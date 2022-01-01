13. yüzyıldan kalma seramik fırını bulundu!

"Selçuklu başkenti Konya'da sağlam tek seramik fırını"

Fırın ve çevresindeki buluntuların korumaya alındığına dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti: "İçinde tespit ettiğimiz buluntular, saray mutfağının malzemelerinin burada üretildiğini gösteriyor. Belki bundan birkaç tane daha vardı ama en önemlisi bu. Kullanıldığı malzemelerin kalitesinden üzerindeki bezemelere kadar buranın Selçuklu sarayına seramik üreten bir atölye olduğu görülüyor. Günümüze kadar formunu koruyan, Selçuklu başkenti Konya'da sağlam tek seramik fırınıdır.