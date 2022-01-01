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Kuzey Irak Şehitlerine Veda

Kuzey Irak'ta teröristlerin üs bölgesine açtığı ateş sonucu sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer şehit oldu. İlk törenleri Şırnak'ta düzenlenen şehitler, memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.

  1. Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi, Şırnak?taki askeri törenin ardından memleketi Hatay'a getirildi.

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi, Şırnak?taki askeri törenin ardından memleketi Hatay'a getirildi.

  2. Şehit Esmer için ikindi vakti Hatay?ın Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'ndeki mezarlık kompleksinde cenaze töreni düzenlendi.

    Şehit Esmer için ikindi vakti Hatay?ın Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'ndeki mezarlık kompleksinde cenaze töreni düzenlendi.

  3. Törene Esmer ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Esmer'in yakınları, törende gözyaşı döktü.

    Törene Esmer ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Esmer'in yakınları, törende gözyaşı döktü.

  4. İsmail Esmer?in cenazesi, kılınan namazın ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    İsmail Esmer?in cenazesi, kılınan namazın ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

  5. ''SON HATIRAMIZ KALSIN'' 23 yaşındaki şehit İsmail Esmer'in silah arkadaşlarıyla birlikte, ne zaman çekildiği bilinmeyen bir videoda "Az önce bir saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yer aldı. Gülerek arkadaşlarına seslenen Şehit İsmail Esmer'in "Son hatıramız kalsın" dediği görülürken, bir silah arkadaşının ise "Hep böyle video çekildikten sonra şehit oluyorlar değil mi" diye cevap verdiği görüntüye yansıdı.

    ''SON HATIRAMIZ KALSIN'' 23 yaşındaki şehit İsmail Esmer'in silah arkadaşlarıyla birlikte, ne zaman çekildiği bilinmeyen bir videoda "Az önce bir saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yer aldı. Gülerek arkadaşlarına seslenen Şehit İsmail Esmer'in "Son hatıramız kalsın" dediği görülürken, bir silah arkadaşının ise "Hep böyle video çekildikten sonra şehit oluyorlar değil mi" diye cevap verdiği görüntüye yansıdı.

  6. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk?ün (21) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk?ün (21) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

  7. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi?ndeki evinin avlusunda tören düzenlendi.

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi?ndeki evinin avlusunda tören düzenlendi.

  8. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Hasan ve annesi Zeliha Öztürk, kardeşleri ile çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı.

    Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Hasan ve annesi Zeliha Öztürk, kardeşleri ile çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı.

  9. Bekar olan Öztürk?ün Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Öztürk?ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Bekar olan Öztürk?ün Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Öztürk?ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.