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Ünlü İsim Kalp Krizi Geçirdi!

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinin unutulmaz isimlerinden Metin Yıldız, hayranlarını korkuttu. Cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun sağlık durumuna dair merak edilen detaylar açıklandı.

  1. Bir döneme damga vuran fenomen program "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile şöhretin kapılarını aralayan Metin Yıldız, başarılı meslek hayatı ve özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Bir döneme damga vuran fenomen program "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile şöhretin kapılarını aralayan Metin Yıldız, başarılı meslek hayatı ve özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

  2. 1996 yılında tiyatro ve 2003'te 'Vizontele Tuuba' filmi ile sinemaya adım atan ünlü oyuncu 2008 yılında "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındaki performansıyla hafızalara kazındı.

    1996 yılında tiyatro ve 2003'te 'Vizontele Tuuba' filmi ile sinemaya adım atan ünlü oyuncu 2008 yılında "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındaki performansıyla hafızalara kazındı.

  3. 'Dondurmam Gaymak', 'Kutsal Damacana', 'Neşeli Hayat' ve 'Mucize' gibi birçok başarılı yapımda oynadığı karakterlerle beğeni toplayan Yıldız, son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filmiyle izleyenlerin karşısına çıktı.

    'Dondurmam Gaymak', 'Kutsal Damacana', 'Neşeli Hayat' ve 'Mucize' gibi birçok başarılı yapımda oynadığı karakterlerle beğeni toplayan Yıldız, son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filmiyle izleyenlerin karşısına çıktı.

  4. Gözlerden uzak sakin bir yaşantı sürdüren ünlü oyuncudan kötü haber geldi.

    Gözlerden uzak sakin bir yaşantı sürdüren ünlü oyuncudan kötü haber geldi.

  5. Geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yıldız'ı 2021 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ceylan Yılmaz apar topar hastaneye yetiştirdi.

    Geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yıldız'ı 2021 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ceylan Yılmaz apar topar hastaneye yetiştirdi.

  6. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi gerçekleştirilen 48 yaşındaki oyuncunun tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi gerçekleştirilen 48 yaşındaki oyuncunun tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

  7. İki gün boyunca hastanede kontrol altında tutulan ünlü oyuncu sevenlerine endişe dolu dakikalar yaşattı. Dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olan ünlü oyuncunun evinde dinlendiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İki gün boyunca hastanede kontrol altında tutulan ünlü oyuncu sevenlerine endişe dolu dakikalar yaşattı. Dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olan ünlü oyuncunun evinde dinlendiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.