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Elmanın Kabuğunu Sakın Çöpe Atmayın!

Uzman diyetisyenler düzenli çalışan sindirim sistemi için elma kabuğunu öneriyor. Peki elma kabuğu ne işe yarıyor? İşte elma kabuğu ile ilgili bilmeniz gerekenler:

  1. Diyet yaparken birçok kişinin sorun yaşadığı kabızlık, en büyük sağlık problemlerinden biridir. Bunu yok etmek için yiyebileceğiniz bazı besinler bulunuyor. Uzman diyetisyenler düzenli çalışan sindirim sistemi için elma kabuğunu öneriyor. Peki elma kabuğu ne işe yarıyor? İşte elma kabuğu ile ilgili bilmeniz gerekenler:

    Diyet yaparken birçok kişinin sorun yaşadığı kabızlık, en büyük sağlık problemlerinden biridir. Bunu yok etmek için yiyebileceğiniz bazı besinler bulunuyor. Uzman diyetisyenler düzenli çalışan sindirim sistemi için elma kabuğunu öneriyor. Peki elma kabuğu ne işe yarıyor? İşte elma kabuğu ile ilgili bilmeniz gerekenler:

  2. En faydalı meyveler arasında yer elma içerdiği lif oranı sayesinde bağırsak tembelliği yaşayan birçok kişiye şifa sunuyor. 100 gram elmada yaklaşık yüzde 85 su olduğu için diyetisyenler tarafından çok önerilmektedir. Uzmanların son yaptığı açıklamalara göre de elma kabuğunun sindirime yardımcı olduğu ortaya çıktı.

    En faydalı meyveler arasında yer elma içerdiği lif oranı sayesinde bağırsak tembelliği yaşayan birçok kişiye şifa sunuyor. 100 gram elmada yaklaşık yüzde 85 su olduğu için diyetisyenler tarafından çok önerilmektedir. Uzmanların son yaptığı açıklamalara göre de elma kabuğunun sindirime yardımcı olduğu ortaya çıktı.

  3. İnsan sağlığına sayısız fayda sunan elmanın kabuğunu sakın çöpe atmayın. Çünkü elmanın kabuğu vücudunuzun şişkinliğini alıp vücutta biriken tüm ödem ve toksinleri atmanızı büyük ölçüde katkı sağlıyor.

    İnsan sağlığına sayısız fayda sunan elmanın kabuğunu sakın çöpe atmayın. Çünkü elmanın kabuğu vücudunuzun şişkinliğini alıp vücutta biriken tüm ödem ve toksinleri atmanızı büyük ölçüde katkı sağlıyor.

  4. ELMA KABUĞU NASIL TÜKETİLİR? <br> Hem kilolarınızdan hem de vücudunuzda biriken ödemden kurtulmak için her akşam soyduğunuz elma kabuklarını kaynatıp içebilirsiniz. Böylelikle kolayca göbek yağlarınızın eridiğini göreceksiniz.

    ELMA KABUĞU NASIL TÜKETİLİR?
    Hem kilolarınızdan hem de vücudunuzda biriken ödemden kurtulmak için her akşam soyduğunuz elma kabuklarını kaynatıp içebilirsiniz. Böylelikle kolayca göbek yağlarınızın eridiğini göreceksiniz.

  5. ELMA ÇAI FAYDALARI <br> - Elma çayı vücuttaki toksinleri atar. <br> - Elma kabuğu çayı en sık görülen hazımsızlık ve kabızlık sorunlarına fayda sağlar.<br> - Zayıflamak isteyenler için elma çayı idealdir. Vücuttaki yağı hızla yakar. <br> - Bağırsaklardaki parazitleri temizler. <br> - Kandaki şekeri dengeler. <br> - Bağışıklık sistemindeki antikor sayısını artırır.

    ELMA ÇAI FAYDALARI
    - Elma çayı vücuttaki toksinleri atar.
    - Elma kabuğu çayı en sık görülen hazımsızlık ve kabızlık sorunlarına fayda sağlar.
    - Zayıflamak isteyenler için elma çayı idealdir. Vücuttaki yağı hızla yakar.
    - Bağırsaklardaki parazitleri temizler.
    - Kandaki şekeri dengeler.
    - Bağışıklık sistemindeki antikor sayısını artırır.

  6. ELMA KABUĞU ZAYIFLATIR MI? <br> Elma kabuğu bağırsakları hızla çalıştırdığı için ve düşük kalorili olduğu için kolayca kilo vermenizi sağlıyor. Kısa sürede çok çabuk kilo vermenizi yardımcı oluyor. <br> Ayrıca Brezilya?da yapılan bir araştırmaya göre spor öncesi veya gün içinde üç adet elma tüketen kadınların diğer kadınlara diğerlerine oranla daha çabuk kilo kaybı yaşadığı gözlemlenmiştir.

    ELMA KABUĞU ZAYIFLATIR MI?
    Elma kabuğu bağırsakları hızla çalıştırdığı için ve düşük kalorili olduğu için kolayca kilo vermenizi sağlıyor. Kısa sürede çok çabuk kilo vermenizi yardımcı oluyor.
    Ayrıca Brezilya?da yapılan bir araştırmaya göre spor öncesi veya gün içinde üç adet elma tüketen kadınların diğer kadınlara diğerlerine oranla daha çabuk kilo kaybı yaşadığı gözlemlenmiştir.

  7. ELMA ÇAYI NASIL YAPILIR? <br> Akşam soyduğunuz elma kabuklarını 2 adet elmanın kabuklarının (bir adet elma kabuğu ile de yapabilirsiniz) üzerine 3 su bardağı su ekleyip içine bir çay kaşığı karanfil ve bir tarçın çubuğu ekleyin.

    ELMA ÇAYI NASIL YAPILIR?
    Akşam soyduğunuz elma kabuklarını 2 adet elmanın kabuklarının (bir adet elma kabuğu ile de yapabilirsiniz) üzerine 3 su bardağı su ekleyip içine bir çay kaşığı karanfil ve bir tarçın çubuğu ekleyin.

  8. Daha sonra kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kaynatın. Ardından altını kapatıp bir bardağa süzerek boşaltın. İçine 4-5 damla limon sıkıp tüketin.

    Daha sonra kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kaynatın. Ardından altını kapatıp bir bardağa süzerek boşaltın. İçine 4-5 damla limon sıkıp tüketin.

  9. ELMA ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ? <br> Günde bir bardak tüketilmesi yeterli olacaktır. Özellikle akşam yemeklerden sonra tüketildiği takdirde güzel sonuçlar alabilirsiniz.

    ELMA ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?
    Günde bir bardak tüketilmesi yeterli olacaktır. Özellikle akşam yemeklerden sonra tüketildiği takdirde güzel sonuçlar alabilirsiniz.