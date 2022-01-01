Serdar Ortaç Çıldırdı!

Ünlü şarkıcı, 'Yataktan çıkmak istemiyorum. Bisikleti bile bıraktım. Bisiklet benim aşkımdı yani. Ayağım çok ağrıyor, pedal çeviremiyorum. Sol ayağım.' diye konuşmuştu. MS hastası olan ünlü şarkıcı "Evimde son kalan 15 senemi, 15-20 sene ne kaldıysa... Sevap işleyerek bitirmeyi düşünüyorum." sözleriyle herkesi etkilemişti.