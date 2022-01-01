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Asgari Ücrete Yeni Model! Yıllık Ücretten Vazgeçilecek

Asgari ücrete yeni model!

  1. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek. Faruk Erdem asgari ücrete yeni bir model getirileceğini bildirdi ve detayları aktardı.

    Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek. Faruk Erdem asgari ücrete yeni bir model getirileceğini bildirdi ve detayları aktardı.

  2. "Hem Başkan Erdoğan hem de Bakan Bilgin'in sözlerine baktığımızda çalışanları enflasyonun etkisinden koruyacak yeni bir model geleceğini görüyoruz." diyen Faruk Erdem yazısında asgari ücret detaylarına yer verdi:

    "Hem Başkan Erdoğan hem de Bakan Bilgin'in sözlerine baktığımızda çalışanları enflasyonun etkisinden koruyacak yeni bir model geleceğini görüyoruz." diyen Faruk Erdem yazısında asgari ücret detaylarına yer verdi:

  3. Birincisi asgari ücret artışlarını bir eşel mobil sistemi ile belli periyotlarla yapmak. Burada ilk ihtimal üçer aylık dönemler olarak görünüyor. Ancak bunun pratikte zorluğu da ortada.

    Birincisi asgari ücret artışlarını bir eşel mobil sistemi ile belli periyotlarla yapmak. Burada ilk ihtimal üçer aylık dönemler olarak görünüyor. Ancak bunun pratikte zorluğu da ortada.

  4. İkinci ve en kuvvetli ihtimal ise geçmiş dönemde olduğu gibi yılda iki kez asgari ücret belirlemek. Böylece memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette de Ocak ve Temmuz aylarında oluşacak 6 aylık enflasyon da dikkate alınarak iki ayrı artış yapmak mümkün olabilecek.

    İkinci ve en kuvvetli ihtimal ise geçmiş dönemde olduğu gibi yılda iki kez asgari ücret belirlemek. Böylece memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette de Ocak ve Temmuz aylarında oluşacak 6 aylık enflasyon da dikkate alınarak iki ayrı artış yapmak mümkün olabilecek.

  5. Bu durumda Ocak ayında belirlenen asgari ücretin yıl içinde alım gücünün düşmesi önlenmiş, çalışanların gelirleri korunmuş olacak.

    Bu durumda Ocak ayında belirlenen asgari ücretin yıl içinde alım gücünün düşmesi önlenmiş, çalışanların gelirleri korunmuş olacak.

  6. Burada istihdamın korunması ve işverenlerin de desteklenmesi adına vergide olduğu gibi bir prim teşvikinin de gelmesi söz konusu olabilecek.

    Burada istihdamın korunması ve işverenlerin de desteklenmesi adına vergide olduğu gibi bir prim teşvikinin de gelmesi söz konusu olabilecek.

  7. Bu alternatifler asgari ücret tespit komisyonunun masasında olacak.

    Bu alternatifler asgari ücret tespit komisyonunun masasında olacak.