Erbil Kadıköy'de Yalınayak Halde Görüntülendi
Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.
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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vaktini çoğu zaman evde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı.
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Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken kameralara takıldı.
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Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil, bu sefer de TikTok videosu çekmek yalın ayak sokağa çıktı.
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Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anlar ise Magazin Burada tarafından görüntülendi. TikTok videosu çekmek için o halde dışarı çıkan Erbil'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumu yapıldı.