Hızla kilo vermek isteyenler diyet ya da ağır spor yapmadan bu durumu kendi lehlerine çevirebilirler. Kilo vermede en etkili yollardan biri hakkında açıklama yapan bilim insanları şaşırttı.

Yemek yeme adabının kiloyu etkilediğini söyleyen uzmanlar, bu durumun yaşanmaması için çok basit bir yöntemin kapılarını açtı. Yemeğin çok çiğnenmesinin kilo vermede etkili olduğu söylendi. İşte merak edilen yanıtı...