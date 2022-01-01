Gözyaşlarını Tutamadı!

Herkesin dilinde olan, "Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor, Ya Seninle Ya Sensiz" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınmış usta şarkıcı Selami Şahin Şarkılar Bizi Söyler?in konuğu oldu. Performansıyla geceye damga vuran Şahin hakkında merak edilenleri sizin için yazdık.