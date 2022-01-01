Çok Çocuklu Ünlüler!
Biz geniş aile seven dünya çapındaki ünlüleri araştırdık. İşte çok çocuklu ünlüler...
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Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın "9 çocuğum var hedefim bu sayıyı 12?ye çıkarmak" sözleriyle çok çocuklu ünlüler merak edilen konular arasında yer aldı. Biz de geniş aile seven dünya çapındaki ünlüleri araştırdık. İşte çok çocuklu ünlüler...
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EDDIE MURPHY (10) Oyuncu Eddie Murphy'nin 10 çocuğu bulunuyor.
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İZZET YILDIZHAN (9) Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da 3 ayrı kadından 9 tane çocuğu bulunuyor.
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ALEC BALDWIN (8) Oyuncu Alec Baldwin'in, 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı bulunuyor. Baldwin, daha sonra 2012'de yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin; Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucia ve Ilaria Catalina Irena adında 7 çocuğu var.
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İBRAHİM TATLISES (7) Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu bulunuyor.
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KEVIN COSTNER (7) Ameirkalı sinema oyuncusu Kevin Costner'ın 7 çocuğu bulunuyor.
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KRIS JENNER (6) Reality show yıldızı Kris Jenner, 1978-1991 yılları arasında evli kaldığı Robert Kardashian'dan Kim, Khloe, Kourtney ve Rob adında 4 çocuğu bulunuyor. Jenner, daha sonra 1991'de Bruce Jenner ile nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında boşandığı ikinci eşinin soyadını kullanmaya devam eden Kris Jenner'ın bu evliliğinden ise Kendall ile Kylie adında 2 kızı bulunuyor.
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TORI SPELLINGS (5) 2006 yılından beri meslektaşı Dean McDermott ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Tori Spellings'in; Stella, Liam, Hattie, Beau ve Finn adında 5 çocuğu bulunuyor.
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JUSTIN CHAMBERS (5) Oyuncu Justin Chambers, 1993'ten beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü Keisha Chambers'dan; Isabella, Maya, Kaila, Eva ve Jackson adında 5 çocuğu var.
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JAMES VAN DER BEEK (5) Ünlü sinema oyuncusu James Van Der Beek'in 5 çocuğu bulunuyor.