2023 Yılı Trafik Cezası Ücretleri Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirme yetkisi bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50 oranında indirme yetkisi bulunuyor fakat trafik cezalarını indirme yetkisi bulunmuyor.

5 yılda bir artırma veya eksiltme yetkisi bulunuyor

Cumhurbaşkanı, her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili. Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.