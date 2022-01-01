Soğuk Hava Geri Dönüyor
Soğuk hava geri dönüyor
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SOĞUK HAVA GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, ülke genelinde perşembe gününe kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, perşembe gününden itibaren yağışlı havanın yeniden dönmesi bekleniyor.
Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Güney Doğu, Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki bazı illerde yağışlı hava bekleniyor.
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