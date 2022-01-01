Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Büyüdü
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı büyüdü
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Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programında sunucu Evrim Akın'ın sorularına zekice verdiği yanıtlarla akıllara kazınan Nisan Aktaş büyüdü. Aktaş yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
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Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden Nisan Aktaş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
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Yarışmaya katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 8 yaşında.
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Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol aldı.
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Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.
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Nisan Aktaş'ın son halini görenler ''Koca kız olmuş'' ve ''Zaman ne hızlı akıyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.
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Yarışmada anlattığı masallarla akıllara kazınan Nisan Aktaş'ın Instagram'da 550 bin takipçisi bulunuyor.
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