13. yüzyıldan kalma seramik fırını bulundu!

Bakan Özer: Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız
Bakan Özer: Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız
Son Dakika, Kredi Faiz Oranları Düşüyor
Son Dakika, Kredi Faiz Oranları Düşüyor
Sponsorlu İçerik
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Kabine toplandı: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları gündemde
Kabine toplandı: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları gündemde
Polis aracı yayaya çarptı, aracı kullanan polise soruşturma başlatıldı
Polis aracı yayaya çarptı, aracı kullanan polise soruşturma başlatıldı
7 kişinin hayatını kaybettiği Ağrı'daki kazaya soruşturma
7 kişinin hayatını kaybettiği Ağrı'daki kazaya soruşturma
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Kaç öğretmen Kariyer Basamakları sınavından muaf tutuldu? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen Kariyer Basamakları sınavından muaf tutuldu? Bakan açıkladı
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Irak'ın Kuzeyi'nde şehit asker sayısı 2'ye çıktı
Irak'ın Kuzeyi'nde şehit asker sayısı 2'ye çıktı
'Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda toplam 95 kişi gözaltına alındı'
'Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda toplam 95 kişi gözaltına alındı'
Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Soba şehre geri dönüyor
Soba şehre geri dönüyor
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi

13. Yüzyıldan Kalma Seramik Fırını Bulundu!

13. yüzyıldan kalma seramik fırını bulundu!

  1. Konya Müze Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Ali Çelebi, AA muhabirine, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde 3. Derece Arkeolojik Sit alanında sürdürülen kentsel dönüşüm alanında, Müze Müdürlüğü Başkanlığında kazı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

    Konya Müze Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Ali Çelebi, AA muhabirine, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde 3. Derece Arkeolojik Sit alanında sürdürülen kentsel dönüşüm alanında, Müze Müdürlüğü Başkanlığında kazı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

  2. Meram Belediyesince yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı yerde yürüttükleri kazıda heyecan verici buluntular elde ettiklerini anlatan Çelebi, "Tarihçiler ve arkeoloji uzmanlarınca Konya'nın seramik fırınlarının nerede olduğu tartışılırdı. Biz de bu keşfe şahit olmayı isterdik. Kısmet, kentsel dönüşüm çalışmalarında oldu. Bu sahada fırına ait malzemeleri tespit ettiğimizde seramik fırınının olabileceğini düşündük. Sondaj ve kurtarma kazısında bu yapıyı ortaya çıkardık. Kazısı, yaklaşık 1 yıldan fazla sürdü. Fırını etrafındaki kuyusu ve müştemilatıyla ortaya çıkardık." dedi.

    Meram Belediyesince yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı yerde yürüttükleri kazıda heyecan verici buluntular elde ettiklerini anlatan Çelebi, "Tarihçiler ve arkeoloji uzmanlarınca Konya'nın seramik fırınlarının nerede olduğu tartışılırdı. Biz de bu keşfe şahit olmayı isterdik. Kısmet, kentsel dönüşüm çalışmalarında oldu. Bu sahada fırına ait malzemeleri tespit ettiğimizde seramik fırınının olabileceğini düşündük. Sondaj ve kurtarma kazısında bu yapıyı ortaya çıkardık. Kazısı, yaklaşık 1 yıldan fazla sürdü. Fırını etrafındaki kuyusu ve müştemilatıyla ortaya çıkardık." dedi.

  3. Çelebi, son yılların önemli Türk dönemi arkeolojik buluntularından olduğunu söylediği fırının, Anadolu Selçuklu döneminde, 13. yüzyıl ortalarında yapıldığını dile getirdi.

    Çelebi, son yılların önemli Türk dönemi arkeolojik buluntularından olduğunu söylediği fırının, Anadolu Selçuklu döneminde, 13. yüzyıl ortalarında yapıldığını dile getirdi.

  4. Bulunan fırının yüzde 70'inin sağlam olması da önem derecesini artırıyor<br> Seramik fırınlarının yüksek ısı nedeniyle yıprandığı için ve dayanıklı yapılar olmadığından günümüze kadar gelemediğini aktaran Çelebi, "Seramik fırını, sağlam yapı halinde günümüze ulaşan, kendi formunu koruyan tek fırın olma özelliğini taşımaktadır. Bu açıdan çok önemlidir. Burası ateşliğiyle beraber yüzde 70'i sağlam şekilde duruyor. Ahlatta bulunan fırının büyük kısmı günümüze ulaşamamıştır." ifadesini kullandı.

    Bulunan fırının yüzde 70'inin sağlam olması da önem derecesini artırıyor
    Seramik fırınlarının yüksek ısı nedeniyle yıprandığı için ve dayanıklı yapılar olmadığından günümüze kadar gelemediğini aktaran Çelebi, "Seramik fırını, sağlam yapı halinde günümüze ulaşan, kendi formunu koruyan tek fırın olma özelliğini taşımaktadır. Bu açıdan çok önemlidir. Burası ateşliğiyle beraber yüzde 70'i sağlam şekilde duruyor. Ahlatta bulunan fırının büyük kısmı günümüze ulaşamamıştır." ifadesini kullandı.

  5. Çift başlı kartal ve tavus kuşu kalıpları çıktı<br> Çelebi, fırın yapısının yanında bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığına işaret ederek, "Tekne tespit edildi ve bunun içinde seramiğin ham maddesi olan işlenmiş kuars malzeme bulundu. Bu yapının hemen yanında sır teknesi denilen kil havuzu yer alıyor. Burası, sırların parçalandığı ve kil haline getirildiği yer. Kil çatlatma havuzu ve seramik kalıpları en önemli buluntulardı. Çift başlı kartalın ve tavus kuşunun kalıp malzemeleri ortaya çıkarıldı." diye konuştu.

    Çift başlı kartal ve tavus kuşu kalıpları çıktı
    Çelebi, fırın yapısının yanında bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığına işaret ederek, "Tekne tespit edildi ve bunun içinde seramiğin ham maddesi olan işlenmiş kuars malzeme bulundu. Bu yapının hemen yanında sır teknesi denilen kil havuzu yer alıyor. Burası, sırların parçalandığı ve kil haline getirildiği yer. Kil çatlatma havuzu ve seramik kalıpları en önemli buluntulardı. Çift başlı kartalın ve tavus kuşunun kalıp malzemeleri ortaya çıkarıldı." diye konuştu.

  6. "Selçuklu başkenti Konya'da sağlam tek seramik fırını"<br> Fırın ve çevresindeki buluntuların korumaya alındığına dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti: "İçinde tespit ettiğimiz buluntular, saray mutfağının malzemelerinin burada üretildiğini gösteriyor. Belki bundan birkaç tane daha vardı ama en önemlisi bu. Kullanıldığı malzemelerin kalitesinden üzerindeki bezemelere kadar buranın Selçuklu sarayına seramik üreten bir atölye olduğu görülüyor. Günümüze kadar formunu koruyan, Selçuklu başkenti Konya'da sağlam tek seramik fırınıdır.

    "Selçuklu başkenti Konya'da sağlam tek seramik fırını"
    Fırın ve çevresindeki buluntuların korumaya alındığına dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti: "İçinde tespit ettiğimiz buluntular, saray mutfağının malzemelerinin burada üretildiğini gösteriyor. Belki bundan birkaç tane daha vardı ama en önemlisi bu. Kullanıldığı malzemelerin kalitesinden üzerindeki bezemelere kadar buranın Selçuklu sarayına seramik üreten bir atölye olduğu görülüyor. Günümüze kadar formunu koruyan, Selçuklu başkenti Konya'da sağlam tek seramik fırınıdır.

  7. Seramiklerin daha önce Suriye'nin Rakka ve İran'ın Keşan bölgesinden ithal edildiği söylenirdi. Fırının tespit edilmesi, bu malzemenin ithal edilmediğini, bunların Konya'da üretildiğini ve başkentin seramik üretim merkezi olduğunu göstermektedir."

    Seramiklerin daha önce Suriye'nin Rakka ve İran'ın Keşan bölgesinden ithal edildiği söylenirdi. Fırının tespit edilmesi, bu malzemenin ithal edilmediğini, bunların Konya'da üretildiğini ve başkentin seramik üretim merkezi olduğunu göstermektedir."