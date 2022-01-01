Kim Milyoner Olmak İster Şampiyonu Ortaya Çıktı!

Atv ekranlarının çok sevilen bilgi yarışması Kim milyoner olmak ister yarışmasında unutulmaz anlar yaşanmasına neden olan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten ortaya çıktı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ayten'in ne yaptığı merak konusu oldu. İşte "Ölene kadar öğrenci kalacağım" diye Arda Ayten?in son hali