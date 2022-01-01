Çok Çocuklu Ünlüler!

Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
4 ilde 'borsadan yüksek kazanç vaadiyle' dolandırıcılık operasyonu
4 ilde 'borsadan yüksek kazanç vaadiyle' dolandırıcılık operasyonu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti
Bakan Dönmez: Enerji fiyatlarının yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz
Bakan Dönmez: Enerji fiyatlarının yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz
Sağlık ocağında doktor ve hemşirelere saldıran zanlı tutuklandı
Sağlık ocağında doktor ve hemşirelere saldıran zanlı tutuklandı
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ÖSYM'den 2022-KPSS Ortaöğretim adayları için saat uyarısı
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Doktor'un sistemine girildi, erkek hastaya 'hamile' teşhisi konuldu
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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın 14 yıl hapsi istendi
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'Başörtüsü düzenlemesi laik devlet anlayışına uygun bir değişikliktir'
Erdoğan: Putin ile hemfikiriz, tahılı ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz göndereceğiz
Erdoğan: Putin ile hemfikiriz, tahılı ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz göndereceğiz
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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Bakan Soylu: Yaklaşık 20 kadar binada çatlak var
'İsmi geçenlerle ve sorularla alakalı bilgiler savcılığa intikal ettirilmiştir'
'İsmi geçenlerle ve sorularla alakalı bilgiler savcılığa intikal ettirilmiştir'
Togg kilometrede 47 kuruşluk elektrik yakacak
Togg kilometrede 47 kuruşluk elektrik yakacak
Okul kantinleri el yakıyor! Veli kantinciyi, kantinci müdürü suçluyor
Okul kantinleri el yakıyor! Veli kantinciyi, kantinci müdürü suçluyor
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Erdoğan'ın Putin'i ikna etmesi Batılı ülkelerde kıskançlıkla karşılandı
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İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
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118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
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Benzine ve LPG'ye zam geldi
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Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
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Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
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Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
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Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Orta gelirliye konut projesi yolda
Orta gelirliye konut projesi yolda

Çok Çocuklu Ünlüler!

Biz geniş aile seven dünya çapındaki ünlüleri araştırdık. İşte çok çocuklu ünlüler...

  1. Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın "9 çocuğum var hedefim bu sayıyı 12?ye çıkarmak" sözleriyle çok çocuklu ünlüler merak edilen konular arasında yer aldı. Biz de geniş aile seven dünya çapındaki ünlüleri araştırdık. İşte çok çocuklu ünlüler...

    Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın "9 çocuğum var hedefim bu sayıyı 12?ye çıkarmak" sözleriyle çok çocuklu ünlüler merak edilen konular arasında yer aldı. Biz de geniş aile seven dünya çapındaki ünlüleri araştırdık. İşte çok çocuklu ünlüler...

  2. EDDIE MURPHY (10) Oyuncu Eddie Murphy'nin 10 çocuğu bulunuyor.

    EDDIE MURPHY (10) Oyuncu Eddie Murphy'nin 10 çocuğu bulunuyor.

  3. İZZET YILDIZHAN (9) Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da 3 ayrı kadından 9 tane çocuğu bulunuyor.

    İZZET YILDIZHAN (9) Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da 3 ayrı kadından 9 tane çocuğu bulunuyor.

  4. ALEC BALDWIN (8) Oyuncu Alec Baldwin'in, 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı bulunuyor. Baldwin, daha sonra 2012'de yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin; Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucia ve Ilaria Catalina Irena adında 7 çocuğu var.

    ALEC BALDWIN (8) Oyuncu Alec Baldwin'in, 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı bulunuyor. Baldwin, daha sonra 2012'de yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin; Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucia ve Ilaria Catalina Irena adında 7 çocuğu var.

  5. İBRAHİM TATLISES (7) Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu bulunuyor.

    İBRAHİM TATLISES (7) Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu bulunuyor.

  6. KEVIN COSTNER (7) Ameirkalı sinema oyuncusu Kevin Costner'ın 7 çocuğu bulunuyor.

    KEVIN COSTNER (7) Ameirkalı sinema oyuncusu Kevin Costner'ın 7 çocuğu bulunuyor.

  7. KRIS JENNER (6) Reality show yıldızı Kris Jenner, 1978-1991 yılları arasında evli kaldığı Robert Kardashian'dan Kim, Khloe, Kourtney ve Rob adında 4 çocuğu bulunuyor. Jenner, daha sonra 1991'de Bruce Jenner ile nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında boşandığı ikinci eşinin soyadını kullanmaya devam eden Kris Jenner'ın bu evliliğinden ise Kendall ile Kylie adında 2 kızı bulunuyor.

    KRIS JENNER (6) Reality show yıldızı Kris Jenner, 1978-1991 yılları arasında evli kaldığı Robert Kardashian'dan Kim, Khloe, Kourtney ve Rob adında 4 çocuğu bulunuyor. Jenner, daha sonra 1991'de Bruce Jenner ile nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında boşandığı ikinci eşinin soyadını kullanmaya devam eden Kris Jenner'ın bu evliliğinden ise Kendall ile Kylie adında 2 kızı bulunuyor.

  8. TORI SPELLINGS (5) 2006 yılından beri meslektaşı Dean McDermott ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Tori Spellings'in; Stella, Liam, Hattie, Beau ve Finn adında 5 çocuğu bulunuyor.

    TORI SPELLINGS (5) 2006 yılından beri meslektaşı Dean McDermott ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Tori Spellings'in; Stella, Liam, Hattie, Beau ve Finn adında 5 çocuğu bulunuyor.

  9. JUSTIN CHAMBERS (5) Oyuncu Justin Chambers, 1993'ten beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü Keisha Chambers'dan; Isabella, Maya, Kaila, Eva ve Jackson adında 5 çocuğu var.

    JUSTIN CHAMBERS (5) Oyuncu Justin Chambers, 1993'ten beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü Keisha Chambers'dan; Isabella, Maya, Kaila, Eva ve Jackson adında 5 çocuğu var.

  10. JAMES VAN DER BEEK (5) Ünlü sinema oyuncusu James Van Der Beek'in 5 çocuğu bulunuyor.

    JAMES VAN DER BEEK (5) Ünlü sinema oyuncusu James Van Der Beek'in 5 çocuğu bulunuyor.