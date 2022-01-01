Mahkemeden Kötü Haber!
Karam şarkısıyla bir döneme damga vuran Hakan Peker radyo kanalların ayrım yaptığını iddia ederek Rekabet Kurulu'na şikayette bulunmuştu. Peker'in bu şikayeti sonrası üzen karar çıktı.
-
Hakan Peker?in, 2014?te yeni çıkardığı ?Mütemadiyen?in,şarkısının bazı radyo kanallarında yayınlanmaması nedeniyle Rekabet Kuruluna yaptığı şikayette dava süreci sonuçlandı.
-
Şikayette, radyo ve televizyonlarda yoğun istek alan şarkının, ilgili radyo kanallarında hiç yayınlanmadığı, buna karşın benzer tarzdaki şarkıları yayımlayan radyo kanallarının, sanatçı ve şirketler arasında ayrımcılık yaptığı öne sürüldü.
-
Şarkının radyo kanallarında yayınlanmasının tanıtımı açısından önemli olduğu, bilinirliği arttıkça albüm satışının arttığı, şarkının yayınlanmamasının yapımcı ve şarkıcılar arasında rekabet gücünü azalttığı ve zarara neden olduğu iddia edildi.
-
MAHKEMEDEN RED! Rekabet Kurulu, 2014?te, konuya ilişkin soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşarak, şikayeti reddetti.
-