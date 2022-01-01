Son olarak ünlü şovmen Okan Bayülgen ilk yerli otomobil Togg ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda buundu. Bayülgen, Togg?un Türkiye için bir devrim olduğunu söyledi. Togg?un dev ekranını çok faydalı bulduğunu söyleyen Bayülgen, bu ekranın sürücülere pek çok kolaylık sağlayacağını belirtti.