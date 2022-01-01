Yıllar Semra Öğretmen'e Acımadı
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan biri olan Semra Öğretmen yıllar sonra ilk kez görüntülendi.
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Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar son haliyle merak konusu oldu.
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Semra Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.
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Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.
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Şimdilerde 66 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
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İşte Sevda Özdamar'ın son hali...
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