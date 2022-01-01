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NASA Uzaya Isı Kalkanı Fırlatıyor

İnsanların Mars'a gitmesini mümkün kılacak

  1. İnsanlar bir gün güvenli bir şekilde Mars'a inecekse, onların atmosfere girişte hayatta kalmalarına sağlayacak yeterince yavaşlayabilen bir uzay aracının icat edilmesi gerekiyor.

    İnsanlar bir gün güvenli bir şekilde Mars'a inecekse, onların atmosfere girişte hayatta kalmalarına sağlayacak yeterince yavaşlayabilen bir uzay aracının icat edilmesi gerekiyor.

  2. 2021'de NASA'nın Perseverance gezgini, basit bir paraşüt kullanarak Kızıl Gezegene iniş yaptıktan sonra atmosferden zarar görmeden çıkmıştı. Ancak iniş süreci, içinde insan bulunan roketler gibi daha büyük araçlar için oldukça zorlu bir hal alıyor.

    2021'de NASA'nın Perseverance gezgini, basit bir paraşüt kullanarak Kızıl Gezegene iniş yaptıktan sonra atmosferden zarar görmeden çıkmıştı. Ancak iniş süreci, içinde insan bulunan roketler gibi daha büyük araçlar için oldukça zorlu bir hal alıyor.

  3. NASA, bu hafta düşük Dünya yörüngesine fırlatılacak olan, uçan daire benzeri büyük bir şişirilebilir ısı kalkanı ile bu soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. Şişirilebilir Yavaşlatıcı (LOFTID) adı verilen aracın Dünya'ya geri inmeden önce şişeceği belirtildi.

    NASA, bu hafta düşük Dünya yörüngesine fırlatılacak olan, uçan daire benzeri büyük bir şişirilebilir ısı kalkanı ile bu soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. Şişirilebilir Yavaşlatıcı (LOFTID) adı verilen aracın Dünya'ya geri inmeden önce şişeceği belirtildi.

  4. DEV BİR FREN GİBİ HAREKET EDECEK NASA, Şişirilebilir Yavaşlatıcı Alçak Dünya Yörüngesinde Uçuş Testi ile, ısı kalkanının gelecekteki bir Mars uzay aracını yavaşlatmak için dev bir fren gibi hareket edebileceğini öngörüyor.

    DEV BİR FREN GİBİ HAREKET EDECEK NASA, Şişirilebilir Yavaşlatıcı Alçak Dünya Yörüngesinde Uçuş Testi ile, ısı kalkanının gelecekteki bir Mars uzay aracını yavaşlatmak için dev bir fren gibi hareket edebileceğini öngörüyor.

  5. 9 KASIM'DA FIRLATILACAK Bununla birlikte, LOFTID, 9 Kasım Çarşamba günü ABD?nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden bir United Launch Alliance Atlas V roketi ile bir JPSS-2 kutup yörüngeli hava durumu uydusu ile birlikte fırlatılması planlıyor.

    9 KASIM'DA FIRLATILACAK Bununla birlikte, LOFTID, 9 Kasım Çarşamba günü ABD?nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden bir United Launch Alliance Atlas V roketi ile bir JPSS-2 kutup yörüngeli hava durumu uydusu ile birlikte fırlatılması planlıyor.

  6. NASA uzaya ısı kalkanı fırlatıyor: İnsanların Mars'a gitmesini mümkün kılacak - 6 GELECEKTEKİ 10 YIL İÇİNDE İNSANLAR MARS'A GİDEBİLİR Eğer test başarılı olursa, NASA gelecekteki on yıl içinde insanları Kızıl Gezegen?e fırlatma konusundaki iddialı hedefine ulaşabilir. NASA?dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu teknoloji, Mars'taki iniş ekibini ve büyük robotik misyonları ve ayrıca daha ağır yükleri Dünya'ya geri döndürmeyi destekleyebilir" dedi.

    NASA uzaya ısı kalkanı fırlatıyor: İnsanların Mars'a gitmesini mümkün kılacak - 6 GELECEKTEKİ 10 YIL İÇİNDE İNSANLAR MARS'A GİDEBİLİR Eğer test başarılı olursa, NASA gelecekteki on yıl içinde insanları Kızıl Gezegen?e fırlatma konusundaki iddialı hedefine ulaşabilir. NASA?dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu teknoloji, Mars'taki iniş ekibini ve büyük robotik misyonları ve ayrıca daha ağır yükleri Dünya'ya geri döndürmeyi destekleyebilir" dedi.

  7. Diğer taraftan Mars, Venüs ve Dünya da dahil olmak üzere atmosfere sahip hedefler söz konusu olduğunda, NASA'nın karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, ağır yüklerin nasıl teslim edileceği oluşturuyor. Kızıl Gezegen?in atmosferi ayrıca dünyadan daha az yoğun olduğu için uzay araçlarının yavaşlamasında daha büyük bir zorluk oluşturuyor.

    Diğer taraftan Mars, Venüs ve Dünya da dahil olmak üzere atmosfere sahip hedefler söz konusu olduğunda, NASA'nın karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, ağır yüklerin nasıl teslim edileceği oluşturuyor. Kızıl Gezegen?in atmosferi ayrıca dünyadan daha az yoğun olduğu için uzay araçlarının yavaşlamasında daha büyük bir zorluk oluşturuyor.

  8. NASA, "Mars?ın atmosferi biraz sürtünme sağlayacak kadar kalın, ancak uzay aracını Dünya atmosferinde olduğu kadar hızlı yavaşlatmak için çok ince" açıklamasını yaptı. Ajansın bu soruna çözümü, atmosferin üst kısımlarına yerleştirilecek olan 6 metre genişliğindeki ısı kalkanı oldu. LOFTID bir uzay aracının daha az yoğun ısınma yaşarken erken yavaşlamasına izin verecek.

    NASA, "Mars?ın atmosferi biraz sürtünme sağlayacak kadar kalın, ancak uzay aracını Dünya atmosferinde olduğu kadar hızlı yavaşlatmak için çok ince" açıklamasını yaptı. Ajansın bu soruna çözümü, atmosferin üst kısımlarına yerleştirilecek olan 6 metre genişliğindeki ısı kalkanı oldu. LOFTID bir uzay aracının daha az yoğun ısınma yaşarken erken yavaşlamasına izin verecek.