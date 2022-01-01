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Dilimlenmiş Soğan Zehir Saçıyor!

Dilimlenen soğanları uzun süre bekletmek bir o kadar zararlı olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. İşte dilimlenmiş soğanın zararları...

  1. Günlük hayatta gerek yemeklerde gerek salatalarda kullanılan soğan, antibiyotik ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Fakat dilimlenen soğanları uzun süre bekletmek bir o kadar zararlı olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. İşte dilimlenmiş soğanın zararları...

    Günlük hayatta gerek yemeklerde gerek salatalarda kullanılan soğan, antibiyotik ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Fakat dilimlenen soğanları uzun süre bekletmek bir o kadar zararlı olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. İşte dilimlenmiş soğanın zararları...

  2. Yemeklerin vazgeçilmez sebzesi soğan, her mevsim kullanılmaktadır. Sağlığımıza olan faydası ise takdire şayan. Dünya çapında yetiştirilen gıda maddesi soğan genellikle pişmiş olarak tüketilmektedir.

    Yemeklerin vazgeçilmez sebzesi soğan, her mevsim kullanılmaktadır. Sağlığımıza olan faydası ise takdire şayan. Dünya çapında yetiştirilen gıda maddesi soğan genellikle pişmiş olarak tüketilmektedir.

  3. A,B,C vitaminleri açısından önemli bir kaynak olan soğan,bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan bakımından zengin olması ise bir çok hastalığa karşı kalkan görevi görür.

    A,B,C vitaminleri açısından önemli bir kaynak olan soğan,bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan bakımından zengin olması ise bir çok hastalığa karşı kalkan görevi görür.

  4. Peki vücudumuza olan sağlığından güzellik kürüne kadar geniş bir yelpazede tüketilen soğanın, dilimlendiği takdirde dönülmez hastalıklara sebebiyet verdiğini biliyor muydunuz?

    Peki vücudumuza olan sağlığından güzellik kürüne kadar geniş bir yelpazede tüketilen soğanın, dilimlendiği takdirde dönülmez hastalıklara sebebiyet verdiğini biliyor muydunuz?

  5. Tüm besinleri yeterli ve doğru kullanmadığımız zaman zararları orataya çıkabilir. Soğan da doğru tüketilmediği taktirde vücudumuza yarardan çok zarar getirdiği son yapılan çalışmalarda ortaya konuldu.

    Tüm besinleri yeterli ve doğru kullanmadığımız zaman zararları orataya çıkabilir. Soğan da doğru tüketilmediği taktirde vücudumuza yarardan çok zarar getirdiği son yapılan çalışmalarda ortaya konuldu.

  6. Yapılan araştırmalar, çiğ bir şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında ya da buzdolabının içinde muhafaza edilse bile bakteri oluşturduğunu gösteriyor. Bu yüzden kesilen soğanların bekletilmeden tüketilmesi gerektiği söyleniyor.

    Yapılan araştırmalar, çiğ bir şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında ya da buzdolabının içinde muhafaza edilse bile bakteri oluşturduğunu gösteriyor. Bu yüzden kesilen soğanların bekletilmeden tüketilmesi gerektiği söyleniyor.

  7. Yanlış bir şekilde tüketilen soğanın, vücudun enfeksiyon kapmasına hatta gıda zehirlenmesine bile yol açabileceği belirlendi.

    Yanlış bir şekilde tüketilen soğanın, vücudun enfeksiyon kapmasına hatta gıda zehirlenmesine bile yol açabileceği belirlendi.

  8. SOĞAN YARIM KALDIYSA BU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLEBİLİR Yarım kalmış bir soğanın ertesi gün kullanımı büyük risk taşıyor. zehirlenmelere kadar giden bu zararlı yolda doğranmış soğanlar artıyorsa evin bir bölümüne koyarak havadaki mikropları öldürsün diye kullanılabilir.

    SOĞAN YARIM KALDIYSA BU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLEBİLİR Yarım kalmış bir soğanın ertesi gün kullanımı büyük risk taşıyor. zehirlenmelere kadar giden bu zararlı yolda doğranmış soğanlar artıyorsa evin bir bölümüne koyarak havadaki mikropları öldürsün diye kullanılabilir.