'TOGG Benim İçin Büyük Gurur'
Okan Bayülgen?den dikkat çeken TOGG açıklaması!
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Ünlü komedyen Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde ilk aracını banttan indiren Togg ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Bayülgen, TOGG'un ülkemiz için bir devrim olduğunu ve Türkiye?de yerli otomobil üretiminin başlamasının gurur verici olduğunu söyledi. İşte ünlü komedyenin dikkat çeken diğer açıklamaları...
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Okan Bayülgen, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi?nde konuştu.
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Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Togg'un ilk aracını banttan indirmesiyle tüm Türkiye büyük bir coşku yaşamıştı. İlk yerli ve milli olmasıyla gurulandıran Togg ile ilgili sanat camiasından da övgüler yağmaya başladı.
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Son olarak ünlü şovmen Okan Bayülgen ilk yerli otomobil Togg ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda buundu. Bayülgen, Togg?un Türkiye için bir devrim olduğunu söyledi. Togg?un dev ekranını çok faydalı bulduğunu söyleyen Bayülgen, bu ekranın sürücülere pek çok kolaylık sağlayacağını belirtti.
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ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ Otomobillerin artık farklı bir teknoloji ile donatıldığına vurgu yapan Bayülgen, ?Togg?un kokpitine baktığımızda diğer otomobil markalarında olmayan dev bir panel var. İnsanlar buradan film mi izleyecek diye soruyorlar?
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Bu büyük bir olay. O ekran hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat artık o ekranda olacak. Milli otomobilimizin olması benim için büyük gurur." dedi.
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"ARAÇ KULLANMAKTAN TEKRAR ZEVK ALACAĞIM" İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını ve bu yüzden araç kullanmayı bıraktığını söyleyen Bayülgen, Togg?un o dev ekranına Otovınn kurarsam işte o gün araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım? dedi.