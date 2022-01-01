Asgari Ücrete Yeni Model! Yıllık Ücretten Vazgeçilecek
Asgari ücrete yeni model!
-
Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek. Faruk Erdem asgari ücrete yeni bir model getirileceğini bildirdi ve detayları aktardı.
-
"Hem Başkan Erdoğan hem de Bakan Bilgin'in sözlerine baktığımızda çalışanları enflasyonun etkisinden koruyacak yeni bir model geleceğini görüyoruz." diyen Faruk Erdem yazısında asgari ücret detaylarına yer verdi:
-
Birincisi asgari ücret artışlarını bir eşel mobil sistemi ile belli periyotlarla yapmak. Burada ilk ihtimal üçer aylık dönemler olarak görünüyor. Ancak bunun pratikte zorluğu da ortada.
-
İkinci ve en kuvvetli ihtimal ise geçmiş dönemde olduğu gibi yılda iki kez asgari ücret belirlemek. Böylece memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette de Ocak ve Temmuz aylarında oluşacak 6 aylık enflasyon da dikkate alınarak iki ayrı artış yapmak mümkün olabilecek.
-
Bu durumda Ocak ayında belirlenen asgari ücretin yıl içinde alım gücünün düşmesi önlenmiş, çalışanların gelirleri korunmuş olacak.
-
Burada istihdamın korunması ve işverenlerin de desteklenmesi adına vergide olduğu gibi bir prim teşvikinin de gelmesi söz konusu olabilecek.
-
Bu alternatifler asgari ücret tespit komisyonunun masasında olacak.
-