Uyandığınızda Yorgunsanız Dikkat!
Sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan uyku süresini uyuyor ancak hala yorgun hissediyorsanız bunun arkasında başka nedenlerin bulunacağı uzmanlar tarafından açıklandı.
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Yeteri kadar uyumanıza rağmen hep yorgun mu hissediyorsunuz? Günlük yaşanan olaylar, insanın yorgun olduğunun farkına varmadan bitkin bir duruma getirebilir. Sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan uyku süresini uyuyor ancak hala yorgun hissediyorsanız bunun arkasında başka nedenlerin bulunacağı uzmanlar tarafından açıklandı.
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Uyku literatüründe, henüz açıklanmamış pek çok uyku patoloji olgusu vardır. Hem yetişkin hem de çocukların uyku düzensizlikleri ya da yeteri kadar uyku verimini alamama sorunu uyku probleminde çok etknelidir. Peki bu uykusuzluğun ya da kaliteli uyku alamamanın nedenleri nelerdir?
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Uzun bir süredir araştırma konusu olan uyku çalışmaları bilim insanları tarafından "uykunun faydalarının ne olduğu" sorusuna değil, "uykunun nasıl fayda sağlayacağı" sorusuna odaklanmaya başladı.
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UYKUNUN İNSAN VÜCUDUNA FAYDASI NELERDİR? Yapılan bilimsel çalışmalar ışığında, uykusuzluğun beynimize ve vücudumuza çok ciddi etkiler koyduğu öne sürüldü. Alzheimer, kanser, kalp krizi, obezite, şeker, depresyon ve hatta intihara kadar ciddi durumlara götüreceği açıklandı.
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Düzenli uyku stresi azaltmaktan kalp-damar sistemine kadar birçok faydası bulunmasına rağmen uykuya dalmakta bir o kadar zor oluyor. Peki kaliteli bir uyku için neler yapılmalı?
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ORTAMI SERİN TUTUN Yapılan araştırmalar sonucunda vücudun kaliteli bir uykuya sahip olması için uyuduğunuz yerin serin olması gerekiyor. Dinlendirici bir uykunun gerektirdiği sıcaklık derecesi üzerinde duran uzmanlar uyuduğunuz yerin derecesinin 1 derece daha düşük olması gerektiğini söyledi. Bu yüzden mutlaka her gün yatmadan önce odanızı havalandırın ve yatak odanızda termometre bulundurun. Böylece hem odanın sıcaklığını daha kolay ayarlayabilir hem de daha kaliteli bir uyku çekebilirsiniz.
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UYUMADAN 1 SAAT ÖNCE LED IŞIKLARDAN UZAK DURUN! Kaliteli bir uykuya dalmamızı sağlayen en öncemli unsurlardan birisi melatonin hormonunun salgılanması durumudur. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise uyku esnasına geçmeden 1 saat önce led ışıkların hepsinden uzak durulması gerektiği üzerinde duruldu.
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PROF. DR. MUHAMMED EMİN AKKOYUNLU DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMADA BULUNDU! Prof. Dr. Akkoyunlu, düzgün bir uyku gerçekleşmediğinde, "mutluluk hormonu" diye bilinen melatoninin salgılanamadığını, bunun da kanser dahil birçok hastalığı tetiklediğini ifade etti.
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Büyüme hormonunun sadece uykuda salgılandığının üzerinde duran Akkoyunlu, gelişimini tamamlamış birisi için bunun ciddi önemi olduğunu anlattı.
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YATAĞINIZI SADECE UYUMAK İÇİN KULLANIN Yatağı sadece uyku düzeni için kullanmamız gerektiğinin üstünde duran uzmanlar, yatağın içinde uyuma süresi 20 dakikayı aşıyorsa, yataktan çıkıp başka işlerle uğraşmayı öneriyor.
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Yatağı uyumak dışında başka işlerle bağdaştırmamak, beyin açısından sonderece önemli. Beynin yatak alanını sadece uyumak olarak algıladığında uyku kalitesinde artış olduğu araştırmalar sonucu ileri sürüldü.