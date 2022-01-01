Çok Çocuklu Ünlüler!

KRIS JENNER (6) Reality show yıldızı Kris Jenner, 1978-1991 yılları arasında evli kaldığı Robert Kardashian'dan Kim, Khloe, Kourtney ve Rob adında 4 çocuğu bulunuyor. Jenner, daha sonra 1991'de Bruce Jenner ile nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında boşandığı ikinci eşinin soyadını kullanmaya devam eden Kris Jenner'ın bu evliliğinden ise Kendall ile Kylie adında 2 kızı bulunuyor.