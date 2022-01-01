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Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Son Haliyle Ortaya Çıktı!

Emret Komutanım dizisinde oynadığı "Naci Tosun" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Mehmet Kurt, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşantı sürdürüyor. Oyunculuğu bırakan Kurt'un yeni mesleğini duyanlar şoke oldu.

  1. Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen "Emret Komutanım" dizisinin oyuncuları yıllar geçmesine rağmen hala yoğun ilgi görüyor.

    Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen "Emret Komutanım" dizisinin oyuncuları yıllar geçmesine rağmen hala yoğun ilgi görüyor.

  2. 2005-2008 yılları arasında yayınlanan dizide "Naci Tosun" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Kurt'un son haliyle gündeme geldi.

    2005-2008 yılları arasında yayınlanan dizide "Naci Tosun" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Kurt'un son haliyle gündeme geldi.

  3. Azad, En İyi Arkadaşım, Mehmet'in Günlüğü, Naber Bacanak ve Akasya Durağı gibi başarılı yapımlarda da rol alan Mehmet Kurt'un yıldızı "Emret Komutanım" dizisinde oynadığı Naci karakteriyle parlamıştı.

    Azad, En İyi Arkadaşım, Mehmet'in Günlüğü, Naber Bacanak ve Akasya Durağı gibi başarılı yapımlarda da rol alan Mehmet Kurt'un yıldızı "Emret Komutanım" dizisinde oynadığı Naci karakteriyle parlamıştı.

  4. Kemal Sunal'a olan benzerliği gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu için o dönemlerde Marmara Üniversitesi tarafından bir anket düzenlenmiş vatandaşların yüzde 70'i benzerliğin çok fazla olduğunu dile getirmişti.

    Kemal Sunal'a olan benzerliği gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu için o dönemlerde Marmara Üniversitesi tarafından bir anket düzenlenmiş vatandaşların yüzde 70'i benzerliğin çok fazla olduğunu dile getirmişti.

  5. Şimdilerde oyunculuğu bırakan Kurt, kariyerini başka bir yöne çevirdi.

    Şimdilerde oyunculuğu bırakan Kurt, kariyerini başka bir yöne çevirdi.

  6. Instagram hesabında 4.500 takipçisi bulunan ünlü ismin bir haber sitesinde muhabir olarak görev aldığı öğrenildi.

    Instagram hesabında 4.500 takipçisi bulunan ünlü ismin bir haber sitesinde muhabir olarak görev aldığı öğrenildi.

  7. Sokak röportajları yapan eski oyuncu, vatandaşa gündemle ilgili sorular yöneltiyor.

    Sokak röportajları yapan eski oyuncu, vatandaşa gündemle ilgili sorular yöneltiyor.

  8. İşte, Emret Komutanım dizisinin Naci Tosun'u Mehmet Kurt'un merak edilen son hali...

    İşte, Emret Komutanım dizisinin Naci Tosun'u Mehmet Kurt'un merak edilen son hali...