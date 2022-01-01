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Nara Tuz Döküp Yerseniz...

Nara tuz döküp yemenin inanılmaz faydası ortaya çıktı.

  1. Koronavirüs döneminde artan vitamin ihtiyacı sonrası uzmanlar, meyve tüketiminin artması konusunda uyarılarda bulunuyor. Nar ile ilgili ise önemli bir tavsiyede bulunuldu. Nara tuz döküp yemenin inanılmaz faydası ortaya çıktı.

    Koronavirüs döneminde artan vitamin ihtiyacı sonrası uzmanlar, meyve tüketiminin artması konusunda uyarılarda bulunuyor. Nar ile ilgili ise önemli bir tavsiyede bulunuldu. Nara tuz döküp yemenin inanılmaz faydası ortaya çıktı.

  2. Alternatif tıpta doğal antioksidan olarak kullanılan nar, Osmanlı Saray mutfaklarında et yemeklerini harmanlamada ayrıca Sultanların cilt bakımında sıklıkla kullanılırdı.

    Alternatif tıpta doğal antioksidan olarak kullanılan nar, Osmanlı Saray mutfaklarında et yemeklerini harmanlamada ayrıca Sultanların cilt bakımında sıklıkla kullanılırdı.

  3. Yüzyıllardır şifa amaçlı tüketilen nar hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

    Yüzyıllardır şifa amaçlı tüketilen nar hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

  4. Uzmanlar özellikle suyunun güçlü bir doğal ilaç olduğunu vurguluyor.

    Uzmanlar özellikle suyunun güçlü bir doğal ilaç olduğunu vurguluyor.

  5. PEKİ TUZLU NAR YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

    PEKİ TUZLU NAR YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

  6. Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla ya da dışkılama ile atılmasını sağlar. Yemek borusunu ve bağırsakları temizler.

    Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla ya da dışkılama ile atılmasını sağlar. Yemek borusunu ve bağırsakları temizler.

  7. Tuzlu nar sonrası ayrıca su tüketimi de artığından böbreklerin hastalık döneminde fonksiyonu desteklenmiş olur.

    Tuzlu nar sonrası ayrıca su tüketimi de artığından böbreklerin hastalık döneminde fonksiyonu desteklenmiş olur.

  8. 2012 yılında yapılan bir araştırmadan obezite riskini azaltan meyveler arasında ilk sırada yerini alan narın içerdiği antioksidan ve polifenollerin vücuttaki fazla yağları yaktığı ortaya çıkmıştır.

    2012 yılında yapılan bir araştırmadan obezite riskini azaltan meyveler arasında ilk sırada yerini alan narın içerdiği antioksidan ve polifenollerin vücuttaki fazla yağları yaktığı ortaya çıkmıştır.

  9. Günlük kalori oranını dengede tutan nar, şişmanlıkla savaşırken aynı zamanda vücudun enerjisini de yükselttiği gözlemlenmiştir.

    Günlük kalori oranını dengede tutan nar, şişmanlıkla savaşırken aynı zamanda vücudun enerjisini de yükselttiği gözlemlenmiştir.

  10. Narın sağlık açısından önemli faydaları bulunmaktadır

    Narın sağlık açısından önemli faydaları bulunmaktadır

  11. -İltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır <br> -Prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.

    -İltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır
    -Prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.

  12. -Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. <br> -Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir. <br> -Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.

    -Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
    -Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir.
    -Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.

  13. -Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır. <br> -Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.

    -Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır.
    -Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.