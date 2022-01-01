Temassız Geçişle, Yayalara Engel Yok

"Yaşamadan bilinebilecek bir şey değil"

Uygulamayı deneyen görme engelli Emre Fencioğlu ise projenin bütün engelli grupları, bebekli anneler ve dezavantajlı yaşlılar için güzel bir uygulama olduğunu belirtti. Karşıya geçerken birinin desteğine ihtiyaç duymanın kendileri için kaçınılmaz olduğunu ancak bu desteği her zaman bulamadıklarını anlatan Fencioğlu, "Buradaki uygulama biraz daha farklı. Normalde biz taban takip taşını takip ederek geldiğimiz zaman trafik lambası varsa öncelikle bunun nasıl bir sistemle çalıştığını bilmiyoruz. İlk defa geldiğiniz bir yer olduğunu düşünün. Üstünde buton arayacağız, butonu bulup ona basacağız ama burada öyle bir ihtiyaç yok. Taban takip taşını izleyerek geldiğiniz zaman sistemin üzerine çıkıyorsunuz ve belli bir süre sonra o sizi ikaz ederek sizi yönlendiriyor. Bu, insanın ilk defa geldiği bir yerde, hiç kimseyi tanımadığı, bilmediği, tek başına yaşadığı ortamlarda çok büyük bir nimet. Yaşamadan bilinebilecek bir şey değil. Bu şekilde baktığınız zaman farklılık da arz ediyor" dedi.