Eksik Dişlerin Zararlarına Dikkat!

Diş, besinleri öğütmekten estetik görünüme kadar birçok alanda faaliyet göstermektedir. Birçok insan eksik dişler dış görünümü etkilemiyorsa, diş kaybını hafife alır. "Çektim bitti diye" düşündüren eksik dişlerin zararı ise bir hayli dikkat çekiyor. Peki, eksik dişlerin olması ağızda ne gibi zararlara yol açar?