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Mahkemeden Kötü Haber!

Karam şarkısıyla bir döneme damga vuran Hakan Peker radyo kanalların ayrım yaptığını iddia ederek Rekabet Kurulu'na şikayette bulunmuştu. Peker'in bu şikayeti sonrası üzen karar çıktı.

  1. Hakan Peker?in, 2014?te yeni çıkardığı ?Mütemadiyen?in,şarkısının bazı radyo kanallarında yayınlanmaması nedeniyle Rekabet Kuruluna yaptığı şikayette dava süreci sonuçlandı.

    Hakan Peker?in, 2014?te yeni çıkardığı ?Mütemadiyen?in,şarkısının bazı radyo kanallarında yayınlanmaması nedeniyle Rekabet Kuruluna yaptığı şikayette dava süreci sonuçlandı.

  2. Şikayette, radyo ve televizyonlarda yoğun istek alan şarkının, ilgili radyo kanallarında hiç yayınlanmadığı, buna karşın benzer tarzdaki şarkıları yayımlayan radyo kanallarının, sanatçı ve şirketler arasında ayrımcılık yaptığı öne sürüldü.

    Şikayette, radyo ve televizyonlarda yoğun istek alan şarkının, ilgili radyo kanallarında hiç yayınlanmadığı, buna karşın benzer tarzdaki şarkıları yayımlayan radyo kanallarının, sanatçı ve şirketler arasında ayrımcılık yaptığı öne sürüldü.

  3. Şarkının radyo kanallarında yayınlanmasının tanıtımı açısından önemli olduğu, bilinirliği arttıkça albüm satışının arttığı, şarkının yayınlanmamasının yapımcı ve şarkıcılar arasında rekabet gücünü azalttığı ve zarara neden olduğu iddia edildi.

    Şarkının radyo kanallarında yayınlanmasının tanıtımı açısından önemli olduğu, bilinirliği arttıkça albüm satışının arttığı, şarkının yayınlanmamasının yapımcı ve şarkıcılar arasında rekabet gücünü azalttığı ve zarara neden olduğu iddia edildi.

  4. MAHKEMEDEN RED! Rekabet Kurulu, 2014?te, konuya ilişkin soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşarak, şikayeti reddetti.

    MAHKEMEDEN RED! Rekabet Kurulu, 2014?te, konuya ilişkin soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşarak, şikayeti reddetti.