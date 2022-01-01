Zamanı tersine çeviren şehir

Tophane Saat Kulesi'nin restorasyonundan bölgedeki meydan düzenleme çalışmalarına kadar her aşamayı yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da TÜSAD Başkanı Hayrettin Akpınar ve Saat Restoratörü Fatih Serhat Yurtdakal ile iki yıl önce başlattıkları süreci başarıyla tamamladıklarını söyledi. Zaman zaman atölyedeki restorasyon süreçlerini görme imkanı da bulduğunu belirten Başkan Aktaş, "Tarihi zenginliği ile zamanı tersine çeviren şehir olan Bursa'mızda hiç bilinmeyen bir değeri daha gün yüzüne çıkardık. Bu saat Yunan işgali başta olmak üzere pek çok tarihi olaya tanıklık etmiş ancak bozulunca yapılamadığı için sökülüp, kule içinde kaderine terk edilmiş. TÜSAD Başkanımız konuyu anlattığında gerçekten çok heyecanlandım. Bu değerin kentimize kazandırılması için gerekenin yapılmasını istedim. Saat Restoratörü Fatih Serhat Yurtdakal'ın büyük gayretleriyle de tarihi saat yeniden çalışır duruma geldi. Kulenin önünde sergiliyoruz. Vatandaşlarımız hem zamanı öğreniyor hem de 100 yıl öncesinin teknolojisiyle yapılan mekanizmanın nasıl çalıştığını gözlemleyebiliyor. Başta restoratörümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.