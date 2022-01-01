Soğanın herhangi bir yemeğe kattığı lezzet kadar, suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Keskin bir tada sahip olan soğanın en az kendisi kadar suyu da fayda sağlamaktadır. Sağlıklı beslenememek vücudumuzda bazı zararlı besin atıkları bulundurabilir. Buda zamanla zehre dönüşür. Bu zehri vücudumuzdan atmak için İbrahim Saraçoğlu sağlıklı bir tarif önerisinde bulundu.