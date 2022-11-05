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Ali Kayası'nda Cam Teras Yapımına Başlandı

Kahramanmaraş'ta halk arasında efsane ve hikayelere konu olan Ali Kayası'nda Menzelet Barajı manzarasına hakim alana yapılacak cam terasın inşasına başlandı.

  1. Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki cam teras, Güredil Kalesi ve Menzelet Barajı'na hakim, baraj gölünden 160 metre yükseklikte ve 900 rakımda bulunan sarp kayalıklar üzerine inşa ediliyor.

    Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki cam teras, Güredil Kalesi ve Menzelet Barajı'na hakim, baraj gölünden 160 metre yükseklikte ve 900 rakımda bulunan sarp kayalıklar üzerine inşa ediliyor.

  2. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temel atma töreninde, cam terasın bölgenin turizme kazandırılması açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temel atma töreninde, cam terasın bölgenin turizme kazandırılması açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

  3. Kentin çok zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti: <br> "Buranın çok güçlü bir hikayesinin olduğunu ifade ettik. Asırlardır süregelen Hazreti Ali'nin atı düldül ile buraya geldiği ve buradaki kayayı ikiye ayırdığı gibi bir hikayesi var. Asırlardır anlatılır. Burada cam terasın yanında özellikle ziyaretçiler geldiğinde vakit geçirebilecekleri bir yeme içme mekanı oluşturduk. Aynı zamanda da yürüme parkuru da var. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel seyir teraslarından birini şehrimize kazandırmış oluyoruz. Buranın 2 tür ulaşımı var. Hem kara yoluyla ulaşımını sağlıyoruz hem de tekneyle Menzelet Parkı ve barajı üzerinden buraya ulaşım sağlıyoruz."

    Kentin çok zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:
    "Buranın çok güçlü bir hikayesinin olduğunu ifade ettik. Asırlardır süregelen Hazreti Ali'nin atı düldül ile buraya geldiği ve buradaki kayayı ikiye ayırdığı gibi bir hikayesi var. Asırlardır anlatılır. Burada cam terasın yanında özellikle ziyaretçiler geldiğinde vakit geçirebilecekleri bir yeme içme mekanı oluşturduk. Aynı zamanda da yürüme parkuru da var. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel seyir teraslarından birini şehrimize kazandırmış oluyoruz. Buranın 2 tür ulaşımı var. Hem kara yoluyla ulaşımını sağlıyoruz hem de tekneyle Menzelet Parkı ve barajı üzerinden buraya ulaşım sağlıyoruz."

  4. Yaklaşık 50 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini, tesisin 12 ay boyunca ziyaret edilebileceğini ifade eden Güngör, "Amacımız Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini 250 binden ilk aşamada 500 bin, ikinci aşamada 1 milyona ulaştırmak. Bunu zaten gerçekleştirdiğimizde şehrimizdeki ekonomik hareketliliğin daha fazla artacağını biliyoruz." dedi.

    Yaklaşık 50 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini, tesisin 12 ay boyunca ziyaret edilebileceğini ifade eden Güngör, "Amacımız Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini 250 binden ilk aşamada 500 bin, ikinci aşamada 1 milyona ulaştırmak. Bunu zaten gerçekleştirdiğimizde şehrimizdeki ekonomik hareketliliğin daha fazla artacağını biliyoruz." dedi.

  5. Güngör, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

    Güngör, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

  6. Törene AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Habibe Öçal ile ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

    Törene AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Habibe Öçal ile ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve davetliler katıldı.