Nara Tuz Döküp Yerseniz...
Nara tuz döküp yemenin inanılmaz faydası ortaya çıktı.
-
Koronavirüs döneminde artan vitamin ihtiyacı sonrası uzmanlar, meyve tüketiminin artması konusunda uyarılarda bulunuyor. Nar ile ilgili ise önemli bir tavsiyede bulunuldu. Nara tuz döküp yemenin inanılmaz faydası ortaya çıktı.
-
Alternatif tıpta doğal antioksidan olarak kullanılan nar, Osmanlı Saray mutfaklarında et yemeklerini harmanlamada ayrıca Sultanların cilt bakımında sıklıkla kullanılırdı.
-
Yüzyıllardır şifa amaçlı tüketilen nar hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.
-
Uzmanlar özellikle suyunun güçlü bir doğal ilaç olduğunu vurguluyor.
-
PEKİ TUZLU NAR YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?
-
Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla ya da dışkılama ile atılmasını sağlar. Yemek borusunu ve bağırsakları temizler.
-
Tuzlu nar sonrası ayrıca su tüketimi de artığından böbreklerin hastalık döneminde fonksiyonu desteklenmiş olur.
-
2012 yılında yapılan bir araştırmadan obezite riskini azaltan meyveler arasında ilk sırada yerini alan narın içerdiği antioksidan ve polifenollerin vücuttaki fazla yağları yaktığı ortaya çıkmıştır.
-
Günlük kalori oranını dengede tutan nar, şişmanlıkla savaşırken aynı zamanda vücudun enerjisini de yükselttiği gözlemlenmiştir.
-
Narın sağlık açısından önemli faydaları bulunmaktadır
-
-İltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır
-Prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.
-
-Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
-Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir.
-Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.
-
-Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır.
-Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.