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Eksik Dişlerin Zararlarına Dikkat!

"Çektim bitti diye" düşündüren eksik dişlerin zararı ise bir hayli dikkat çekiyor. Peki, eksik dişlerin olması ağızda ne gibi zararlara yol açar?

  1. Diş, besinleri öğütmekten estetik görünüme kadar birçok alanda faaliyet göstermektedir. Birçok insan eksik dişler dış görünümü etkilemiyorsa, diş kaybını hafife alır. "Çektim bitti diye" düşündüren eksik dişlerin zararı ise bir hayli dikkat çekiyor. Peki, eksik dişlerin olması ağızda ne gibi zararlara yol açar?

    Diş, besinleri öğütmekten estetik görünüme kadar birçok alanda faaliyet göstermektedir. Birçok insan eksik dişler dış görünümü etkilemiyorsa, diş kaybını hafife alır. "Çektim bitti diye" düşündüren eksik dişlerin zararı ise bir hayli dikkat çekiyor. Peki, eksik dişlerin olması ağızda ne gibi zararlara yol açar?

  2. Diş kökü, çene kemiğini uyararak onu güçlü tutmakla görevlidir. Diş kökü çene ile etkileşimini bıraktığında ise diş çekilmeleri başlar. Eks&#8203;ik dişlerin meydana gelmesi ile en yaygın görülen ağız hastalıkları hakkında bilgi edinmek için bu haberi okumaya devam edin.

    Diş kökü, çene kemiğini uyararak onu güçlü tutmakla görevlidir. Diş kökü çene ile etkileşimini bıraktığında ise diş çekilmeleri başlar. Eks​ik dişlerin meydana gelmesi ile en yaygın görülen ağız hastalıkları hakkında bilgi edinmek için bu haberi okumaya devam edin.

  3. Diş perisine inanma yaşını geçtikten sonra diş çektirmek hiç eğlenceli bir durum değildir. Ağızda eksilen her bir diş için bir sürü sağlık problemlerin meydana gelmesi yüksektir.

    Diş perisine inanma yaşını geçtikten sonra diş çektirmek hiç eğlenceli bir durum değildir. Ağızda eksilen her bir diş için bir sürü sağlık problemlerin meydana gelmesi yüksektir.

  4. Eğer estetik açıdan diş eksilmeleri gözükmüyorsa, insanlar için dişini kaybetmek pek de önem arz etmez. Ancak gülümsediğimizde görünmediği için önemsemediğimiz bu eksik dişler, diş problemlerinizi daha da kötüleştirebilir.

    Eğer estetik açıdan diş eksilmeleri gözükmüyorsa, insanlar için dişini kaybetmek pek de önem arz etmez. Ancak gülümsediğimizde görünmediği için önemsemediğimiz bu eksik dişler, diş problemlerinizi daha da kötüleştirebilir.

  5. Yüzümüzün önemli bir parçası olan dişler, çürümeye başlandığı anda hiç şüphesiz çektirmeye gideriz. Peki hiç düşünmeden çektirdiğimiz bu dişlerin eksilmesi ne gibi sağlık sorunlarına yol açıyor hep birlikte bakalım...

    Yüzümüzün önemli bir parçası olan dişler, çürümeye başlandığı anda hiç şüphesiz çektirmeye gideriz. Peki hiç düşünmeden çektirdiğimiz bu dişlerin eksilmesi ne gibi sağlık sorunlarına yol açıyor hep birlikte bakalım...

  6. &#8203;DİŞETİ HASTALIĞINA NEDEN OLABİLİR Ağız sıcak ve ıslak olduğundan dolayı birçok bakteri türünün üreme alanıdır. Diş çekiminin oluştuğu bölgede ise diş eti dokusunda yara meydana gelir. Buda o bölgede enfeksiyon gelişme riki olduğu anlamına gelir.

    ​DİŞETİ HASTALIĞINA NEDEN OLABİLİR Ağız sıcak ve ıslak olduğundan dolayı birçok bakteri türünün üreme alanıdır. Diş çekiminin oluştuğu bölgede ise diş eti dokusunda yara meydana gelir. Buda o bölgede enfeksiyon gelişme riki olduğu anlamına gelir.

  7. Kurtuldum diye çektirdiğiniz dişiniz ilerleyen zamanda diş eti çekilmesine yol açacaktır. Çekilen diş eti dolgusu ise daha fazla diş kaybına neden olabilir.

    Kurtuldum diye çektirdiğiniz dişiniz ilerleyen zamanda diş eti çekilmesine yol açacaktır. Çekilen diş eti dolgusu ise daha fazla diş kaybına neden olabilir.

  8. Diş eti hastalığı ise kalp hastalığı ve diyabet gibi bir dizi ciddi hastalıklara yol açmaktadır. Bir eksik dişin sadece diş etlerini riske atmadığı beraberinde genel sağlığınıda riske attığı anlamına gelmektedir.

    Diş eti hastalığı ise kalp hastalığı ve diyabet gibi bir dizi ciddi hastalıklara yol açmaktadır. Bir eksik dişin sadece diş etlerini riske atmadığı beraberinde genel sağlığınıda riske attığı anlamına gelmektedir.

  9. DİŞ HİZLAMASI KAYABİLİR Bir dişin çkilmesi ve diğer dişlere domino etkisi oluşturması kaçınılmazdır. Kabolan dişininzin boşluğunu en yakınındaki komşu diş doldurmaya başlar ve dişlerin eğilmeye başlaması kaçınılmaz olur.

    DİŞ HİZLAMASI KAYABİLİR Bir dişin çkilmesi ve diğer dişlere domino etkisi oluşturması kaçınılmazdır. Kabolan dişininzin boşluğunu en yakınındaki komşu diş doldurmaya başlar ve dişlerin eğilmeye başlaması kaçınılmaz olur.

  10. Siz farkına varmadan hizası bozulan dişler psikolojik açıdan da sizi etkileyecektir. Yanlış hizlanan dişler ise ilerleyen zamanda; baş ve çene ağrısına neden olabilirler. İyice çarpıklaşmaya başlayan dişlerin temizlenmesi zorlanır ve buda çürümeye zamanlada diş kaybına neden olur.

    Siz farkına varmadan hizası bozulan dişler psikolojik açıdan da sizi etkileyecektir. Yanlış hizlanan dişler ise ilerleyen zamanda; baş ve çene ağrısına neden olabilirler. İyice çarpıklaşmaya başlayan dişlerin temizlenmesi zorlanır ve buda çürümeye zamanlada diş kaybına neden olur.

  11. SİNDİRİM SORUNLARINA YOL AÇIYOR Temel işlevlerinden biri olan ve çiğnemede baş rol oynayan dişlerin kaybı bu işlevin yerine getirilmesinde risk yaşatacaktır. Yiyeceklerin düzgün bir şekilde çiğnememek ilerleyen zamanda çene ağrıları ve sindirim sorunlarına neden olacaktır.

    SİNDİRİM SORUNLARINA YOL AÇIYOR Temel işlevlerinden biri olan ve çiğnemede baş rol oynayan dişlerin kaybı bu işlevin yerine getirilmesinde risk yaşatacaktır. Yiyeceklerin düzgün bir şekilde çiğnememek ilerleyen zamanda çene ağrıları ve sindirim sorunlarına neden olacaktır.

  12. KONUŞMA SORUNLARI ORTAYA ÇIKARIR Eksik dişler bazı kelimelerin telaffuzunu zorlaştırır. Peltekleşme, harfleri doğru çıkaramama gibi durumları meydana getirir.

    KONUŞMA SORUNLARI ORTAYA ÇIKARIR Eksik dişler bazı kelimelerin telaffuzunu zorlaştırır. Peltekleşme, harfleri doğru çıkaramama gibi durumları meydana getirir.

  13. YÜZ ESTETİĞİ Bu tam anlamıyla sağlık sorunu olarak anılmasada diş kayıplarının oluşması atfori dediğimiz çene kemiğinde bozulmalara yol açar. Bu durumda ilerleyen zamanda yüzünün çökük ve yaşlı görünmesine neden olur.

    YÜZ ESTETİĞİ Bu tam anlamıyla sağlık sorunu olarak anılmasada diş kayıplarının oluşması atfori dediğimiz çene kemiğinde bozulmalara yol açar. Bu durumda ilerleyen zamanda yüzünün çökük ve yaşlı görünmesine neden olur.