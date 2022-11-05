Barış Manço'nun hayatı film oluyor. 1999 yıında 56 yaşında hayata veda eden ve on binlerce kişinin katılımıyla sonsuzluğa uğurlanan sanatçıyı canlandıracak isim henüz belli olmadı. Filmin çekimlerinin ise 2023'te başlaması planlanıyor.