Diğer taraftan Mars, Venüs ve Dünya da dahil olmak üzere atmosfere sahip hedefler söz konusu olduğunda, NASA'nın karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, ağır yüklerin nasıl teslim edileceği oluşturuyor. Kızıl Gezegen?in atmosferi ayrıca dünyadan daha az yoğun olduğu için uzay araçlarının yavaşlamasında daha büyük bir zorluk oluşturuyor.