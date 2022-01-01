Uyandığınızda Yorgunsanız Dikkat!

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak
Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak
Sigortam.net'ten BeIN CONNECT Aboneliği Hediye
Sigortam.net'ten BeIN CONNECT Aboneliği Hediye
Sponsorlu İçerik
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak
SPK, 40 uzman yardımcısı ve 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
SPK, 40 uzman yardımcısı ve 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
Bakan Varank'tan, 'Togg' iddialarına görüntülü yanıt
Bakan Varank'tan, 'Togg' iddialarına görüntülü yanıt
42 madencinin hayatını kaybettiği müesseseye iki yeni atama
42 madencinin hayatını kaybettiği müesseseye iki yeni atama
Bakanlıktan 'Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi' iddialarına yanıt
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı gözaltına alındı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı gözaltına alındı
Bakan Kurum: Konut fiyatları düşmeye başladı
Bakan Kurum: Konut fiyatları düşmeye başladı
TOF Başkanı Yıldırım: Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatası
TOF Başkanı Yıldırım: Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatası
Erdoğan: Ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız
Erdoğan: Ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız
Bakan Dönmez üçüncü nükleer santral için yer gösterdi
Bakan Dönmez üçüncü nükleer santral için yer gösterdi
AYM, Öğretmenlik Kanunu'nun bazı hükümlerini yarın görüşecek
AYM, Öğretmenlik Kanunu'nun bazı hükümlerini yarın görüşecek
Memur sendikasından bankaya 'promosyon' ihtarı
Memur sendikasından bankaya 'promosyon' ihtarı
Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve asgari ücret açıklaması
Adalet Bakanlığı'nda yeni kurulan 'Daire başkanlıkları'nın yönetmeliği yayımlandı
Adalet Bakanlığı'nda yeni kurulan 'Daire başkanlıkları'nın yönetmeliği yayımlandı
Bahçeli'den 'Anayasa' açıklaması: Ya sonuca gidelim, ya da halkoyuna gidelim
Bahçeli'den 'Anayasa' açıklaması: Ya sonuca gidelim, ya da halkoyuna gidelim
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak
'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Bunlar da şantajcı troller: Sosyal medyada zorbalık
Bunlar da şantajcı troller: Sosyal medyada zorbalık
KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek
KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli aranıyor
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli aranıyor
Rekabet Kurulu Başkanı: Zincir marketlere üçüncü soruşturma gelebilir
Rekabet Kurulu Başkanı: Zincir marketlere üçüncü soruşturma gelebilir
Hasta almaya giden ambulansa saldıran 3 kişi tutuklandı
Hasta almaya giden ambulansa saldıran 3 kişi tutuklandı
Bakan Soylu yönetti: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 gözaltı
Bakan Soylu yönetti: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 gözaltı
TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak
Erdoğan: Yarın 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesabına yatırılacak
Erdoğan: Yarın 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesabına yatırılacak
Bankalara geçen AVM sayısı 70'i buldu
Bankalara geçen AVM sayısı 70'i buldu
Advertisement

Uyandığınızda Yorgunsanız Dikkat!

Sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan uyku süresini uyuyor ancak hala yorgun hissediyorsanız bunun arkasında başka nedenlerin bulunacağı uzmanlar tarafından açıklandı.

  1. Yeteri kadar uyumanıza rağmen hep yorgun mu hissediyorsunuz? Günlük yaşanan olaylar, insanın yorgun olduğunun farkına varmadan bitkin bir duruma getirebilir. Sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan uyku süresini uyuyor ancak hala yorgun hissediyorsanız bunun arkasında başka nedenlerin bulunacağı uzmanlar tarafından açıklandı.

    Yeteri kadar uyumanıza rağmen hep yorgun mu hissediyorsunuz? Günlük yaşanan olaylar, insanın yorgun olduğunun farkına varmadan bitkin bir duruma getirebilir. Sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan uyku süresini uyuyor ancak hala yorgun hissediyorsanız bunun arkasında başka nedenlerin bulunacağı uzmanlar tarafından açıklandı.

  2. Uyku literatüründe, henüz açıklanmamış pek çok uyku patoloji olgusu vardır. Hem yetişkin hem de çocukların uyku düzensizlikleri ya da yeteri kadar uyku verimini alamama sorunu uyku probleminde çok etknelidir. Peki bu uykusuzluğun ya da kaliteli uyku alamamanın nedenleri nelerdir?

    Uyku literatüründe, henüz açıklanmamış pek çok uyku patoloji olgusu vardır. Hem yetişkin hem de çocukların uyku düzensizlikleri ya da yeteri kadar uyku verimini alamama sorunu uyku probleminde çok etknelidir. Peki bu uykusuzluğun ya da kaliteli uyku alamamanın nedenleri nelerdir?

  3. Uzun bir süredir araştırma konusu olan uyku çalışmaları bilim insanları tarafından "uykunun faydalarının ne olduğu" sorusuna değil, "uykunun nasıl fayda sağlayacağı" sorusuna odaklanmaya başladı.

    Uzun bir süredir araştırma konusu olan uyku çalışmaları bilim insanları tarafından "uykunun faydalarının ne olduğu" sorusuna değil, "uykunun nasıl fayda sağlayacağı" sorusuna odaklanmaya başladı.

  4. UYKUNUN İNSAN VÜCUDUNA FAYDASI NELERDİR? Yapılan bilimsel çalışmalar ışığında, uykusuzluğun beynimize ve vücudumuza çok ciddi etkiler koyduğu öne sürüldü. Alzheimer, kanser, kalp krizi, obezite, şeker, depresyon ve hatta intihara kadar ciddi durumlara götüreceği açıklandı.

    UYKUNUN İNSAN VÜCUDUNA FAYDASI NELERDİR? Yapılan bilimsel çalışmalar ışığında, uykusuzluğun beynimize ve vücudumuza çok ciddi etkiler koyduğu öne sürüldü. Alzheimer, kanser, kalp krizi, obezite, şeker, depresyon ve hatta intihara kadar ciddi durumlara götüreceği açıklandı.

  5. Düzenli uyku stresi azaltmaktan kalp-damar sistemine kadar birçok faydası bulunmasına rağmen uykuya dalmakta bir o kadar zor oluyor. Peki kaliteli bir uyku için neler yapılmalı?

    Düzenli uyku stresi azaltmaktan kalp-damar sistemine kadar birçok faydası bulunmasına rağmen uykuya dalmakta bir o kadar zor oluyor. Peki kaliteli bir uyku için neler yapılmalı?

  6. ORTAMI SERİN TUTUN Yapılan araştırmalar sonucunda vücudun kaliteli bir uykuya sahip olması için uyuduğunuz yerin serin olması gerekiyor. Dinlendirici bir uykunun gerektirdiği sıcaklık derecesi üzerinde duran uzmanlar uyuduğunuz yerin derecesinin 1 derece daha düşük olması gerektiğini söyledi. Bu yüzden mutlaka her gün yatmadan önce odanızı havalandırın ve yatak odanızda termometre bulundurun. Böylece hem odanın sıcaklığını daha kolay ayarlayabilir hem de daha kaliteli bir uyku çekebilirsiniz.

    ORTAMI SERİN TUTUN Yapılan araştırmalar sonucunda vücudun kaliteli bir uykuya sahip olması için uyuduğunuz yerin serin olması gerekiyor. Dinlendirici bir uykunun gerektirdiği sıcaklık derecesi üzerinde duran uzmanlar uyuduğunuz yerin derecesinin 1 derece daha düşük olması gerektiğini söyledi. Bu yüzden mutlaka her gün yatmadan önce odanızı havalandırın ve yatak odanızda termometre bulundurun. Böylece hem odanın sıcaklığını daha kolay ayarlayabilir hem de daha kaliteli bir uyku çekebilirsiniz.

  7. UYUMADAN 1 SAAT ÖNCE LED IŞIKLARDAN UZAK DURUN! Kaliteli bir uykuya dalmamızı sağlayen en öncemli unsurlardan birisi melatonin hormonunun salgılanması durumudur. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise uyku esnasına geçmeden 1 saat önce led ışıkların hepsinden uzak durulması gerektiği üzerinde duruldu.

    UYUMADAN 1 SAAT ÖNCE LED IŞIKLARDAN UZAK DURUN! Kaliteli bir uykuya dalmamızı sağlayen en öncemli unsurlardan birisi melatonin hormonunun salgılanması durumudur. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise uyku esnasına geçmeden 1 saat önce led ışıkların hepsinden uzak durulması gerektiği üzerinde duruldu.

  8. PROF. DR. MUHAMMED EMİN AKKOYUNLU DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMADA BULUNDU! Prof. Dr. Akkoyunlu, düzgün bir uyku gerçekleşmediğinde, "mutluluk hormonu" diye bilinen melatoninin salgılanamadığını, bunun da kanser dahil birçok hastalığı tetiklediğini ifade etti.

    PROF. DR. MUHAMMED EMİN AKKOYUNLU DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMADA BULUNDU! Prof. Dr. Akkoyunlu, düzgün bir uyku gerçekleşmediğinde, "mutluluk hormonu" diye bilinen melatoninin salgılanamadığını, bunun da kanser dahil birçok hastalığı tetiklediğini ifade etti.

  9. Büyüme hormonunun sadece uykuda salgılandığının üzerinde duran Akkoyunlu, gelişimini tamamlamış birisi için bunun ciddi önemi olduğunu anlattı.

    Büyüme hormonunun sadece uykuda salgılandığının üzerinde duran Akkoyunlu, gelişimini tamamlamış birisi için bunun ciddi önemi olduğunu anlattı.

  10. YATAĞINIZI SADECE UYUMAK İÇİN KULLANIN Yatağı sadece uyku düzeni için kullanmamız gerektiğinin üstünde duran uzmanlar, yatağın içinde uyuma süresi 20 dakikayı aşıyorsa, yataktan çıkıp başka işlerle uğraşmayı öneriyor.

    YATAĞINIZI SADECE UYUMAK İÇİN KULLANIN Yatağı sadece uyku düzeni için kullanmamız gerektiğinin üstünde duran uzmanlar, yatağın içinde uyuma süresi 20 dakikayı aşıyorsa, yataktan çıkıp başka işlerle uğraşmayı öneriyor.

  11. Yatağı uyumak dışında başka işlerle bağdaştırmamak, beyin açısından sonderece önemli. Beynin yatak alanını sadece uyumak olarak algıladığında uyku kalitesinde artış olduğu araştırmalar sonucu ileri sürüldü.

    Yatağı uyumak dışında başka işlerle bağdaştırmamak, beyin açısından sonderece önemli. Beynin yatak alanını sadece uyumak olarak algıladığında uyku kalitesinde artış olduğu araştırmalar sonucu ileri sürüldü.