Gigi Hadid De Twitter'dan Çekildi
Dünyanın en büyük sosyal ağ paylaşım merkezi olan Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ünlüler cephesinden vurgun yedi.
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Dünyanın en büyük sosyal ağ paylaşım merkezi olan Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ünlüler cephesinden vurgun yedi. Birçok kişinin Twitter hesabını dondurduğu haberlerine bir yenisi daha eklendi. Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, Twitter için "Bağnazlık çöplüğüne dönüştü" dedi.
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları hala devam ederken, birçok kişi hesabını donduruyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de bu kervana katılanlardan oldu.
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"TWİTTER BAĞNAZLIK ÇİFTLİĞİNE DÖNDÜ"
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Instagram'dan, 76 milyon takipçiye sahip olduğu Twitter hesabını dondurduğunu açıklayan Hadid, "Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çöplüğü haline geliyor. Bu, parçası olmak istediğim bir yer değil" ifadelerini kullandı.
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"YARARDAN ÇOK ZARAR"
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Hadid, son olarak Twitter'ın artık güvenli bir yer olmadığını belirterek, platformun yarardan çok zarar olduğunu söyledi.
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