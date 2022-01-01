Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı
Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem tatbikatına katılım çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem tatbikatına katılım çağrısı
Erdoğan: Karadeniz gazını inşallah önümüzdeki sene kullanmaya başlayacağız
Erdoğan: Karadeniz gazını inşallah önümüzdeki sene kullanmaya başlayacağız
Togg'dan açıklama: Cumhurbaşkanımız dışında ön sipariş almadık
Togg'dan açıklama: Cumhurbaşkanımız dışında ön sipariş almadık
Teknoloji bağımlılığı beynin ödül ve ceza sistemini bozuyor
Teknoloji bağımlılığı beynin ödül ve ceza sistemini bozuyor
MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe gönderildi
MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe gönderildi
Erdoğan: ABD'deki seçimle birlikte bazı olumlu haberler geliyor
Erdoğan: ABD'deki seçimle birlikte bazı olumlu haberler geliyor
MEB'den 'Kariyer Basamakları Sınavı iddiaları hakkında' suç duyurusu
MEB'den 'Kariyer Basamakları Sınavı iddiaları hakkında' suç duyurusu
Togg, İstanbul'da sergilendi! Vatandaşlar hayran kaldı
Togg, İstanbul'da sergilendi! Vatandaşlar hayran kaldı
Atama kararı yayımlandı, 15 ilin müftüsü değişti
Atama kararı yayımlandı, 15 ilin müftüsü değişti
Bakan Koca: 'Beyaz göç' bundan sonra geri dönüşlerle anılacak
Bakan Koca: 'Beyaz göç' bundan sonra geri dönüşlerle anılacak
Konut fiyatlarının artmasına rağmen DASK teminatları aynı
Konut fiyatlarının artmasına rağmen DASK teminatları aynı
Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı: FETÖ elebaşı dahil 10 kişiye dava
Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı: FETÖ elebaşı dahil 10 kişiye dava
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Bakan Bilgin'den açıklama: EYT'de yıl-prim şartı ne olacak?
Bakan Bilgin'den açıklama: EYT'de yıl-prim şartı ne olacak?
Togg, İstanbul-İzmir arası kaç lira yakıyor?
Togg, İstanbul-İzmir arası kaç lira yakıyor?
MEB'den 'uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulacaklara' ilişkin açıklama
MEB'den 'uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulacaklara' ilişkin açıklama
Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddiasına Bakanlıktan soruşturma
Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddiasına Bakanlıktan soruşturma
Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist kaçamadı
Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist kaçamadı
İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
AK Parti yeniden değerleme oranında indirim üzerinde çalışıyor
AK Parti yeniden değerleme oranında indirim üzerinde çalışıyor
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 kişi mülakatsız alınacak
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 kişi mülakatsız alınacak
Doğalgaz tüketim desteği kış ödemeleri bu hafta başlıyor
Doğalgaz tüketim desteği kış ödemeleri bu hafta başlıyor
KPSS Ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı
KPSS Ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı
EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak? İlk kez rakam verildi
EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak? İlk kez rakam verildi
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık
KPSS-2022/10 yerleşitirme işlemleri için tercih alınacak
KPSS-2022/10 yerleşitirme işlemleri için tercih alınacak
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı: 73 adrese operasyon
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı: 73 adrese operasyon
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı

Kilo Almak İstemeyenler Bu Uyarıya Kulak Verin!

Yemeği çok çiğnerseniz...

  1. Hızla kilo vermek isteyenler diyet ya da ağır spor yapmadan bu durumu kendi lehlerine çevirebilirler. Kilo vermede en etkili yollardan biri hakkında açıklama yapan bilim insanları şaşırttı. <BR> Yemek yeme adabının kiloyu etkilediğini söyleyen uzmanlar, bu durumun yaşanmaması için çok basit bir yöntemin kapılarını açtı. Yemeğin çok çiğnenmesinin kilo vermede etkili olduğu söylendi. İşte merak edilen yanıtı...

    Hızla kilo vermek isteyenler diyet ya da ağır spor yapmadan bu durumu kendi lehlerine çevirebilirler. Kilo vermede en etkili yollardan biri hakkında açıklama yapan bilim insanları şaşırttı.
    Yemek yeme adabının kiloyu etkilediğini söyleyen uzmanlar, bu durumun yaşanmaması için çok basit bir yöntemin kapılarını açtı. Yemeğin çok çiğnenmesinin kilo vermede etkili olduğu söylendi. İşte merak edilen yanıtı...

  2. YEMEĞİ ÇOK ÇİĞNEMENİN YARARLARI NELERDİR?<BR> Aidin Salih Gerçek Tıp kitabında hızlı ve sağlıklı kilo vermenin en basit yönteminin yemeği ağızda çok çiğnemek olduğunu söyledi. <BR> Tükürük bezleri sayesinde besinlerde bulunan faydalı besinlerin vücut tarafından hızla enzimelenmesi ve midenin çiğnenmiş yemeği daha hızlı bağırsaklara göndererek burada da sindirim hemen gerçekleşmesi sağlanır.

    YEMEĞİ ÇOK ÇİĞNEMENİN YARARLARI NELERDİR?
    Aidin Salih Gerçek Tıp kitabında hızlı ve sağlıklı kilo vermenin en basit yönteminin yemeği ağızda çok çiğnemek olduğunu söyledi.
    Tükürük bezleri sayesinde besinlerde bulunan faydalı besinlerin vücut tarafından hızla enzimelenmesi ve midenin çiğnenmiş yemeği daha hızlı bağırsaklara göndererek burada da sindirim hemen gerçekleşmesi sağlanır.

  3. Aksi halde az çiğnemek mideye büyük iş düşürür. Mide bu kez az çiğnenmiş besini bir atık olarak tutar. Yarısı mide de yarısı bağırsaklara gider bağırsaklarda sert yapılı besini atığa çevirir bu da bağırsaklarda asitlenmeye yol açar. Hem kilo alımına hem de diğer hastalıklara davetiye çıkartır. Çok çiğnenen yemek sonrası besinden alınan enerji miktarı artar. Vücuttaki şeker oranı dengelenir.

    Aksi halde az çiğnemek mideye büyük iş düşürür. Mide bu kez az çiğnenmiş besini bir atık olarak tutar. Yarısı mide de yarısı bağırsaklara gider bağırsaklarda sert yapılı besini atığa çevirir bu da bağırsaklarda asitlenmeye yol açar. Hem kilo alımına hem de diğer hastalıklara davetiye çıkartır. Çok çiğnenen yemek sonrası besinden alınan enerji miktarı artar. Vücuttaki şeker oranı dengelenir.

  4. Sindirim hızla meydana gelir. Dışkılama kolaylaşır. Karaciğer ve akciğerin görevleri kısalır. Bu da hasar oranlarını azaltır. Hazımsızlık şişlik ve kilo sorunları ortadan kalkar.

    Sindirim hızla meydana gelir. Dışkılama kolaylaşır. Karaciğer ve akciğerin görevleri kısalır. Bu da hasar oranlarını azaltır. Hazımsızlık şişlik ve kilo sorunları ortadan kalkar.