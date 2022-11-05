Ali Kayası'nda Cam Teras Yapımına Başlandı

Kentin çok zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Buranın çok güçlü bir hikayesinin olduğunu ifade ettik. Asırlardır süregelen Hazreti Ali'nin atı düldül ile buraya geldiği ve buradaki kayayı ikiye ayırdığı gibi bir hikayesi var. Asırlardır anlatılır. Burada cam terasın yanında özellikle ziyaretçiler geldiğinde vakit geçirebilecekleri bir yeme içme mekanı oluşturduk. Aynı zamanda da yürüme parkuru da var. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel seyir teraslarından birini şehrimize kazandırmış oluyoruz. Buranın 2 tür ulaşımı var. Hem kara yoluyla ulaşımını sağlıyoruz hem de tekneyle Menzelet Parkı ve barajı üzerinden buraya ulaşım sağlıyoruz."