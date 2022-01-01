Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi

Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anlar ise Magazin Burada tarafından görüntülendi. TikTok videosu çekmek için o halde dışarı çıkan Erbil'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumu yapıldı.