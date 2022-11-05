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Gözyaşlarına Boğuldu!

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan katıldığı bir program özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu.

  1. Ayça Ayşin Turan, Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Turan o soru karşısında çok duygulandı.

    Ayça Ayşin Turan, Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Turan o soru karşısında çok duygulandı.

  2. "7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuşan Turan babasıyla ilgili soruda ise duygusal anlar yaşadı.

    "7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuşan Turan babasıyla ilgili soruda ise duygusal anlar yaşadı.

  3. GÖZYAŞLARINA BOĞULDU! "Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı:

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU! "Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı:

  4. "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."

    "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."