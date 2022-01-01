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Kim Milyoner Olmak İster Şampiyonu Ortaya Çıktı!

Atv ekranlarının çok sevilen bilgi yarışması Kim milyoner olmak ister yarışmasında unutulmaz anlar yaşanmasına neden olan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten ortaya çıktı.

  1. Atv ekranlarının çok sevilen bilgi yarışması Kim milyoner olmak ister yarışmasında unutulmaz anlar yaşanmasına neden olan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten ortaya çıktı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ayten'in ne yaptığı merak konusu oldu. İşte "Ölene kadar öğrenci kalacağım" diye Arda Ayten?in son hali

    Atv ekranlarının çok sevilen bilgi yarışması Kim milyoner olmak ister yarışmasında unutulmaz anlar yaşanmasına neden olan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten ortaya çıktı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ayten'in ne yaptığı merak konusu oldu. İşte "Ölene kadar öğrenci kalacağım" diye Arda Ayten?in son hali

  2. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner yarışmasına 19 yaşında katılan Arda Ayten unutulmaz isimler arasında girerek damga vurdu.

    Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner yarışmasına 19 yaşında katılan Arda Ayten unutulmaz isimler arasında girerek damga vurdu.

  3. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 miyonluk soruyu açarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 miyonluk soruyu açarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

  4. İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.

    İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.

  5. Saçları, papyonu ve sempatik tavırlarıyla izleyicileri gülümseyen şampiyon Arda Ayten şimdi ne yaptığı merak konusu oldu.

    Saçları, papyonu ve sempatik tavırlarıyla izleyicileri gülümseyen şampiyon Arda Ayten şimdi ne yaptığı merak konusu oldu.

  6. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Arda Ayten, Koronavirüs pandemisi sırasında seyircisiz yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de uzman joker olarak görev aldı. Ayten, bugünlerde kendini tamamen eğitimine vermiş durumda.

    Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Arda Ayten, Koronavirüs pandemisi sırasında seyircisiz yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de uzman joker olarak görev aldı. Ayten, bugünlerde kendini tamamen eğitimine vermiş durumda.

  7. Tıp Fakültesi'nde okuyan şampiyon, kazandığı parayla istediği kadar kitap alabileceğini söylemişti. 'Bir öğrenci olarak öleceğim' açıklamasında ne kadar haklı olduğunu gösteren Arda Ayten, evinde oluşturduğu kütüphanesinde sık sık okumalar yapıyor.

    Tıp Fakültesi'nde okuyan şampiyon, kazandığı parayla istediği kadar kitap alabileceğini söylemişti. 'Bir öğrenci olarak öleceğim' açıklamasında ne kadar haklı olduğunu gösteren Arda Ayten, evinde oluşturduğu kütüphanesinde sık sık okumalar yapıyor.

  8. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine de yazar ve eser önerisinde bulunan Arda, geçen eylül ayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine de yazar ve eser önerisinde bulunan Arda, geçen eylül ayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi.

  9. Aynı zamanda genç isim, TEDx'de konuşmacı olarak sahneye çıktı.

    Aynı zamanda genç isim, TEDx'de konuşmacı olarak sahneye çıktı.

  10. İşte Arda Ayten ve kütüphanesi..

    İşte Arda Ayten ve kütüphanesi..