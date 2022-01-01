Gözyaşlarını Tutamadı!
Müzik programı Şarkılar Bizi Söyler?in yayınlanan son bölümüne; usta sanatçı, söz yazarı ve bestekar Selami Şahin konuk oldu.
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Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Selami Şahin, 300'e yakın hit şarkıları ve 50 küsürü aşan sanat deneyimiyle gönüllere taht kurmayı başarmıştır.
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Herkesin dilinde olan, "Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor, Ya Seninle Ya Sensiz" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınmış usta şarkıcı Selami Şahin Şarkılar Bizi Söyler?in konuğu oldu. Performansıyla geceye damga vuran Şahin hakkında merak edilenleri sizin için yazdık.
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SELAMİ ŞAHİN HEM SÖYLEDİ HEM AĞLATTI! Sibel Can, Hakan Altuğ, Hüsnü Şenlendirici ve ekran başındakileri gözyaşlarına boğan Selami Şahin, çocukluk yıllarındaki zorlukları anlattı. "Her inasanın hayatı romandır. Çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Köyde hiç bir şey yoktu. Öğretmenler sen bana şarkıcı olursun derlerdi. 15 yaşında İstanbul'a geldim. Soğan ekmek yedim kazandığım parayı aileme gönderdim." dedi.
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YEMEDİM YEDİRDİM! Annesi ve babasına çok değer verdiğini anlatan usta müzisyen, "Yemedim, yedirdim. Hacca gönderdim Trükçe hiç bilmezdi annem ' sana bir beste yaptım' dedim. Arapçasını söyledim bana sarılıp ağladı. ' Tapılacak Kadınsın' şarkısını rahmetli anneme yazdım." sözlerine yer verdi.
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SELAMİ ŞAHİN NERELİ? Hatay'a göç etmiş Mısır kökenli bir anne ile Türk subayı bir babanın dördüncü çocuğudur. 15 Ağustos 1948 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya gelmiştir.
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Müzik hayatına ilk okul sıralarında başlayan Selami Şahin, Hataydan ayrılarak İstanbul'a geldi. Burada İrfan Özbakır ile tanıştı ve 45'lik "Zeynebim" olan ilk plağını çıkardı.
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Usta müzisyen daha sonra 1968 yılında "Sabır Taşı" 45'liği ile tanınmaya başlamıştır. Kendi kendine notalar öğrenen Şahin, müzik hayatına besteci kimliğinide kazandırmıştır.
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Yaptığı ilk bestesi; "Sen Mevsimler Gibisin" ile 4. Altın Kelebek/ Yılın Şarkısı ödülünü kazanmıştır. Bugüne kadar 24 adet 45?lik plak, 7 adet 33?lük plak (LP), 13 adet ise Kaset & CD albüm yaptı. 300?ün üzerinde bestesi olan Şahin?in yaklaşık 150 eseri hit oldu.
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Şarkıları Türkiye ile sınırlı kalmamış birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde de farklı dillere çevrilmiştir. Müzik kariyeri ile birlikte yanına oyunculuk kariyerinide ekleyen Selami Şahin bğirçok uzun metrajlı filmde başrol oynamıştır.
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" Mumya Firarda" isimli filmi, 6. Hollywood Film Festivali?ne davet edilen ilk Türk filmi olmuştur. Müzikleri birçok film ve dizilerde kullanılmıştır. Kendisinin rol aldığı diğer yapımlar ise "Köyün Beş Güzeli, Bağrımdaki Ateş, Kaderi Zorlama" dır.
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1985 yılında Didem Şahin ile evlenen sanatçının üç çocuğu vardır. Selami Şahin ile Didem Şahin 2015 yılında nikah tazelemiş ve ikinci kez evlenmişlerdi.
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LİDER ŞAHİN KİMDİR? Bir Tek Sen şarkısı ile adını geniş kitlelere duyuran Lider Şahin, 3 Aralık 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
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Piyano ve gitar çalmaya başlayan Şahin, Üniversite yıllarında müzikal faaliyetini artırdı. İstanbulda çeşitli mekanlarda sahne aldı.
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2018 yılında Ümit Çırak?tan oyunculuk dersleri almaya başlayan Şahin, Seninle Başım Dertte Müzikali?nde başrol oyuncusu olarak birçok usta isimle aynı sahneyi paylaştı
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Yapımcılığının yanında uzun yıllar söz ve bestelerini üreten Şahin, 2019 yıllı itibari ile müziklerini sevenleri ile buluşturmaya devam ediyor.