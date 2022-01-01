Kim Milyoner Olmak İster Şampiyonu Ortaya Çıktı!
Atv ekranlarının çok sevilen bilgi yarışması Kim milyoner olmak ister yarışmasında unutulmaz anlar yaşanmasına neden olan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten ortaya çıktı.
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Atv ekranlarının çok sevilen bilgi yarışması Kim milyoner olmak ister yarışmasında unutulmaz anlar yaşanmasına neden olan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten ortaya çıktı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ayten'in ne yaptığı merak konusu oldu. İşte "Ölene kadar öğrenci kalacağım" diye Arda Ayten?in son hali
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Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner yarışmasına 19 yaşında katılan Arda Ayten unutulmaz isimler arasında girerek damga vurdu.
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 miyonluk soruyu açarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.
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İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.
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Saçları, papyonu ve sempatik tavırlarıyla izleyicileri gülümseyen şampiyon Arda Ayten şimdi ne yaptığı merak konusu oldu.
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Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Arda Ayten, Koronavirüs pandemisi sırasında seyircisiz yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de uzman joker olarak görev aldı. Ayten, bugünlerde kendini tamamen eğitimine vermiş durumda.
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Tıp Fakültesi'nde okuyan şampiyon, kazandığı parayla istediği kadar kitap alabileceğini söylemişti. 'Bir öğrenci olarak öleceğim' açıklamasında ne kadar haklı olduğunu gösteren Arda Ayten, evinde oluşturduğu kütüphanesinde sık sık okumalar yapıyor.
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Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine de yazar ve eser önerisinde bulunan Arda, geçen eylül ayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi.
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Aynı zamanda genç isim, TEDx'de konuşmacı olarak sahneye çıktı.
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İşte Arda Ayten ve kütüphanesi..