme yetkisi bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50 oranında indirme yetkisi bulunuyor fakat trafik cezalarını indirme yetkisi bulunmuyor.
5 yılda bir artırma veya eksiltme yetkisi bulunuyor
Cumhurbaşkanı, her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili. Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.
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İşte 2023 trafik cezaları listesi
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Kırmızı ışıkta geçmek
2022 Ücret - 2023 Ücret
427 TL - 951 TL
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Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
427 TL - 951 TL
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Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
888 TL - 1979 TL
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Hız Sınırını %50'den fazla aşmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
1823 TL - 4064 TL
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Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma)
2022 Ücret - 2023 Ücret
1823 TL - 4064 TL
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma)
2022 Ücret - 2023 Ücret
2286 TL - 5096 TL
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Engelliler için ayrılan yere park etmek
2022 Ücret - 2023 Ücret
392 TL - 873 TL
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Emniyet kemeri kullanmamak
2022 Ücret - 2023 Ücret
196 TL - 436 TL
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Seyir halinde cep telefonu kullanmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
427 TL - 951 TL
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Alkol testine itiraz etmek
2022 Ücret - 2023 Ücret
3836 TL - 8551 TL
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Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
427 TL - 951 TL
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Yasak olan yerde sollama yapmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
427 TL - 951 TL
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Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak
2022 Ücret - 2023 Ücret
288 TL - 642 TL
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Çakar veya siren kullanmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
1823 TL - 4064 TL
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Ehliyetsiz araç kullanmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
3674 TL - 8190 TL
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Drift atmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
9125 TL - 20342 TL
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Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
9410 TL - 20977 TL
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Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
750 TL - 1671 TL
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Aracı plakasız kullanmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
2312 TL - 5154 TL
Araca sahte plaka takmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
9107 TL - 20302 TL
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Emniyet şeridini ihlal etmek
2022 Ücret - 2023 Ücret
1823 TL - 4064 TL
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Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak
2022 Ücret - 2023 Ücret
196 TL - 436 TL
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Takip mesafesine uymamak
2022 Ücret - 2023 Ücret
196 TL - 436 TL
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Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler
2022 Ücret - 2023 Ücret
750 TL - 1671 TL