Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Necati Şaşmaz duyurdu!

NECATİ ŞAŞMAZ, KURTLAR VADİSİ İÇİN TARİHİ DUYURDU

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.