İnsanlar tarafından en yaygın görülen saç dökülmesi, pek çok nedene dayanabiliyor. Kadın erkek fark etmeksizin yaşanan bu olay ise psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Kimi zaman önemli rahatsızlıkların da habercisi olan saç dökülmesinin ilk tıbbi tanımlaması 'alopesinin' olarak geçiyor.