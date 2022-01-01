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Sahne Hayatı Bitti Mi?

Ajda Pekkan, ameliyata alınmıştı. Yaşlı insanlarda sıklıkla görülen kalça kemiği kırığı 76 yaşında olan Pekkan'ında başına geldi.

  1. Geçtiğimiz hafta evinde düşmesi sonucu usta sanatçı Ajda Pekkan, ameliyata alınmıştı. Yaşlı insanlarda sıklıkla görülen kalça kemiği kırığı 76 yaşında olan Pekkan'ında başına geldi. Bu durumda usta sanatçının ne zaman iyileşip iyileşmeyeceği merak konusu oldu.

    Geçtiğimiz hafta evinde düşmesi sonucu usta sanatçı Ajda Pekkan, ameliyata alınmıştı. Yaşlı insanlarda sıklıkla görülen kalça kemiği kırığı 76 yaşında olan Pekkan'ında başına geldi. Bu durumda usta sanatçının ne zaman iyileşip iyileşmeyeceği merak konusu oldu.

  2. Ünlü şarkıcının menajeri, sabaha karşı evinde düşen Pekkan'ın ameliyata alındığı açıklamıştı.

    Ünlü şarkıcının menajeri, sabaha karşı evinde düşen Pekkan'ın ameliyata alındığı açıklamıştı.

  3. KALÇA KEMİĞİ KIRILDI Pekkan'ın manejeri Oğuz Arınmış, Süperstar'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını duyurdu.

    KALÇA KEMİĞİ KIRILDI Pekkan'ın manejeri Oğuz Arınmış, Süperstar'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını duyurdu.

  4. Pekkan?ın yaşadığı talihsiz kazanın ardından "kalça kemiği kırığı" konusunu gündeme oturdu.

    Pekkan?ın yaşadığı talihsiz kazanın ardından "kalça kemiği kırığı" konusunu gündeme oturdu.

  5. AJDA PEKKAN'IN SAHNE HAYATI BİTT Mİ? Pekkan?ın sahne hayatının bittiği soruları gündeme geldi. Belli yaşın üzerinde sık rastlanan ve sonuçları ölümcül olabilen bu ciddi sağlık sorunu olabiliyor.

    AJDA PEKKAN'IN SAHNE HAYATI BİTT Mİ? Pekkan?ın sahne hayatının bittiği soruları gündeme geldi. Belli yaşın üzerinde sık rastlanan ve sonuçları ölümcül olabilen bu ciddi sağlık sorunu olabiliyor.

  6. Yas&#807;lı insanlarda yaygın olarak go&#776;ru&#776;len kalc&#807;a kırıg&#774;ı 76 yaşındaki Ajda Pekkan?ın da başına gelince ne zaman iyileşebileceği ya da tam olarak iyileşip iyileşemeyeceği merak konusu olmuştu.

    Yaşlı insanlarda yaygın olarak görülen kalça kırığı 76 yaşındaki Ajda Pekkan?ın da başına gelince ne zaman iyileşebileceği ya da tam olarak iyileşip iyileşemeyeceği merak konusu olmuştu.

  7. Kalça kırıkları yas&#807;am kalitesini azaltan, fiziksel, bilis&#807;sel, is&#807;levsel yetersizliklere, bag&#774;ımlılıg&#774;a ve yas&#807;am kaybına neden olan ciddi bir sag&#774;lık sorunu olarak biliniyor

    Kalça kırıkları yaşam kalitesini azaltan, fiziksel, bilişsel, işlevsel yetersizliklere, bağımlılığa ve yaşam kaybına neden olan ciddi bir sağlık sorunu olarak biliniyor

  8. Kalc&#807;a kırıg&#774;ı sonrası hastaların yüzde 30?dan fazlası hareket is&#807;levini ve bag&#774;ımsız yas&#807;am yeterlilig&#774;ini kaybediyor. Du&#776;s&#807;me korkusu, sosyal izolasyon ve depresyon yas&#807;ıyor. Kırık sonrası hastaların yalnızca yüzde 50-60?ının kendi evlerine do&#776;nebildig&#774;i, taburculuk sonrası 1 yıl ic&#807;inde yüzde 20-90?ında da yeni yetersizlikler olus&#807;tug&#774;u belirtiliyor.

    Kalça kırığı sonrası hastaların yüzde 30?dan fazlası hareket işlevini ve bağımsız yaşam yeterliliğini kaybediyor. Düşme korkusu, sosyal izolasyon ve depresyon yaşıyor. Kırık sonrası hastaların yalnızca yüzde 50-60?ının kendi evlerine dönebildiği, taburculuk sonrası 1 yıl içinde yüzde 20-90?ında da yeni yetersizlikler oluştuğu belirtiliyor.

  9. Yapılan bir c&#807;alıs&#807;mada, kalc&#807;a kırıg&#774;ını takiben 1. yılda gu&#776;nlu&#776;k yas&#807;am aktivitelerinde ve kırık o&#776;ncesi du&#776;zeye ulas&#807;ma oranının yüzde 53 oldug&#774;u belirlendi.

    Yapılan bir çalışmada, kalça kırığını takiben 1. yılda günlük yaşam aktivitelerinde ve kırık öncesi düzeye ulaşma oranının yüzde 53 olduğu belirlendi.

  10. Benzer bir c&#807;alıs&#807;mada da kalc&#807;a kırıg&#774;ı sonrası 2 yıl ic&#807;inde hastaların yalnızca yüzde 38,6?sının kırık o&#776;ncesi is&#807;levsel du&#776;zeye ulas&#807;abildig&#774;i saptandı.

    Benzer bir çalışmada da kalça kırığı sonrası 2 yıl içinde hastaların yalnızca yüzde 38,6?sının kırık öncesi işlevsel düzeye ulaşabildiği saptandı.

  11. Yapılan bu çalışömalar doğrultusunda yaşanan bu talihsiz kaza sonrası Ajda Pekkan?ın sahnelere geri dönmesinin önünde riskler barındırdığını ortaya koyuyor.

    Yapılan bu çalışömalar doğrultusunda yaşanan bu talihsiz kaza sonrası Ajda Pekkan?ın sahnelere geri dönmesinin önünde riskler barındırdığını ortaya koyuyor.

  12. KONSERLERİ ERTELENDİ! Oğuz Arınmış, Pekkan'ın kasım ayındaki konserlerinin ertelendiğini de açıkladı.

    KONSERLERİ ERTELENDİ! Oğuz Arınmış, Pekkan'ın kasım ayındaki konserlerinin ertelendiğini de açıkladı.

  13. MENAJERİ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI! Pekkan'ın menajeri Arınmış, yaşananlarla ilgili son durumu GÜNAYDIN'a anlattı: "Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş.

    MENAJERİ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI! Pekkan'ın menajeri Arınmış, yaşananlarla ilgili son durumu GÜNAYDIN'a anlattı: "Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş.

  14. 7 SAATLİK OPERASYON Yardımcıları 04.00 gibi beni aradı, hemen hastaneye yetiştirdim. Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti. Sağlık durumu iyi? Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz. Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık."

    7 SAATLİK OPERASYON Yardımcıları 04.00 gibi beni aradı, hemen hastaneye yetiştirdim. Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti. Sağlık durumu iyi? Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz. Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık."

  15. ?ARTIK DANS ETMEYECEĞİM? 76 yaşındaki Pekkan dansına gelen yorumlar üzerine "Artık dans etmeyeceğim. Bana ?uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor? diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" demişti.

    ?ARTIK DANS ETMEYECEĞİM? 76 yaşındaki Pekkan dansına gelen yorumlar üzerine "Artık dans etmeyeceğim. Bana ?uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor? diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" demişti.