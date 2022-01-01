Acun'dan Şaşırtan Açıklama!

Hull City'i satın alma süreci

İngiltere ekibi Hull City?i satın alma ve sonraki süreçten bahseden Ilıcalı, ?Hull City?in taraftar sayısı iki katını aştı. Benden önceki takım sahipleriyle problemler yaşanmış. Açıkçası seyirci küsmüş ve ilişki kopmuş. Benim geldiğim dönem böyle bir dönemdi. Kuzey Avrupa?da herhangi bir takım aldığın zaman hep bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Ben bir şekilde şehre kendimi kabul ettirebildim. Tüm dünyayı iki tur dolaşmış biri olarak Avrupa?da ben İngilizlerin bu kadar farklı olduğunu düşünmüyordum. İngilizlerin Türklere karşı bir sempatisi var. İngiliz halkına hayran kaldım. Çok güzel bir misafirperverlik sergiliyorlar. Sokakta boynuma sarılanlar, çak yapanlar? Yürürken halktan aldığım enerji Türkiye ile aynı. Bu nasıl oldu? Onu anlayamıyorum? dedi.