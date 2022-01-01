Kirasına Rekor Zam Yapılmasına İsyan Etti!
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Metin Pıhlıs, Twitter'dan yaptığı paylaşımla isyanını dile getirdi. Ünlü isim 3 bin 750 TL kira verdiği daireye istenilen yeni rakamı açıkladı. Verdikleri rakam herkesi şoke etti.
-
Son dönemde ev sahiplerinin kiraları gereğinden fazla artırmasına oyuncu Metin Pıhlıs'ta isyan etti. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2?de rol alan oyuncu yeni kira talebini duyunca şoke oldu.
-
52 yıllık bir binada oturan oyuncunun ev sahibi 3 bin 750 TL olan kiraya öyle bir zam yapmak istedi ki Metin Pıhlıs da şokunu sosyal medyada paylaştı.
-
3 bin 750 TL olan kira 4 katı zamlandı
Skeçlerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Metin Pıhlıs'ın ev sahibi kiraya zam yapmak istedi. 52 yıllık bir binada oturan oyuncu, 3 bin 750 TL olan kirasının 12 bin 500 TL'ya artırılmak istenmesinin şokunu yaşadı.
-
Oyuncunun paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Kimi artan kiralara tepki gösterirken kimi de bu fiyatların artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.
-