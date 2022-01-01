Güzel Günler'in Selma'sı Bakın Kim Çıktı!

İlk kez Paramparça dizisindeki Cansu Gülpınar rolü ile seyirci karşısına çıkan Leyla Tanlar, arada başka dizilerde oynasa da Paramparça sonrası en dikkat çekici dönüşünü Güzel Günler ile yaptı. Tanlar'ın değişimi de oldukça dikkat çekti.