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Serdar Ortaç Çıldırdı!

Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı

  1. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konserden gece 5'te evine döndü. Evinin önünde gördüğü manzarayla adeta çılgına dönen Ortaç, sosyal medya hesabından video çekerek isyanını paylaştı. Yapım şirketine ateş püskürten ünlü şarkıcı ağzına geleni söyledi. Ortaç, sinirlerine hakim olamadığı videoyu önce paylaşıp daha sonra sildi.

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konserden gece 5'te evine döndü. Evinin önünde gördüğü manzarayla adeta çılgına dönen Ortaç, sosyal medya hesabından video çekerek isyanını paylaştı. Yapım şirketine ateş püskürten ünlü şarkıcı ağzına geleni söyledi. Ortaç, sinirlerine hakim olamadığı videoyu önce paylaşıp daha sonra sildi.

  2. Ünlü şarkıcı Serdar Konserden evine geç saatte döndüğünde karşılaştığı manzaraya çok sinirlendi. Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkat çekti.

    Ünlü şarkıcı Serdar Konserden evine geç saatte döndüğünde karşılaştığı manzaraya çok sinirlendi. Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkat çekti.

  3. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü.

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü.

  4. Ortaç, "Şerefsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden.

    Ortaç, "Şerefsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden.

  5. MS hastası adamım ben" sözleriyle yaşadığı duruma isyan etti. Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yataktan çıkmak istemiyorum' açıklaması ilgi çekmişti.

    MS hastası adamım ben" sözleriyle yaşadığı duruma isyan etti. Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yataktan çıkmak istemiyorum' açıklaması ilgi çekmişti.

  6. Ünlü şarkıcı, 'Yataktan çıkmak istemiyorum. Bisikleti bile bıraktım. Bisiklet benim aşkımdı yani. Ayağım çok ağrıyor, pedal çeviremiyorum. Sol ayağım.' diye konuşmuştu. MS hastası olan ünlü şarkıcı "Evimde son kalan 15 senemi, 15-20 sene ne kaldıysa... Sevap işleyerek bitirmeyi düşünüyorum." sözleriyle herkesi etkilemişti.

    Ünlü şarkıcı, 'Yataktan çıkmak istemiyorum. Bisikleti bile bıraktım. Bisiklet benim aşkımdı yani. Ayağım çok ağrıyor, pedal çeviremiyorum. Sol ayağım.' diye konuşmuştu. MS hastası olan ünlü şarkıcı "Evimde son kalan 15 senemi, 15-20 sene ne kaldıysa... Sevap işleyerek bitirmeyi düşünüyorum." sözleriyle herkesi etkilemişti.