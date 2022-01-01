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Kurtlar Vadisi Geri Dönüyor! Necati Şaşmaz Duyurdu!

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Necati Şaşmaz duyurdu!

  1. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, usta sanatçı Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Necati Şaşmaz, çekimlere devam ettiklerini ve ocak gibi başlamayı düşündüklerini belirtti.

    Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, usta sanatçı Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Necati Şaşmaz, çekimlere devam ettiklerini ve ocak gibi başlamayı düşündüklerini belirtti.

  2. NECATİ ŞAŞMAZ, KURTLAR VADİSİ İÇİN TARİHİ DUYURDU<BR> Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

    NECATİ ŞAŞMAZ, KURTLAR VADİSİ İÇİN TARİHİ DUYURDU
    Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.