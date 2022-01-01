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Erbil Kadıköy'de Yalınayak Halde Görüntülendi

Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi

  1. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.

    Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.

  2. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vaktini çoğu zaman evde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı.

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vaktini çoğu zaman evde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı.

  3. Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken kameralara takıldı.

    Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken kameralara takıldı.

  4. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil, bu sefer de TikTok videosu çekmek yalın ayak sokağa çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil, bu sefer de TikTok videosu çekmek yalın ayak sokağa çıktı.

  5. Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anlar ise Magazin Burada tarafından görüntülendi. TikTok videosu çekmek için o halde dışarı çıkan Erbil'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumu yapıldı.

    Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anlar ise Magazin Burada tarafından görüntülendi. TikTok videosu çekmek için o halde dışarı çıkan Erbil'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumu yapıldı.