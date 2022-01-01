Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir?
Keratin adı verilen proteinden oluşan saçlar, kafa derisi kısımda bulunan saç kökleri yardımıyla kafa derisine bağlanmaktadır.
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Keratin adı verilen proteinden oluşan saçlar, kafa derisi kısımda bulunan saç kökleri yardımıyla kafa derisine bağlanmaktadır. Geçtiğimiz on yıl içinde biyologlar, saçın nasıl büyüdüğü, saç dökülmesi ve "alopesi areata" gibi durumların nasıl olduğu hakkında çalışmalarda bulundular. Peki saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? Saç dökülmesini önlemek mümkün mü?
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İnsanlar tarafından en yaygın görülen saç dökülmesi, pek çok nedene dayanabiliyor. Kadın erkek fark etmeksizin yaşanan bu olay ise psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Kimi zaman önemli rahatsızlıkların da habercisi olan saç dökülmesinin ilk tıbbi tanımlaması 'alopesinin' olarak geçiyor.
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Kellik ve saç dökülme konusunda ilk araştırmalar ise Osmanlı dönemi, II Abdülhamid ve Mısır zamanlarında dayanmaktadır. Yıllar sonra tıbbi alanda gelişmelerin gözükmesi ve araştırmalar sonucunda kısırlaştırılan erkeklerin kelleşmediklerini uzmanlar tarafından tespit edilmiştir.
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American Academy of Dermatology Association'nun yaptığı araştırmalara göre, insanların her gün dökülen saçları 50 ila 100'ü geçmiyorsa normal bir dökülme olduğu açıklandı. Eğer dökülmenin arttığı gözlemleniyorsa bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Peki saçın aşamalı olarak dökülmesi ve zamanla kelliğe kadar gitmesinin nedeni nedir?
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SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ? Saç dökülmesinin birkaç nedeni vardır. Bunlar şu şekilde sıralana bilir: İnsan sağlığını etkileyen uzun süreli rahatsızlıkların oluşması, iş kaybı ya da yas gibi büyük streslerin yaşanması gibi sonuçlarınn meydana gelmesi "telogen effluvium" saç dökülmesi olarak bilinir.
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Antideprasanlar,levodopa ya da kemoterapi gibi bazı ilaçların saç dökülmesine etkisini göstermesi. Sıklıkla görülen genetik saç dökülmesi, erkek hormonları, artan yaşın vermiş olduğu kombinasyonu; hem erkek hem de kadın için geçerli saç dökülmeleri meydana gelir.
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Hatalı beslenmek saç köklerini güçsüzleşmesine neden olmakta, yeterli proteinin alamayan saç kökleri ise dökülmeye başlamaktadır.
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SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT: BU HASTALIĞIN HABERCİSİ! Saç dökülmesi; böbrek üstü bezi hastalıkları, romatizma hastalıkları, kalp, insülin direnci, hormonel rahatsızlıklar gibi birçok hastalığın semptomu olarak gösteriliyor. Saçın normalden fazla dökülmesinde uzmanlar sık sık bir hekime başvurmanın önemini vurguluyor.
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SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEDAVİSİ VARMIDIR? Yaşam biçimimizi değiştirmeye kadar giden saç dökülmesi, tedavisinin vaad edilen sonuçlar dahilinde sonuçlanması için bilimsel verilere dayanmalıdır. Saç dökülmesini engelleyen iddialı markalar ya da ürünler için şüpheli yaklaşmak gereklidir.
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Bilimsel çalışmaların ışığında saç dökülmesi tedavisinde kanıtlanan birçok ürün ise etki ve güvenirlik açısından dereceleri oldukça düşük olarak bildirilmektedir.
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KAS SAÇIN DÖKÜLMESİNDE VE ONARMASINDA ROL OYNUYOR! Bilim adamlarının yapmış olduğu açıklamalara göre saç folikülünü çevreleyen bir kasın saç dökülmesi ve onarmasıyla ilişkili olduğu hakkında açıklamalarda bulundular.
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New York'taki Icahn Tıp Okulu'ndaki saç dökülmesi hakkında çalışmalarda bulunan araştırmacılar, fareler üzerinde dermal kılıfın (düz kas) rolünü araştırdı.
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Kasın, saçın gelişimi üstünde "katagen" olan saç folikülü gerilemesini fiziksel olarak tahrik ettiğini açıkladılar. Bilim adamları deney üzerinde dermal kılıfın gerileme sürecinin başlaması için saç folikülünün sıkıştırdığını söylediler.
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Araştırmacılar, insan saçlarında da bu büzülmenin meydana geldiğini açıkladı. İlerleyen zamanlarda bu kasın gerilemesi önlenebilirse, saç folikülünün gerilemesinin durdurulabileceklerine inanıyorlar.
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Araştırmanın kıdemlisi olan Dr. Michael Rendl, "Yeni keşfedilen kası bloke etmek ve kasılmasını sağlamak, saç dökülmesi hastalıklarının neden olduğu kelliği tedavi edemez" diyor.