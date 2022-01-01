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Kirasına Rekor Zam Yapılmasına İsyan Etti!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Metin Pıhlıs, Twitter'dan yaptığı paylaşımla isyanını dile getirdi. Ünlü isim 3 bin 750 TL kira verdiği daireye istenilen yeni rakamı açıkladı. Verdikleri rakam herkesi şoke etti.

  1. Son dönemde ev sahiplerinin kiraları gereğinden fazla artırmasına oyuncu Metin Pıhlıs'ta isyan etti. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2?de rol alan oyuncu yeni kira talebini duyunca şoke oldu.

    Son dönemde ev sahiplerinin kiraları gereğinden fazla artırmasına oyuncu Metin Pıhlıs'ta isyan etti. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2?de rol alan oyuncu yeni kira talebini duyunca şoke oldu.

  2. 52 yıllık bir binada oturan oyuncunun ev sahibi 3 bin 750 TL olan kiraya öyle bir zam yapmak istedi ki Metin Pıhlıs da şokunu sosyal medyada paylaştı.

    52 yıllık bir binada oturan oyuncunun ev sahibi 3 bin 750 TL olan kiraya öyle bir zam yapmak istedi ki Metin Pıhlıs da şokunu sosyal medyada paylaştı.

  3. 3 bin 750 TL olan kira 4 katı zamlandı <br> Skeçlerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Metin Pıhlıs'ın ev sahibi kiraya zam yapmak istedi. 52 yıllık bir binada oturan oyuncu, 3 bin 750 TL olan kirasının 12 bin 500 TL'ya artırılmak istenmesinin şokunu yaşadı.

    3 bin 750 TL olan kira 4 katı zamlandı
    Skeçlerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Metin Pıhlıs'ın ev sahibi kiraya zam yapmak istedi. 52 yıllık bir binada oturan oyuncu, 3 bin 750 TL olan kirasının 12 bin 500 TL'ya artırılmak istenmesinin şokunu yaşadı.

  4. Oyuncunun paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Kimi artan kiralara tepki gösterirken kimi de bu fiyatların artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

    Oyuncunun paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Kimi artan kiralara tepki gösterirken kimi de bu fiyatların artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.