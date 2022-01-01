Acun'dan Şaşırtan Açıklama!
Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.
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Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Türkiye?de futbolda yaşanan kaosu yorumlayan Acun Ilıcalı, ?Acil tavsiye ediyorum? diyerek Yunanistan?da olduğu gibi büyük takımların maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesi gerektiğini belirtti.
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Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum?un bu haftaki konuğu oldu. Ilıcalı, hakkında tüm merak edilenleri tv100?de açıkladı.
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Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da motosiklet kullanırken, ters yönden gelen bir araç ile çarpışan ve kolunu kırmıştı. Ilıcalı, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Ameliyat 3 saat sürmüş, vidalı bir parça yerleştirdiler açıkçası ağır bir ameliyattı. Sağ elimi kullanamadım, zor bir 20 gün geçirdim. Vatandaşımızın bana olan geçmiş olsun dilekleri, sevildiğini hissetmek çok güzel bir şey, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
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Motosiklete olan tutkusundan bahseden Ilıcalı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Motosiklete bakış açım babam, hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Bu ecelin insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmuyor. Ağır bir kaza geçirdim ama elim tuttuğu anda motosiklete bineceğim."
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"Exxen'i büyük risklerle kurdum"
Platformu Exxen hakkında genel bir değerlendirme yapan Acun Ilıcalı, Exxen ile hedeflerini anlattı. Hasan Can Kaya ile 3-0 önce başladığını belirten Acun Ilıcalı, ?Allah nasip etti diyelim. TV8?i alırken de büyük risk almıştım, Exxen?i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler. Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Bugün dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye?ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Ortaya bir hayal devamında da başarı hikayesi çıktı" ifadelerini kullandı.
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Hull City'i satın alma süreci
İngiltere ekibi Hull City?i satın alma ve sonraki süreçten bahseden Ilıcalı, ?Hull City?in taraftar sayısı iki katını aştı. Benden önceki takım sahipleriyle problemler yaşanmış. Açıkçası seyirci küsmüş ve ilişki kopmuş. Benim geldiğim dönem böyle bir dönemdi. Kuzey Avrupa?da herhangi bir takım aldığın zaman hep bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Ben bir şekilde şehre kendimi kabul ettirebildim. Tüm dünyayı iki tur dolaşmış biri olarak Avrupa?da ben İngilizlerin bu kadar farklı olduğunu düşünmüyordum. İngilizlerin Türklere karşı bir sempatisi var. İngiliz halkına hayran kaldım. Çok güzel bir misafirperverlik sergiliyorlar. Sokakta boynuma sarılanlar, çak yapanlar? Yürürken halktan aldığım enerji Türkiye ile aynı. Bu nasıl oldu? Onu anlayamıyorum? dedi.
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"Acil tavsiye ediyorum??
Futbolda yaşanan kaos ortamını yorumlayan Acun Ilıcalı, ?Biz futbolu niye buralara getirdik anlamıyorum. Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan?da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar... Sahada bir Danimarkalı geziyor.
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'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Bunu da tavsiye ediyorum. Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar. Bunu acil tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince de dile getireceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa, aşırı rahatsız olurum. Ben hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum? şeklinde konuştu.