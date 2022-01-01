Uyandığınızda Yorgunsanız Dikkat!

ORTAMI SERİN TUTUN Yapılan araştırmalar sonucunda vücudun kaliteli bir uykuya sahip olması için uyuduğunuz yerin serin olması gerekiyor. Dinlendirici bir uykunun gerektirdiği sıcaklık derecesi üzerinde duran uzmanlar uyuduğunuz yerin derecesinin 1 derece daha düşük olması gerektiğini söyledi. Bu yüzden mutlaka her gün yatmadan önce odanızı havalandırın ve yatak odanızda termometre bulundurun. Böylece hem odanın sıcaklığını daha kolay ayarlayabilir hem de daha kaliteli bir uyku çekebilirsiniz.