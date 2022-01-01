Acun'dan Şaşırtan Açıklama!

ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Günde 28 TL'ye 20.000 TL Kredi mi Olur Demeyin!
Günde 28 TL'ye 20.000 TL Kredi mi Olur Demeyin!
Sponsorlu İçerik
Çalışma Bakanlığı'ndan 'EYT takvimi' açıklaması
Çalışma Bakanlığı'ndan 'EYT takvimi' açıklaması
Rüşvet iddiaları için Belediye inceleme başlattı, görevine son verdi
Rüşvet iddiaları için Belediye inceleme başlattı, görevine son verdi
Nebati: EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor
Nebati: EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor
'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Ara tatil yarın başlıyor
Ara tatil yarın başlıyor
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'

Acun'dan Şaşırtan Açıklama!

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.

  1. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Türkiye?de futbolda yaşanan kaosu yorumlayan Acun Ilıcalı, ?Acil tavsiye ediyorum? diyerek Yunanistan?da olduğu gibi büyük takımların maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesi gerektiğini belirtti.

    Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Türkiye?de futbolda yaşanan kaosu yorumlayan Acun Ilıcalı, ?Acil tavsiye ediyorum? diyerek Yunanistan?da olduğu gibi büyük takımların maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesi gerektiğini belirtti.

  2. Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum?un bu haftaki konuğu oldu. Ilıcalı, hakkında tüm merak edilenleri tv100?de açıkladı.

    Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum?un bu haftaki konuğu oldu. Ilıcalı, hakkında tüm merak edilenleri tv100?de açıkladı.

  3. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da motosiklet kullanırken, ters yönden gelen bir araç ile çarpışan ve kolunu kırmıştı. Ilıcalı, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Ameliyat 3 saat sürmüş, vidalı bir parça yerleştirdiler açıkçası ağır bir ameliyattı. Sağ elimi kullanamadım, zor bir 20 gün geçirdim. Vatandaşımızın bana olan geçmiş olsun dilekleri, sevildiğini hissetmek çok güzel bir şey, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

    Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da motosiklet kullanırken, ters yönden gelen bir araç ile çarpışan ve kolunu kırmıştı. Ilıcalı, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Ameliyat 3 saat sürmüş, vidalı bir parça yerleştirdiler açıkçası ağır bir ameliyattı. Sağ elimi kullanamadım, zor bir 20 gün geçirdim. Vatandaşımızın bana olan geçmiş olsun dilekleri, sevildiğini hissetmek çok güzel bir şey, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

  4. Motosiklete olan tutkusundan bahseden Ilıcalı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: <br> "Motosiklete bakış açım babam, hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Bu ecelin insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmuyor. Ağır bir kaza geçirdim ama elim tuttuğu anda motosiklete bineceğim."

    Motosiklete olan tutkusundan bahseden Ilıcalı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
    "Motosiklete bakış açım babam, hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Bu ecelin insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmuyor. Ağır bir kaza geçirdim ama elim tuttuğu anda motosiklete bineceğim."

  5. "Exxen'i büyük risklerle kurdum" <br> Platformu Exxen hakkında genel bir değerlendirme yapan Acun Ilıcalı, Exxen ile hedeflerini anlattı. Hasan Can Kaya ile 3-0 önce başladığını belirten Acun Ilıcalı, ?Allah nasip etti diyelim. TV8?i alırken de büyük risk almıştım, Exxen?i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler. Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Bugün dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye?ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Ortaya bir hayal devamında da başarı hikayesi çıktı" ifadelerini kullandı.

    "Exxen'i büyük risklerle kurdum"
    Platformu Exxen hakkında genel bir değerlendirme yapan Acun Ilıcalı, Exxen ile hedeflerini anlattı. Hasan Can Kaya ile 3-0 önce başladığını belirten Acun Ilıcalı, ?Allah nasip etti diyelim. TV8?i alırken de büyük risk almıştım, Exxen?i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler. Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Bugün dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye?ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Ortaya bir hayal devamında da başarı hikayesi çıktı" ifadelerini kullandı.

  6. Hull City'i satın alma süreci <br> İngiltere ekibi Hull City?i satın alma ve sonraki süreçten bahseden Ilıcalı, ?Hull City?in taraftar sayısı iki katını aştı. Benden önceki takım sahipleriyle problemler yaşanmış. Açıkçası seyirci küsmüş ve ilişki kopmuş. Benim geldiğim dönem böyle bir dönemdi. Kuzey Avrupa?da herhangi bir takım aldığın zaman hep bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Ben bir şekilde şehre kendimi kabul ettirebildim. Tüm dünyayı iki tur dolaşmış biri olarak Avrupa?da ben İngilizlerin bu kadar farklı olduğunu düşünmüyordum. İngilizlerin Türklere karşı bir sempatisi var. İngiliz halkına hayran kaldım. Çok güzel bir misafirperverlik sergiliyorlar. Sokakta boynuma sarılanlar, çak yapanlar? Yürürken halktan aldığım enerji Türkiye ile aynı. Bu nasıl oldu? Onu anlayamıyorum? dedi.

    Hull City'i satın alma süreci
    İngiltere ekibi Hull City?i satın alma ve sonraki süreçten bahseden Ilıcalı, ?Hull City?in taraftar sayısı iki katını aştı. Benden önceki takım sahipleriyle problemler yaşanmış. Açıkçası seyirci küsmüş ve ilişki kopmuş. Benim geldiğim dönem böyle bir dönemdi. Kuzey Avrupa?da herhangi bir takım aldığın zaman hep bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Ben bir şekilde şehre kendimi kabul ettirebildim. Tüm dünyayı iki tur dolaşmış biri olarak Avrupa?da ben İngilizlerin bu kadar farklı olduğunu düşünmüyordum. İngilizlerin Türklere karşı bir sempatisi var. İngiliz halkına hayran kaldım. Çok güzel bir misafirperverlik sergiliyorlar. Sokakta boynuma sarılanlar, çak yapanlar? Yürürken halktan aldığım enerji Türkiye ile aynı. Bu nasıl oldu? Onu anlayamıyorum? dedi.

  7. "Acil tavsiye ediyorum?? <br> Futbolda yaşanan kaos ortamını yorumlayan Acun Ilıcalı, ?Biz futbolu niye buralara getirdik anlamıyorum. Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan?da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar... Sahada bir Danimarkalı geziyor.

    "Acil tavsiye ediyorum??
    Futbolda yaşanan kaos ortamını yorumlayan Acun Ilıcalı, ?Biz futbolu niye buralara getirdik anlamıyorum. Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan?da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar... Sahada bir Danimarkalı geziyor.

  8. 'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Bunu da tavsiye ediyorum. Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar. Bunu acil tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince de dile getireceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa, aşırı rahatsız olurum. Ben hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum? şeklinde konuştu.

    'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Bunu da tavsiye ediyorum. Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar. Bunu acil tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince de dile getireceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa, aşırı rahatsız olurum. Ben hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum? şeklinde konuştu.