Kahramanmaraş'ın 'Gizemli Gölü'
Kahramanmaraş'ın 'gizemli gölü'
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Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 11 tünelden oluşan Edebiyat Yolu'nda yer alan Yeşilgöz Gölü ve Döngel Şelalesi'nde, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonları hakim oldu.
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Çınar ve söğüt ağaçlarına su seslerinin eşlik ettiği Döngel Şelalesi ve çevresi, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunarken, doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geldi.
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Birçok su altı arama-kurtarma grubunun çalışmasına rağmen kaynağı saptanamayan Yeşil Göz de kendine özgü renk cümbüşüyle misafirlerini ağırlıyor.
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Doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunan Yeşil Göz, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer aldı.
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