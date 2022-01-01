Güzel Günler'in Selma'sı Bakın Kim Çıktı!
Güzel Günler dizisi hem konusu hem de oyuncularıyla büyük beğeni topladı. Dizide Selam karakterini oynayan Leyla Tanlar'ın son halini görenler tanıyamadı.
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Binnur Kaya, Ecem Erkek, Burak Dakak, Ecem Erkek, Yıldıray Şahinler ve Zeynep Çamcı gibi isimlerin rol aldıkları Güzel Günler dizisi büyük bir heyecanla başladı.
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Dizide Selma karakteri ile Leyla Tanlar büyük dikkat topladı.
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İlk kez Paramparça dizisindeki Cansu Gülpınar rolü ile seyirci karşısına çıkan Leyla Tanlar, arada başka dizilerde oynasa da Paramparça sonrası en dikkat çekici dönüşünü Güzel Günler ile yaptı. Tanlar'ın değişimi de oldukça dikkat çekti.
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Bazı seyirciler Tanlar'ı direkt tanısa da kimileri de onun o kişi olduğuna emin olamadılar.
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GÜZEL GÜNLER'İN SELMA'SI PARAMPARÇA'NIN CANSU'SU ÇIKTI!
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Daha önce yüzüne estetik yaptırdığı haberleri ile gündeme gelen ancak bunu inkar eden Tanlar, burnundaki değişim ile dikkat çekti. Leyla Tanlar son olarak Disney Plus projesi Kaçış'ta rol almıştı.
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