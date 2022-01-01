Kilo Almak İstemeyenler Bu Uyarıya Kulak Verin!
Yemeği çok çiğnerseniz...
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Hızla kilo vermek isteyenler diyet ya da ağır spor yapmadan bu durumu kendi lehlerine çevirebilirler. Kilo vermede en etkili yollardan biri hakkında açıklama yapan bilim insanları şaşırttı.
Yemek yeme adabının kiloyu etkilediğini söyleyen uzmanlar, bu durumun yaşanmaması için çok basit bir yöntemin kapılarını açtı. Yemeğin çok çiğnenmesinin kilo vermede etkili olduğu söylendi. İşte merak edilen yanıtı...
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YEMEĞİ ÇOK ÇİĞNEMENİN YARARLARI NELERDİR?
Aidin Salih Gerçek Tıp kitabında hızlı ve sağlıklı kilo vermenin en basit yönteminin yemeği ağızda çok çiğnemek olduğunu söyledi.
Tükürük bezleri sayesinde besinlerde bulunan faydalı besinlerin vücut tarafından hızla enzimelenmesi ve midenin çiğnenmiş yemeği daha hızlı bağırsaklara göndererek burada da sindirim hemen gerçekleşmesi sağlanır.
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Aksi halde az çiğnemek mideye büyük iş düşürür. Mide bu kez az çiğnenmiş besini bir atık olarak tutar. Yarısı mide de yarısı bağırsaklara gider bağırsaklarda sert yapılı besini atığa çevirir bu da bağırsaklarda asitlenmeye yol açar. Hem kilo alımına hem de diğer hastalıklara davetiye çıkartır. Çok çiğnenen yemek sonrası besinden alınan enerji miktarı artar. Vücuttaki şeker oranı dengelenir.
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Sindirim hızla meydana gelir. Dışkılama kolaylaşır. Karaciğer ve akciğerin görevleri kısalır. Bu da hasar oranlarını azaltır. Hazımsızlık şişlik ve kilo sorunları ortadan kalkar.