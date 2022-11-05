Gözyaşlarına Boğuldu!
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan katıldığı bir program özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu.
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Ayça Ayşin Turan, Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Turan o soru karşısında çok duygulandı.
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"7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuşan Turan babasıyla ilgili soruda ise duygusal anlar yaşadı.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU! "Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı:
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"Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."
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