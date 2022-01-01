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Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Büyüdü

Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı büyüdü

  1. Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programında sunucu Evrim Akın'ın sorularına zekice verdiği yanıtlarla akıllara kazınan Nisan Aktaş büyüdü. Aktaş yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

    Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programında sunucu Evrim Akın'ın sorularına zekice verdiği yanıtlarla akıllara kazınan Nisan Aktaş büyüdü. Aktaş yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

  2. Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden Nisan Aktaş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

    Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden Nisan Aktaş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

  3. Yarışmaya katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 8 yaşında.

    Yarışmaya katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 8 yaşında.

  4. Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol aldı.

    Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol aldı.

  5. Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.

    Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.

  6. Nisan Aktaş'ın son halini görenler ''Koca kız olmuş'' ve ''Zaman ne hızlı akıyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.

    Nisan Aktaş'ın son halini görenler ''Koca kız olmuş'' ve ''Zaman ne hızlı akıyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.

  7. Yarışmada anlattığı masallarla akıllara kazınan Nisan Aktaş'ın Instagram'da 550 bin takipçisi bulunuyor.

    Yarışmada anlattığı masallarla akıllara kazınan Nisan Aktaş'ın Instagram'da 550 bin takipçisi bulunuyor.